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HOTELEX登陆贸易大港广州

2016年11月22日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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- 国际潮流饮品选拔赛选手招募全线启动

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 广州作为中国最早对外通商贸易的口岸，历史源远流长，是世界海上交通史上唯一2000多年长盛不衰的大港！改革开放后，广州国民经济以年均13%的速度持续增长，综合经济实力居中国城市第三位。随着对外交流的日益密切，广州每年迎来大量的国内外客商，因此产生了巨大的酒店住宿需求。作为全国接触外洋最早、通商时间最长的地方，欧美各国的传教士和商人大量涌入，广州人的饮食习惯吸取了中原美食和西餐的长处，形成了有别于国内其他地区的特有文化，咖啡、披萨、鸡尾酒等西洋美食早已融入到广粤人民的生活之中！随着生活质量的提高，人们对食物的要求也越来越高。不再只满足于食品的味觉体验，在嗅觉和视觉上的体验要求也不断提升。

由中国国际贸易促进委员会广州市委员会支持，博闻中国）有限公司主办，上海博华国际展览有限公司承办的“2016上海国际酒店用品博览会（广州）”，简称 HOTELEX Guangzhou，将于12月12日-14日在广州保利世贸博览馆1-4号馆内拉开帷幕。展会同期举办2016上海高端食品与饮料展览会（广州）、2016上海国际餐饮设备及食材展览会（广州）、广州酒店家具及软装设计展览会、2016广州国际健康与营养保健品展。中国作为食品消费全球第一的国家，强大的消费市场份额使得海内外食品供应商们纷纷摩拳擦掌。典雅如咖啡与茶、精致如烘焙食品与冰淇淋、迷人如葡萄酒烈酒……食品与饮料作为HOTELEX旗下的实力版块，依靠HOTELEX提供强大的行业资源，为供需双方的贸易合作奠定坚实的专业基础。除此之外，展会现场还有与该板块相关的国际性赛事，旨在促进行业的交流与发展！

一场全世界饮品大师赶赴中国的世界赛

上海国际潮流饮品创意制作大赛就是HOTELEX旗下的主打国际阴饮品赛事，旨在促进国内创新的饮品配方和设计，展示最具创意、美感、符合市场需求和健康的潮流饮品，同时为观众带来一场重量级感官与味觉盛宴！在饮品行业里启到发展趋势分析及引领的作用。Fashion Drinks Completion 已经成为饮品行业内一项标杆式赛事，历经三年的成功举办已受到了国内外饮品行业、协会、咖啡师、连锁店协会、饮品研发师、创业配方评定师、经销商、采购商等多方的全面关注和参与。该赛事已经不仅仅是一场比赛，更多的专业群体都为参与这场饮品大师汇集的行业交流会，新品发布会及饮品市场发展和未来趋势分析的盛宴而远道而来！

2017“晶花杯”第四届上海国际潮流饮品创意制作大赛全国赛季，顺势饮品行业主流消费群体等数据精准分析，设定以逆生长-她世界-品牌人生为分区赛决赛主题，进行饮品创作。广州分区赛的选手招募通道已经全线启动本次大赛将在广州保利世贸博览馆的HOTELEX 广州展上举行此次饮品国际赛事将从选手的基本功底，专业技能操练的熟练及专业度进行考评，饮品全能技艺大赛的擂台赛将进行初赛的创意饮品项目抽签，并进行分区赛的决赛争霸。

最后角逐出的前三甲不仅可以得到主办方提供的丰厚奖金及奖杯还将代表广州赛区出征2017年3月28日-31日全国总决赛主办方还为各分区赛冠军选手提供往返全国总决赛机票，送选手去潮流饮品创意制作大赛最高的领奖台上举起大力神杯！

温馨提示：

2017年“晶花杯“上海国际潮流饮品创意制作大赛广州分区赛、泉州分区赛、沈阳分区赛及上海分区赛选手招募已经全面启动！比赛报名及活动咨询请关注官方微信公众平台：食尚潮饮

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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