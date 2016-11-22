德纳Spicer®锐马™持续创新助力中国非公路市场发展”

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 在 2016 上海宝马展（Bauma China）上，德纳有限公司宣布了 Spicer® 锐马™ 品牌传动系统解决方案的最新消息，该方案由位于中国的技术中心专门针对中国市场进行工程设计和生产。该品牌产品极佳地平衡了产品功能、性能、可靠性和成本等因素，同时更为环保节能。

Spicer 锐马 TZL16 液力变速箱正面向多家中国原始设备生产商供货。该动力换挡变速箱适用于 17 吨 ZL50 轮式装载机，可支持发动机输出功率在 150 至 180 kW（200 至 245 hp）之间的应用。

在提高耐用性的同时，Spicer 锐马 TZL16 变速器采用了德纳广泛应用于非公路市场、性能久经考验的变速箱内部元件。四档变速箱平台提高了更高的工作效率，配备样机的车辆测试表明它可将燃油经济性提高百分之二十五。

对于中国的农用市场，德纳正在与制造商针对 Spicer 锐马 AG105 车桥开展发动机功率在 60 至 101 kW（80 至 135 hp）的中型拖拉机试制生产测试。为支持水稻收割应用提供了选配的稻田用阀门密封垫。

“Spicer 锐马最初于 2012 年上海宝马展亮相，此后它便成为德纳旗舰品牌Spicer 先进技术传动系统解决方案的高品质补充，”德纳非公路集团总裁Aziz Aghili 表示，“Spicer 锐马车桥和变速箱专为满足中国市场的需求而设计，与传统竞争性产品相比具有极高的性能优势。这些组件应用了大量创新，减少了车辆故障，延长了车辆寿命，提高了操作员舒适性以及整体工作效率。”

在今年早些时候，Spicer 锐马品牌因其在企业社会责任 (CSR) 和绿色创新方面的成果而获得了 2016 上海 CSR 优秀案列奖。可见Spicer 锐马品牌在企业社会责任以及公司在创建和实施环境保护措施等方面的努力不仅为客户的肯定，也获得了社会的认可。

宝马展的访客可以莅临 N5 展厅 210 展台，了解德纳全系列非公路车辆传动系统创新产品。如需了解更多详情，请访问 www.dana.com/offhighway。