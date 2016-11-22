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康乐居雇佣中心获颁2016“汇丰营商新动力”奖励计划奖项

2016年11月22日 11:09 编辑： 经理人网编辑
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香港2016年11月22日电 /美通社/ -- 康乐居雇佣中心在香港汇丰银行主办的2016 年汇丰营商新动力*奖励计划中囊括两个奖项，包括“杰出雇员关怀奖”及“优异绿色成就奖”。专业从事海外女佣（菲律宾女佣、印尼外佣及泰佣）代办聘请超过25年，康乐居雇佣中心是雇佣行业少数同时获颁“杰出雇员关怀奖”及“优异绿色成就奖”奖的企业之一。此次是康乐居第八年获得“汇丰营商新动力”奖励计划奖项。

2016年是康乐居的丰收年。康乐居获颁2015/16年度“无烟企业”、“友善家庭雇主”及“年度支持母乳喂哺奖”、“商界展关怀”等称号，此等称号一直彰显著康乐居对员工的人文关怀。一直以坚守“以人为本”的信念，确立培养高素质人才为重点，提高员工专业技能和创新能力为核心，加强领导和考评队伍的培训。康乐居以公司政策及福利的倾斜，平衡员工的工作与生活，增强了员工对公司的粘性及战斗力，从而提升公司了竞争力。因此在参赛的芸芸企业当中，康乐居脱颖而出获得“雇员关怀”杰出奖项，成绩比往年更上一层楼，更肯定了公司对雇员关怀的进步。

此外，获颁“优异绿色成就奖”，彰显了康乐居在环境保护及社会资源节约方面，尽到行业职责，最大限度的节约社会资源及保护了环境，协助环境资源在一个良性的可持续的循环里面发展。

这一年多次的肯定，让康乐居对未来的发展方向更加确定。未来日子，康乐居定必继续克尽企业责任，力推更多元化的员工关怀措施及环境保护措施，以达到更佳的可持续的良性发展，从而推进企业本身的进步和社会的可持续发展。

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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