美国商用汽车集团将参加2016年上海宝马展

美国商用汽车集团将参加2016年上海宝马展，并将展示产品

该展会将于2016年11月22日至25日在上海举行

- 美国商用汽车集团将在展会上推出面向工程车辆市场的新一代座椅

俄亥俄州新奥尔巴尼2016年11月22日电 /美通社/ -- 为全球商用车市场提供全面集成系统解决方案的领先供应商 Commercial Vehicle Group, Inc.（美国商用汽车集团，简称“CVG”）(NASDAQ: CVGI) 今天宣布，该公司将会参加2016年上海宝马展 (BAUMA China 2016)。今年的上海宝马展是第8届年度国际工程机械、建材机械、矿山机械和工程车辆贸易会，将于2016年11月22日至25日在中国上海举行。

CVG 将在展会上发布其面向全球工程车辆市场、采用“KAB Seating”品牌的新一代座椅。如今，KAB Seating 覆盖包括工程、农用和工业座椅在内的众多商用车领域，为众多原始设备制造商服务。CVG 副总裁兼工程和农用座椅部全球产品线经理加里-汉贝格 (Gary Hamberg) 表示：“我们面向全球工程车辆市场的新一代座椅产品阵容建立在我们已获证明的座椅悬架技术的基础上，这能表明我们具有出类拔萃的性能、可靠性和耐用性，并能提升舒适度、功能特性和安全性，同时这也能对我们的造型和材料选择带来更加现代化的影响。”

面向由小到大的工程车辆应用的新一代 CVG 座椅阵容将在2016年上海宝马展上进行展示，由标准到高端的一系列驾驶员座椅将在展会上亮相，届时 CVG 将能为客户进行更多功能和造型上面的专门定制。

众多其它 CVG 产品系列也将在上海宝马展上进行展示，包括面向全球卡车和公共汽车市场的CVG座椅，以及面向商用应用的线束。现在邀请参会者访问 CVG 位于4号厅的462号展位。

美国商用汽车集团简介

美国商用汽车集团（及其子公司）是为全球商用车市场提供一整套驾驶室相关产品和系统的领先供应商，该公司所服务的市场包括中型和重型卡车市场、中型和重型工程车辆市场，以及军用、公共汽车、农业、特种运输、矿业、工业设备和越野休闲市场。垂询该公司及其产品情况，敬请访问www.cvgrp.com。