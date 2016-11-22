通过开放获取期刊打破全球科学领域中的“霸权”

来自亚洲和非英语国家的高品质科学文章没有得到广泛引用，也没有获得科学上面的平等待遇。

洛杉矶2016年11月22日电 /美通社/ -- OMICS International 首席执行官 Srinubabu Gedela 博士表示，各种开放获取期刊将能帮助打破全球信息和科学研究上面的“霸权”，从而缩小知识上面的差距。

虽然全球研发费用达到了2万亿美元，但是由于采用封闭获取发布模式，研究成果并不能广为人知。这让研究界和广大纳税人“鞭长莫及”，他们依然不能看到研究成果。而真正意义上关注品质的卓越研究成果必须要在开放获取期刊上发布，从而在研究过时之前充分发挥其效益。

各地区研发费用占全球研发费用总额的份额为，亚洲国家（中国、日本、印度和韩国）的总份额有所上升，达到40%，而南美和北美的份额由35%降至30%，欧洲研发费用份额预计为20%，还有10%则归属于世界其他地区。到2020年，就研发预算而言，中国预计将会超过欧洲和美国。按照国内生产总值(GDP)占比计算，以色列和韩国在研发上面花费最大，研发费用占GDP的比例分别为4.21%和4.15%，其次为日本（3.49%）、芬兰（3.32%）和瑞典（3.12%）。

全球产业和学术支持出资第一名为美国（5140亿美元），其次为中国（3970亿美元）、日本（1670亿美元）、德国（1090亿美元）、韩国（770亿美元）和印度（720亿美元）。多年来，尽管亚洲国家的出资有所增长，但是他们的高品质研究成果却没有被世界其他地区看到。与英语国家相比，源自于这些国家的文章没有经常得到引用。Gedela 补充说：“这可能是由于非英语国家在使用英语说明相同事件上面范围有限或是能力欠缺。英语在研发领域中的主导地位阻碍了许多亚洲和非洲科学家，而开放获取期刊能够帮助克服这些语言上的障碍。”