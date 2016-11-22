微鲸电视2代55英寸新品火热上线 5大升级冲击互联网电视大屏市场

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 11月22日，微鲸电视2代55英寸电视新品在官网、京东同步首发开启预售，这是继10月10日微鲸65英寸电视和78英寸“天幕”正式上线后的又一款大屏尺寸电视，再一次完善了微鲸电视大屏布局的全方位产业线。这款微鲸电视2代55英寸以音画、外观、配置、系统、内容等5大升级和3698的一流性价比，再次震撼冲击了整个互联网电视市场。



微鲸电视2代55英寸5大升级火热上线

消费升级成主流 微鲸大屏新品5大升级满足用户新需求

近期消费升级成为各行各业热议的话题，随着生活方式、社会物资的不断进步，消费者的需求也不断提高，购买准则逐渐从单纯追求性价比转变为基于性价比的同时更倾向于高品质。处在消费升级的大风口下，互联网企业更需要能洞察到消费者喜好才能不被市场洪流冲散，这一点，向来具备高瞻眼光的微鲸电视早已洞悉。

这款最新推出的微鲸2代55英寸电视，设计上与中国红点奖“好设计”金奖得主微鲸W49 TV一脉相承，承继了微鲸电视全产品线极致的设计、极致的视听、极致的体验，在高性价比的同时进行5大升级，保证了其高性能比，以满足用户日益增涨的消费需求。太空灰全金属纤薄机身，质感十足，最薄处仅9.9mm，几乎与一部iphone7一样薄，宛如壁画，堪称客厅中的艺术品；4K超高清屏幕搭配广色域技术，能更清晰地呈现画面任意角度，随时随刻捕捉绚丽色彩，让电视画面里的场景仿佛呼之欲出。

传统 LED 通常只能显示 NTSC 60%-70% 的色域，会使得画面因色彩不够丰富而缺乏感染力。新一代55英寸微鲸电视采用了广色域技术，拥有高达85%NTSC的色域，如同使用更纯正的颜料，加强了色彩的深度，让电视的“调色板”上拥有更加丰富鲜艳的色彩，从而使色彩呈现更加逼真自然，在4K超高清屏幕上呈现的画面，就像一幅由大自然亲手调色的杰作。

内置HiFi级音响，高保真效果一流，让用户拥有置身音乐现场的感觉，天籁之音缭绕耳旁；蓝牙语音遥控，简易便捷，想看内容，一声吼；64位芯片，搭配先进64位操作系统，无论看视频、开应用还是玩游戏都流畅无卡顿，尽情畅享游戏世界的美好。

随着电视性能的增强，更多娱乐需求可以在电视上实现，新一代55英寸微鲸电视将存储空间升级为32GB，较市场上主流的4GB存储提升8倍之多。现在用户可以在电视上存放更多精彩的电影、安装好玩的大型游戏，或者存储更多家人的照片，省去外接存储设备的麻烦，尽情享受大屏娱乐的快感。

不仅如此，微鲸2代55英寸电视还采用升级版WUI技术，对Android系统进行了重新优化，采用了更加扁平化的瀑布流的首页设计，相较传统互联网电视横版首页模式，更适合人们的观看模式，轻松便捷找到想看的内容……



微鲸电视2代55英寸极致视听满足用户新需求

不仅仅是硬件 微鲸“鸡尾酒”内容模式给用户私人影院

除了硬件上的不断升级、创新，在内容布局上微鲸电视也在不断坚持更富有拓展性的战略。互联网电视与传统电视很大的不同点在于，相较硬件，互联网电视更注重内容，而微鲸电视也在保证质优的前提下，发力内容端，成为唯一一个整合多平台海量优质内容、集中运营的互联网电视，构建了不同于同行、深度和广度并存的、垂直且有层次的“鸡尾酒”内容模式。

佳片大片未下线，微鲸电视已上线。微鲸跨平台整合腾讯视频、芒果TV强势内容，引入海量重量级IP，携手灿星、正午阳光、东方梦工厂，打造现象级优质综艺IP《中国新歌声》等，全面开放华人文化旗下优势内容，将TVB、BBC、history、vice、好莱坞、现象级体育核心赛事等资源囊入内容库中，让用户在新锐纪实中探索世界，影视IP实时追，TVB美剧天天看，幼教课程随时在，精品动画常陪伴；推出“微鲸出品”概念，独家自制《我在故宫修文物》等各类优质年轻人喜爱的综艺体育VR直播影视剧集精品内容，打造“多家内容平台依托”+“差异性精品内容资源”+“自制内容”的内容金字塔，调制贴心“鸡尾酒”，让用户在打开微鲸电视的一瞬间，获得满满的幸福感。

微鲸电视2代55英寸从硬件到软件都完美契合消费者对高性能比的需求。这一点和微鲸自身对用户的洞察度分不开，向来秉承“为新一代生而不同”的微鲸，时刻将用户体验摆在首位。面对现在多数新生代消费者不再仅仅满足小屏电视、蜗居客厅的生活方式，更喜欢大屏电视，更大的视野，更“大”的生活，微鲸顺应市场动向，此前发布的65英寸、78英寸“天幕”都是大屏时代下的产物。拥有一台微鲸电视，就能将客厅变成一家私人影院。在这只属于用户的私人豪华影院里，大屏视听效果无敌，海量优质资源不断，用户的生活姿势，也将变得优雅多姿。

除了不断丰富大屏系列电视产品，成立至今，从43英寸的小尺寸段到78英寸的超大尺寸段，微鲸已经推出了8个尺寸段多款产品，全方位拓展其互联网电视产品线。无论是年轻白领还是企业精英，全面覆盖高中端电视产品的微鲸电视都能为其“私人定制”，找到最合适的那一款。

互联网电视行业新星微鲸电视，一直以新生代用户为中心，专注家庭娱乐，进行渠道开放、内容开放、合作开放，致力打造最强海量优质内容库。以先进的“微鲸模式”和惊人的“微鲸速度”不断开拓全方位产品布局的微鲸，秉持挑战突破的创新精神，不断为新生代打造更具沉浸感的家庭娱乐生活方式，满足用户对互联网电视的期待，正逐渐为整个行业带来新的力量。