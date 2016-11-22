同盾科技联合清华大学 发力金融保险大数据研究

北京2016年11月22日电 /美通社/ -- 11月20日，清华大学国家金融研究院中国保险与养老金研究中心第一次理事会、顾问委员会闭门会议在京召开，政府、企业人士群贤云集，包括全国政协常委、中国保监会原副主席李克穆、中国保监会原副主席魏迎宁，中国保监会原副主席周延礼，中国保监会国际部主任姜波，国务院发展研究中心金融所所长张承惠，中国保险资产管理业协会执行副会长、秘书长曹德云，中国保监会国际部机构处处长王彩霞，中国保监会国际部外事处处长赵光毅，中国保监会国际部国际合作处副处长霍洪强，新华人寿保险股份有限公司董事长兼CEO万峰，一带一路投资基金董事长谢滨，华夏人寿保险股份有限公司总经理赵子良，同盾科技有限公司董事长兼CEO蒋韬等，嘉宾们积极发言，畅谈全球化背景下中国保险行业的创新发展，共同为中国保险与养老金研究中心成为该领域最重要的政策智库机构建言献策。此次会议上，清华大学五道口金融学院与同盾科技有限公司达成全面合作伙伴关系，双方将联合成立“清华五道口保险中心发展基金”，共同致力于保险与养老金大数据领域的研究创新。同盾科技董事长兼CEO蒋韬受委聘担任中国保险与养老金研究中心理事一职，并与众嘉宾一同为研究中心揭牌。



签约仪式

清华大学五道口金融学院常务副院长廖理在致辞中对支持中心成立的机构和企业致以诚挚感谢。他还提到中国目前已经成为全球第三大保险市场，业务保持高速增长，但保险业自身还存在一些问题，需要不断加强研究和创新，在这一过程中清华五道口责无旁贷，将为保险行业的发展贡献力量。新成立的中国保险与养老金研究中心将致力于成为国际领先的协同创新研究平台，具有行业影响力的高端人才培养和交流平台，以及政产学研有机互动的创业实践与孵化平台。

同盾科技CEO蒋韬在演讲中提到，清华大学五道口金融学院作为中国改革开放的历史见证者和推动金融体制发展变革的身体力行者，是中国最重要的高等金融专业人才培养基地，是金融界的黄埔军校。

同盾科技作为互联网及金融大数据风控的从业者，此次有机会联手清华大学五道口金融学院进行大数据研究，能够促进自身产品与技术的持续创新，帮助企业和机构客户降低因为欺诈而带来的资金、声誉损失，提升同盾风控服务的专业性和可靠性。此次，同盾科技与清华大学五道口金融学院成立“清华五道口保险中心发展基金”，帮助学院致力于保险与养老金大数据领域的研究创新，并使之成为中国保险与养老金领域最重要的政策智库机构。



与会合影

前几天，同盾科技参加了第三届世界互联网大会，切身感受到身处互联网金融保险领域应该肩负的时代使命。以互联网保险行业为例，互联网保险正处于在爆发前夜，华兴资本近日发布的《互联网保险商业模式》数据显示，自2011年以来，互联网保费规模从 32 亿元上涨至2015年的 2234 亿元，4年的时间翻了69倍，渗透率达到了9.2%。预计到2020年，行业规模有望达到 4000 亿 - 1.75 万亿元，较2015年有4-17倍的增长。互联网保险业务数量激增，信息安全风险等问题日益凸显亟待解决。

全球化背景下中国保险行业的如何创新发展，这是一个学术业界共同面临的重大课题。同盾科技有限公司副总裁孙程越进行了题为《大数据助力保险行业风控升级》的演讲，提到中国保险行业在发展的过程中除了产品的创新，风险控制是非常重要的另一方面，风控应该从工具上升到保险公司战略层面。同盾在保险领域正是通过大数据的分析来帮助保险公司加强风险控制，促进创新业务快速健康发展。比如信用保证保险，在贷前审核方面，一个申请者虽然暂时没有出现失联或者是上黑名单的情况，但是它在很多平台都有借贷的行为，我们认为这个人是多头借贷，信用已经恶化了。我们还推出了贷后监控的产品，一个人如果在某个平台做了消费分期，但是他在未来的某个时间在其他的平台有没有失联，有没有逾期，有没有过多平台的借贷的行为，贷后监控可以在这些方面帮助保险公司做好风险控制。



同盾科技有限公司副总裁孙程越

风口浪尖，机遇与风险并存。中国保险行业良性快速发展迎来爆发期。未来几年，同盾将与中国保险与养老金研究中心紧密合作，将金融保险大数据研究成果用于提升产品进阶技术。同时，同盾建立的跨行业联防联控体系，独有的跨行业联防联控理念，由客户将业务数据和同盾云端系统实时对接，同盾用一套规则模型进行运算。目前，越来越多的企业加入进来，这样可以在更大范围内监控和及时预警网络欺诈活动，帮助企业和机构降低风险，更好的把握商业机会。