HOTELEX登陆贸易大港广州

- 国际潮流饮品选拔赛选手招募全线启动

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 广州作为中国最早对外通商贸易的口岸，历史源远流长，是世界海上交通史上唯一2000多年长盛不衰的大港！改革开放后，广州国民经济以年均13%的速度持续增长，综合经济实力居中国城市第三位。随着对外交流的日益密切，广州每年迎来大量的国内外客商，因此产生了巨大的酒店住宿需求。作为全国接触外洋最早、通商时间最长的地方，欧美各国的传教士和商人大量涌入，广州人的饮食习惯吸取了中原美食和西餐的长处，形成了有别于国内其他地区的特有文化，咖啡、披萨、鸡尾酒等西洋美食早已融入到广粤人民的生活之中！随着生活质量的提高，人们对食物的要求也越来越高。不再只满足于食品的味觉体验，在嗅觉和视觉上的体验要求也不断提升。

由中国国际贸易促进委员会广州市委员会支持，博闻（中国）有限公司主办，上海博华国际展览有限公司承办的“2016上海国际酒店用品博览会（广州）”，简称 HOTELEX Guangzhou，将于12月12日-14日在广州保利世贸博览馆1-4号馆内拉开帷幕。展会同期举办2016上海高端食品与饮料展览会（广州）、2016上海国际餐饮设备及食材展览会（广州）、广州酒店家具及软装设计展览会、2016广州国际健康与营养保健品展。中国作为食品消费全球第一的国家，强大的消费市场份额使得海内外食品供应商们纷纷摩拳擦掌。典雅如咖啡与茶、精致如烘焙食品与冰淇淋、迷人如葡萄酒烈酒……食品与饮料作为HOTELEX旗下的实力版块，依靠HOTELEX提供强大的行业资源，为供需双方的贸易合作奠定坚实的专业基础。除此之外，展会现场还有与该板块相关的国际性赛事，旨在促进行业的交流与发展！

一场全世界饮品大师赶赴中国的世界赛

上海国际潮流饮品创意制作大赛就是HOTELEX旗下的主打国际阴饮品赛事，旨在促进国内创新的饮品配方和设计，展示最具创意、美感、符合市场需求和健康的潮流饮品，同时为观众带来一场重量级感官与味觉盛宴！在饮品行业里启到发展趋势分析及引领的作用。Fashion Drinks Completion 已经成为饮品行业内一项标杆式赛事，历经三年的成功举办已受到了国内外饮品行业、协会、咖啡师、连锁店协会、饮品研发师、创业配方评定师、经销商、采购商等多方的全面关注和参与。该赛事已经不仅仅是一场比赛，更多的专业群体都为参与这场饮品大师汇集的行业交流会，新品发布会及饮品市场发展和未来趋势分析的盛宴而远道而来！

2017“晶花杯”第四届上海国际潮流饮品创意制作大赛全国赛季，顺势饮品行业主流消费群体等数据精准分析，设定以“逆生长-她世界-品牌人生”为分区赛决赛主题，进行饮品创作。广州分区赛的选手招募通道已经全线启动。本次大赛将在广州保利世贸博览馆的HOTELEX 广州展上举行。此次饮品国际赛事将从选手的基本功底，专业技能操练的熟练及专业度进行考评，饮品全能技艺大赛的擂台赛将进行初赛的创意饮品项目抽签，并进行分区赛的决赛争霸。

最后角逐出的前三甲不仅可以得到主办方提供的丰厚奖金及奖杯，还将代表广州赛区出征2017年3月28日-31日全国总决赛。主办方还为各分区赛冠军选手提供往返全国总决赛机票，送选手去潮流饮品创意制作大赛最高的领奖台上举起大力神杯！

温馨提示：

2017年“晶花杯“上海国际潮流饮品创意制作大赛广州分区赛、泉州分区赛、沈阳分区赛及上海分区赛选手招募已经全面启动！比赛报名及活动咨询请关注官方微信公众平台：食尚潮饮