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浪潮与上海国家会计学院、ICAEW联手成立研究中心

2016年11月22日 13:33 编辑： 经理人网编辑
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中心将专注于大数据与会计发展 力推产学研实践

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 11月19日，由浪潮集团、上海国家会计学院、英格兰及威尔士特许会计师协会 (ICAEW) 三方合办的“大数据与会计发展研究中心”在上海国家会计学院正式揭牌成立，浪潮集团执行总裁王兴山、上海国家会计学院党委书记、院长李扣庆教授、ICAEW 大中华区总监王艳春为中心揭牌。

这是财会领域产学研合作的又一实质性进展，将通过财务大数据生态的建设，共同应对大数据时代给会计行业带来的挑战。来自全国各地的地方会计领军人才、上海大型企业总会计师、财务总监、咨询机构和专家学者共800余人共同见证。

大数据与会计发展研究中心”旨在用数据科技的视角把握会计发展大趋势，积极开展大数据在会计领域的应用研究。未来力争实现三个目标一是成为大数据时代下会计理论发展与突破的平台；二是成为大数据与会计实践活动成果应用与展示平台；三是成为大数据与会计审计专业人士交流与互动发展的平台。

以大数据为代表的信息技术正成为推动会计行业发展的重要推力，技术领域的诸多变革正在以更快的速度、更大的幅度重塑会计行业。大数据给现代会计、审计提供了新的技术和方法，要求人们把握大数据的特点，变革现代会计、审计的思维与技术和方法，推动大数据时代会计、审计思维和技术方法的发展。

在上海国家会计学院党委书记、院长李扣庆教授看来，未来的会计工作、财务工作不只是一种记录工具，还应建立在数据的挖掘、应用基础上，为管理决策发挥重要作用。财务高管、财务团队与内外部业务合作伙伴之间有效协作，实现大数据背景下的业务与财务融合，是发挥管理会计对战略决策和运营管理提供强有力支撑的必有途径。财务提前参与决策，可以帮助企业将问题化大为小，更迅速地应对市场变化、消费需求，有效管控风险，推动企业创新和增长。

浪潮集团执行总裁王兴山认为，财政部大力推动管理会计，财务领域也面临数字化转型与变革，最重要的特征就是财务与大数据的融合。财务管理是很多企业管理的核心，财务数据占企业数据的大多数，通过财务大数据，可以拉动业财一体化，并向大数据中心转变，使企业灵活应对集团管控、精益管理、内部市场化、智能规划与分析等需求挑战，构建大洞察大智慧的数据企业。

中心将围绕财务共享实践、大数据与管理会计应用工具、大数据与审计方法实践、大数据下会计信息有用性等会计理论、大数据与企业供应链发展等方面展开研究；并关注大数据研究领域的最新热点问题、会计审计研究领域与大数据相关的最新进展；提供相关领域的最近咨询和研究成果。

未来还将积极吸纳校内外研究成员，邀请知名专家学者担任中心的专家顾问，举办多场专家交流活动以及学术分享会，提高研究力量与社会影响力。

在上海国家会计学院这一管理会计领域高地，领先的产学研用知名专家高管，都在积极开展形式多样的财务与会计研究实践。此次大数据与会计发展研究中心的正式成立，也将为行业研究和人才培养提供好的实践土壤，为未来会计服务、会计人才的发展方向寻找更适合的答案。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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