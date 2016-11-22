探知未来营销世界，2016中国网络营销峰会暨金网奖盛典收官

北京2016年11月22日电 /美通社/ -- 由中国互联网协会网络营销委员会主办，比特网承办的“2016中国网络营销峰会暨第八届金网奖颁奖盛典”于11月17日在北京金隅喜来登酒店圆满落幕。本次峰会由中国互联网协会指导、网络营销工作委员会主办，是国内网络营销领域最具互联网精神和特质的一场营销盛宴。

峰会吸引了百度、阿里、小米、搜狗、360公司、英特尔等一众IT互联网企业及大佬站台，来自好耶、新意互动、映盛中国、泰一指尚等数字营销机构的嘉宾们共同聚首、探讨营销趋势，海外营销大师现身分享营销案例、发表跨界演讲。现场人气爆棚、座无虚席，逾千名营销精英济济一堂，共话营销的未来之路。



第八届金网奖高峰论坛现场盛况

人工智能、场景营销，前沿话题燃爆全场





在中国互联网协会网络营销工作委员会秘书长王海晶的主持下，本届金网奖以“营销让{人+生活+商业}n来一次完美邂逅”为主题，专家学者、营销大咖们从数字服务变革、智能营销、场景营销、大数据及营销实践等诸多角度来诠释最新的营销理念，让现场观众受益匪浅。

北京大学新闻与传播学院副院长陈刚先生分享了他对于数字服务主要模式的前瞻性研究。他认为站在营销的角度来看，企业变革是树立营销变革的动力和方向。而当前传播和生活方式的变化给小微企业创造了前所未有的空间，我们要在生产方式数字服务化的这个过程当中找到数字营销的价值和故事。

人工智能、智能营销是峰会的一个火爆话题，大咖们各自带来了非常精彩独到的见解。

百度AR技术产品架构师乔慧认为我们已经进入了人工智能的初级阶段，而人工智能给营销带来了交互体验上的全面提升。他从语音搜索、人机交互，图像识别以及增强现实四大技术方面阐述了人工智能表现出的强大能力。百度正在让人工智能变得更强大，更易理解，更方便使用，营销人需要思考的是怎么利用AI传递品牌个性，和用户发生个性化的交互。

360公司商业产品事业部总经理杨炯纬认为新的智能营销时代正在到来，流量、内容的结构在围绕用户发生变化，深刻地改变着人和人之间、人和企业、人和内容之间的互动关系，营销不要再贪图数据越大越好，而是数据对消费者的认知要越深越好。

搜狗企业销售部总经理钱晓彬在阐述搜狗对人工智能理解时,他提到,人工智能是互联网发展的方向。以语音为核心的交互入口，是搜索引擎的必然选择。搜狗认为，以自然语言理解和知识计算为核心能力，通过内容与服务的人性化直达，为用户提供精准答案，是搜索引擎未来的发展方向。

珍岛集团运营总裁张蓬先生眼中的智能不是哪一天机器就把人取代了，而是一个逐步递进的过程。这个过程当中，决策被模拟的深度会通过计算能力不断地加强，我们将看到越来越多的闪光点。

峰会另一个关键词是场景营销。映盛中国北京公司总经理蔡普分从内容营销的角度进行了主题分享。他总结了场景营销的四大难题：洞察需求难、营销场景变化快、基于用户体验内容营销的成本高昂、效果评估难，并相应地提出场景内容的解决方案。

除了论道最新趋势，嘉宾也结合自身所在行业，从数字营销的实践中得出独到见解。积累了多年服务汽车厂商数字营销的专业经验，新意互动品牌发展中心副总经理李帅认为，营销人要做的是挖掘数据背后的东西，找对消费者，在做营销方案的时候全场景无时无刻地为消费者做不反感的营销。

针对2B要怎么做营销？英特尔中国在线业务部总经理刘钢先生充分地意识到2B用户面临多环节、多决策人、多使用场景的情况，进而提出只有提供多种入口、多种维度和客户进行沟通，才能做到更好更有效的数字营销。

重磅海外嘉宾演讲，分享全球营销趋势

除了国内大咖嘉宾外，本届金网奖特别邀请了两位重磅海外嘉宾，分享最新海外营销趋势。

在智能手机时代，要怎样通过手机与用户建立持续良好的沟通？日本的营销大师吉田健太郎先生认为要和手机背后的用户成为朋友，一个良好的形象设计必不可少。日本是一个非常擅长形象创造的国家，吉田先生通过案例，分享了如何形象标签设定来与消费者进行良好互动，剖开智能手机营销背后的秘诀。

曾经担任多位“大帝”教练的世界顶级演讲导师 Martin Newman 也带来了精彩的跨界演讲。结合对美国大选的分析，Martin说到，互联网时代，不光要用语言，更要用声音、动作和姿势改变你的影响力，掌握真正的沟通之道。



世界顶级演讲导师 Martin Newman

大咖云集，展开营销巅峰对话

峰会上下午场各设一场巅峰对话，大咖云集，嘉宾们从最前沿的创新案例、实践等角度，深入探讨话题，你来我往，展开了酣畅淋漓的唇枪舌剑。近几年，场景营销概念火热，成为不少营销公司的华丽外衣。在北京大学CCM中心研究员马旗戟的犀利主持下，营销大咖们以“场景时代来临，营销的天变了吗”为主题，厘清了场景营销的概念，探讨场景营销应该如何效力于品牌，在场景营销的迷雾中指点方向。

下午场的巅峰对话，在新意互动副总裁李英海女士的主持下进行，嘉宾共同就“智慧重构•开启新商业世界”主题进行探讨。大咖们各抒己见，提出了对智能营销的见解，并分享了智能营销的成功案例，最后畅想了智能营销给消费者生活带来的变革，以及最终重构出的理想的商业新世界。

高峰论坛后，现场颁布了金网奖金奖及“致敬中国网络营销20年TOP60人物”。本届金网奖共收集1032件案例作品，经过层层筛选，决出32件案例金奖作品，含金量不言而喻。在中国网络营销发展的20年里，优秀的营销人物的推波助澜，带来了更创新、更具实效的网络营销实践，促进网络营销模式、方法不断进化升级，TOP60人物榜正是对这批营销人最大的肯定和嘉奖。

至此，本届大会圆满落幕。中国网络营销高峰论坛暨金网奖颁奖盛典迄今已成功举办八届，成为网络营销领域公认最权威的颁奖盛会，深刻地烙印下最具互联网精神的品牌特质。