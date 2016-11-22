同盾科技马骏驱受邀出席第七届中国投资论坛

捷克布拉格2016年11月22日电 /美通社/ -- 11月14日 - 11月16日，由捷中友好合作协会与中国经济联络中心联合主办的第七届中国投资论坛在捷克布拉格举行，其主题为借力“一带一路”建设，助推“16+1合作”。近年来，中国投资论坛一直被视为中国 - 中东欧国家政要、外交使节和企业代表促进彼此之间的合作、共襄盛举的重要平台。此次论坛共有超过250名中方嘉宾以及近500名来自包括捷克在内的中东欧国家嘉宾参会。同盾科技作为捷信邀请的唯一风控合作伙伴出席论坛，联合创始人兼首席战略官马骏驱代表同盾出席论坛。



同盾科技首席战略官马骏驱受邀出席第七届中国投资论坛

本次论坛在总统府所在的布拉格城堡里的西班牙大厅举行，西班牙大厅在捷克历史上非常有名，过去国王的加冕礼也在此举行。今天，西班牙大厅也一直是举行盛大宴会和总统接见贵宾的地方。

本次论坛的发言嘉宾包括捷克总理、同盾风控战略合作伙伴捷信集团的董事以及其他来自各国的政要与商业领袖。在发言和探讨中，金融、电商、诚信、反欺诈都是中东欧发展进程里大家共同关心的领域，在场的不少嘉宾对同盾的风控技术与经验非常感兴趣。

在捷克佐芬宫的欢迎晚宴环节中，捷克总理索博特卡先生在曾经接待习主席的宴会厅欢迎中国代表团，表扬了捷信在中国的表现，谈到捷信的全球客户41%在中国。同盾对于能为捷信集团在中国的成功出一份力，并作为捷信邀请的唯一风控伙伴出席中国投资论坛，感到十分荣幸。



捷克消费金融风控大数据总监与同盾科技首席战略官马骏驱

捷克中央银行副行长 -- 弗拉迪米尔·托姆希克先生主持了“金融、银行和保险领域的合作”论坛，探讨了如何借助中国 - 中东欧国家在金融领域的合作防范金融危机带来的影响，以及金融与监管对终端客户的实际意义等命题。在所有的讨论里，都渗透着诚信体系的重要性。由此可见，诚信一直是全球性命题，同盾科技作为中国大数据风控行业的引领者，也一直以建立中国智能诚信网络作为重要目标。



第七届中国投资论坛现场

同盾战略合作伙伴、大会协办方捷信集团董事麦尔·卡尔维尔先生也发表了重点讲话。他谈到，中国作为捷信最重要的市场，近年飞速发展，而捷信凭着严谨的风控与合规，优良的市场策略，被公认为中国国内最成功的消费金融公司之一。



第七届中国投资论坛现场

在晚宴环节，捷克总统米洛什·泽曼亲临晚宴，欢迎中国代表团的到来，对中国与中东欧16+1的合作表示非常满意，也嘉许了像捷信、斯柯达等优秀企业在中国取得的成绩。



第七届中国投资论坛现场

同盾科技联合创始人马骏驱谈到，“新兴市场的金融变革，特别在大部分的一带一路国家里，将会更贴近我们在中国走过的路，如信用卡渗透率偏低，消费金融方兴未艾等。同盾会致力于把我们的经验与技术，在一带一路的框架里发挥更大的作用。在本届中东欧投资论坛里，我们看到很多准备投资中国的国外企业需要同盾在国内的服务，同时也看到很多需要同盾输出技术与经验的国家。我希望能把同盾‘让诚信生活更美好’的愿景带到不同的地方，帮助更多不同的社会，我相信这会是一件激动人心的事情。”