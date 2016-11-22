迈生活面世一周年：领跑航空忠诚度计划行业

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 里程积分累积App迈生活自面世以来，就以创新的运营模式快速激活整个航空忠诚度计划行业。在运营一年后，不仅交出实力答卷，更将扩大战略布局，计划推出英文版并开拓海外市场，未来也将持续以加速器的角色，促活整个航空忠诚度计划市场。





一年前，迈生活创新地将航空里程和日常消费无缝连接在一起，用户在日常生活中通过迈生活支付中高端餐厅、精品和奢华酒店、高品质Spa、高端玩乐项目等消费，即可根据消费金额累积多个航空公司的里程积分，累积比例高达1至4元一里程积分。迈生活甄选口碑商户，让用户能够轻松发掘隐藏在身边的精选好店，旅行者们也能够以迈生活为向导，探索目的地城市未知的美好。



作为一家创业公司，迈生活选择聚焦航空忠诚度计划这一垂直领域，快准狠地推出极具差异化的产品，精准服务于航空常旅客这一高净值族群。通过一年的运营，越来越多用户发现了迈生活独特的价值，2016年，公司每季度营业额增幅均保持在100%以上。



迈生活独特的模式也能够极大促进航空公司忠诚度计划的发展，用户每次使用迈生活买单，都能够想到自己的航空公司。这种模式也得到了航空公司的充分认可，迈生活上线10个月即达成了与国内外十家航空忠诚度计划巨头的直接合作，包括英航会员俱乐部、南航明珠俱乐部、东航东方万里行、海航金鹏俱乐部、西班牙伊比利亚航空常客奖励计划、德国汉莎集团旗下飞常里程汇、凤凰知音、川航金熊猫俱乐部、新加坡航空KrisFlyer常旅客计划，美联航前程万里常旅客计划。迈生活也由此成为目前市面上里程积分到账最快的产品，平均3-5天即可到账。



对于身处中国的外籍常旅客来说，国外航空公司的里程积分是极为珍贵的稀缺资源。迈生活英文版也即将面世，让外籍用户身处异乡也能累积到自己想要的常旅客计划里程积分。同时，迈生活也计划在2017年进驻国人出行几率较大的海外城市，比如新加坡。



迈生活创始人兼CEO刘朔廷表示：“在当今的市场环境下，用户价值才是产品价值的体现。我们从不不计成本地追求数字，而是把更多的精力放在用户生态体系建设上。计划开拓在华外籍常旅客市场、进军海外市场，都是我们深挖用户需求，打造用户生态体系的重要战略。”他补充道：“未来，迈生活将持续促进航空忠诚度计划行业的整体活跃度，为航空公司发展其忠诚度计划提供有效解决方案。”



更值得关注的是，11月22日起，迈生活还将开启为期20天的周年庆系列活动，其中包括一系列挑战任务，登录App即可查看并参与任务。迈生活携手招商银行、龙腾出行及Akaryn酒店集团，为参与者提供丰厚的奖品，将周年庆活动推向高潮。

