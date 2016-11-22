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沃尔玛新米节引入区域品牌 专供装香米月售几百万元

2016年11月22日 11:12 编辑： 经理人网编辑
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深圳2016年11月22日电 /美通社/ -- 近日，沃尔玛全国门店开启“新米节”，与往年不同的是，今年的“新米节”沃尔玛新引入了十几个区域性品牌，以满足各地顾客对地方性品牌的购买需求。近年来，随着国人生活水平的提升，中高端米的销量持续走高，尼尔森的数据显示，2016年上半年沃尔玛门店包装米的销售额增长率领先整体市场。

所谓“新米节”，是形成于农耕时代的一个节日，又称“吃新米”，是指稻谷成熟，喜庆丰收，品尝新米的日子，表达人们对美好生活的向往，以求来年人丁兴旺，五谷丰登。今年沃尔玛门店“新米节”的一大亮点是引入了东西南北中各地的区域品牌，例如：西有四川、云南名品“花中花”、“天下安”，南有广州知名品牌“穗穗平安”和“太粮”，北有北京知名品牌“七河源”，中有武汉畅销品牌“国宝”，也就是说不同地区顾客在沃尔玛门店不仅可以买到全国性知名品牌，还可以买到当地畅销名品。

顾客在沃尔玛门店选购大米
顾客在沃尔玛门店选购大米

一直以来，沃尔玛始终坚持优中选优，精选一线品牌进行合作，近两年来大米销售额实现平均双位数的增长。同时，沃尔玛重视跟供应商的战略伙伴关系，入华20年持续跟知名厂商加大合作力度实现共同发展。今年3月底，沃尔玛与中粮集团合作推出沃尔玛20周年专供装“五湖特贡香米”，10公斤装仅售55.8元/袋，堪称性价比之王，推出半年以来已经实现平均每月20%的销售增长。另外，还有一款今年8月推出的沃尔玛专供装“金龙鱼优选长粒香米”10公斤装，一经推出就受到顾客热捧，推出仅3个月，销售额已达1500万元。

沃尔玛专供装“金龙鱼优选长粒香米”10公斤装，3个月销售额已达1500万。
沃尔玛专供装“金龙鱼优选长粒香米”10公斤装，3个月销售额已达1500万。

值得一提的是，近两年来，沃尔玛门店中高端进口包装大米的销量增长显著，2016年至今已实现近40%的同比增长。尤其在今年5月推出的“泰米节”期间，进口泰米的销量同比增长为58%。为了不断给顾客带来惊喜，在未来，沃尔玛也将继续加大泰米产地直采的力度，着力自有品牌惠宜的发展，将节省的市场及中间商费用让利给消费者。

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