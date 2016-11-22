浪潮与上海国家会计学院、ICAEW联手成立研究中心

中心将专注于大数据与会计发展 力推产学研实践

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 11月19日，由浪潮集团、上海国家会计学院、英格兰及威尔士特许会计师协会 (ICAEW) 三方合办的“大数据与会计发展研究中心”在上海国家会计学院正式揭牌成立，浪潮集团执行总裁王兴山、上海国家会计学院党委书记、院长李扣庆教授、ICAEW 大中华区总监王艳春为中心揭牌。

这是财会领域产学研合作的又一实质性进展，将通过财务大数据生态的建设，共同应对大数据时代给会计行业带来的挑战。来自全国各地的地方会计领军人才、上海大型企业总会计师、财务总监、咨询机构和专家学者共800余人共同见证。

“大数据与会计发展研究中心”旨在用数据科技的视角把握会计发展大趋势，积极开展大数据在会计领域的应用研究。未来力争实现三个目标：一是成为大数据时代下会计理论发展与突破的平台；二是成为大数据与会计实践活动成果应用与展示平台；三是成为大数据与会计审计专业人士交流与互动发展的平台。

以大数据为代表的信息技术正成为推动会计行业发展的重要推力，技术领域的诸多变革正在以更快的速度、更大的幅度重塑会计行业。大数据给现代会计、审计提供了新的技术和方法，要求人们把握大数据的特点，变革现代会计、审计的思维与技术和方法，推动大数据时代会计、审计思维和技术方法的发展。

在上海国家会计学院党委书记、院长李扣庆教授看来，未来的会计工作、财务工作不只是一种记录工具，还应建立在数据的挖掘、应用基础上，为管理决策发挥重要作用。财务高管、财务团队与内外部业务合作伙伴之间有效协作，实现大数据背景下的业务与财务融合，是发挥管理会计对战略决策和运营管理提供强有力支撑的必有途径。财务提前参与决策，可以帮助企业将问题化大为小，更迅速地应对市场变化、消费需求，有效管控风险，推动企业创新和增长。

浪潮集团执行总裁王兴山认为，财政部大力推动管理会计，财务领域也面临数字化转型与变革，最重要的特征就是财务与大数据的融合。财务管理是很多企业管理的核心，财务数据占企业数据的大多数，通过财务大数据，可以拉动业财一体化，并向大数据中心转变，使企业灵活应对集团管控、精益管理、内部市场化、智能规划与分析等需求挑战，构建大洞察大智慧的数据企业。

中心将围绕财务共享实践、大数据与管理会计应用工具、大数据与审计方法实践、大数据下会计信息有用性等会计理论、大数据与企业供应链发展等方面展开研究；并关注大数据研究领域的最新热点问题、会计审计研究领域与大数据相关的最新进展；提供相关领域的最近咨询和研究成果。

未来还将积极吸纳校内外研究成员，邀请知名专家学者担任中心的专家顾问，举办多场专家交流活动以及学术分享会，提高研究力量与社会影响力。

在上海国家会计学院这一管理会计领域高地，领先的产学研用知名专家高管，都在积极开展形式多样的财务与会计研究实践。此次大数据与会计发展研究中心的正式成立，也将为行业研究和人才培养提供好的实践土壤，为未来会计服务、会计人才的发展方向寻找更适合的答案。