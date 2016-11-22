平安健康险联合360搜索发布癌症焦虑指数报告

同时发布首款海外就医抗癌险

北京2016年11月21日电 /美通社/ -- 日前，平安健康险联合360搜索共同发布国内首份癌症焦虑指数报告，从多个维度刻画罹患癌症的焦虑人群属性及抗癌就医等情况。平安健康险相关负责人表示，平安健康险旨在成为用户身边的健康管家，360搜索在医疗搜索领域积累深厚，双方强强联手，共同发布此份报告希望帮助患者缓解罹癌焦虑困境。

同时，平安健康险发布国内首创的“抗癌卫士海外版”等系列产品，该产品系列汇聚平安健康险海外医疗网络的优势，打通海外就医通道，为癌症焦虑人群提供癌症等特定重大疾病的顶尖诊疗服务和高额保障。相关产品的海外就医年限额覆盖300万元、600万元、1200万元三个层次，最低只要351元/年。

罹癌焦虑困境待化解

报告发现，罹患癌症年轻化趋势明显。癌症焦虑人群中，19岁-34岁年龄段，约占69%，星座属性方面，力求完美的处女座以18%的占比轻取焦虑榜榜首，个性冷漠而神秘的天蝎座则以10%的比例位居其次。在学历方面，癌症焦虑人群本科生及以上学历占比高达60%；中等收入人群则是癌症焦虑的“重灾区”，占比约为49%。

从性别来看，男性比女性更焦虑，其中男性焦虑占比达60%，女性焦虑占比只有40%。但男女焦虑的前四大癌症中，肺癌、胃癌、乳腺癌、直肠癌均列其中。当前的大气污染、饮食问题成为重要的问题。从致癌原因搜索中，可见其端倪，三聚氰胺、大气污染、甲醛是癌症焦虑人群的“心头恨”，占比高达50%。

从搜索深度来看，“癌症焦虑”人群的后续行为更值得关注。报告显示，“癌症焦虑”人群中有43%的比例会购买保险，其中购买保险最关注保险理赔，占比达41%，可见，保险理赔是核心痛点之一，而保险种类的关注度也达到了25%，因此，多样化的产品更能满足客户需求。

首款可赴海外就医的互联网抗癌险

经过前期广泛市场调研，整合用户在保障疾病类型、产品购买渠道、境外寻医问诊三方面的市场需求，平安健康险创新开发“抗癌卫士海外版”等系列产品。该产品系列汇聚平安健康险海外医疗网络的优势，打通海外就医通道，可为癌症焦虑人群提供癌症等特定重大疾病的顶尖诊疗服务和高额保障。

平安健康险的互联网抗癌险是一个产品矩阵，背靠平安健康险强大的海外医疗网络支撑，针对癌症治疗、冠状动脉搭桥手术、心脏瓣膜置换或修复等6大常见重大疾病，提供顶尖、贴心的海外诊疗服务。包括海外点对点一站式就医服务，直接结算，被保险人及陪同人的国内/海外交通及住宿费用；海外就医年限额覆盖300万元、600万元、1200万元三个层次，且无终身限额限制；全球顶尖专家保驾护航，含美国前5%最知名医生；超高性价比，最低只要351元/年。

平安健康险相关负责人表示，平安健康险已经建立起从线上到线下，从国内到国外的全方位服务覆盖体系。在海外医疗网络方面，形成了线上“国际顶级医院+国际顶级专家医生”第二诊疗、线下国际顶尖就医服务双线并举格局。目前，平安健康险的合作医疗网络已覆盖美国东西岸顶尖医院及医疗系统，签约医生均为全美前1%医疗专家。在会诊及二次诊疗意见过程中，可实现5天内提供首次美国专家双语诊断意见、7天内可安排美国专家远程视频会诊、首席医疗官严格把关、专业医学背景案例团队全程协同患者畅通沟通渠道。整合美国的6000家医院和全球超过700000家医疗供应商，打通海外直接结算就医服务通道。