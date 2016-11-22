第九届中国高成长连锁峰会进入紧张倒计时

北京2016年11月22日电 /美通社/ -- 由开店邦主办，弘章资本、创业邦、58招商加盟协办的“第九届中国高成长连锁企业峰会”将于11月24日召开。截至目前，500余家全球知名连锁品牌商确认出席本次大会。此外，为了更好地服务连锁门店，本次大会也特意邀请了服务商，其中包括专业为连锁企业提供智能云监控服务的“悠络客”，专业为连锁企业提供营销物料定制服务的“阳光印网”，以及为连锁企业提供订货与渠道销售管控服务的“易订货”。此外，新发则、上扬集团、皇家鸡排、管家帮、开心丽果、诚礼文化等品质企业也将到场。



第九届中国高成长连锁峰会

峰会现场除将评出各领域优秀连锁企业外，还设置了4场主题论坛 -- 投资人眼中的“资本寒冬”是怎样的？连锁消费的创新意义及未来发展趋势如何？……现场，行业精英、知名专家将一一解答，明星闪耀齐聚大会，共同探讨实体连锁行业发展。

先睹为快 -- 明星企业云集行业“大咖”齐聚

中国连锁经营协会副秘书长彭建真、创业邦杂志CEO兼出版人南立新、韩国商会零售委员会会长韩泰祺将出席此次峰会。大会还特邀嘉宾传媒董事长兼CEO吴婷担当峰会主持。

大会还得到三星、西安数拓、大脑地图、凯兰帝、喜来快递、一嗨租车等企业的大力支持。

此次大会汇集了全国多行业多品类的知名连锁品牌商。其中，餐饮企业包括赛百味、小南国、海底捞、木屋烧烤、外婆家、麦当劳、周黑鸭、绝味、眉州东坡、西贝等;零售企业包括沃尔玛、家乐福、大润发、7-eleven、苏宁、国美、王府井百货、匹克、鸿星尔克等。其他如，华夏良子、华住酒店、锦江之星、多彩饰家、积木宝贝、爱康国宾等，均出席本次大会。

除品牌商外，包括联想控股执行董事朱拥华等在内的众多资深投资人也将到会。

嘉宾演讲 -- 破冰前行关注消费模式创新

近几年，重视品牌价值，提高开店成功率，不少品牌商开始创新经营模式，如多彩饰家推出的门店合伙人计划等。可见，连锁行业在创新消费方面也开始了一些新的探索。在互联网时代，传统的商业业态和人们的消费理念时刻发生改变。越来越多的消费模式改变着我们的生活，那么，究竟如何创新连锁消费模式，赢得消费者的青睐呢？相信，现场的嘉宾演讲和主题论坛，会给您以启示。

主题论坛 -- 行业“回归” 注重服务提升品质

“民以食为天”，作为消费领域的重要组成部分 -- 餐饮行业，历来就受到民众及创业者的普遍关注。

面对不断进入市场的新生力量，面对互联网进入餐饮行业并不断颠覆传统行业运营模式的压力，如今的餐饮行业深刻意识到，提高产品和服务质量、加强自身管理水平才是增强企业竞争力的正理。

餐饮人逐步冷静，重新审视互联网，思考餐饮经营的本质和未来。对于未来，中国餐饮市场会呈现怎样的发展态势，哪些突破点值得餐饮人去努力呢？请关注峰会主题论坛的精彩内容。

共话资本 -- 资本寒冬期？专业投资人眼中的连锁未来

无论是怎样的市场环境，资本支持对于任何企业来说都是至关重要的。连锁行业近些年各种模式不断更迭，竞争态势不容乐观。但是零售主们仍在不断寻求创新突破，来实现新一轮的回归。大家都说现在正值资本寒冬时期，那到底是不是真的寒冬？

我们不妨来听听投资人们的声音，看看他们的投资逻辑，以及对连锁行业未来趋势的展望。

峰会嘉宾演讲内容预告：

峰会主题论坛内容预告：

一、“大佬话消费连锁行业趋势”

论坛主持： 弘章资本资深合伙人/前阿里巴巴副总裁王培



论坛嘉宾： 上品折扣副总裁朱宇

好邻居总经理陶冶

名创优品品牌中心总监成金兰

桃园眷村副总程辉

一号店副总裁宋春蕾

二、“连锁消费模式创新”：

论坛主持： 开店邦创始人郭景



论坛嘉宾： 泡泡玛特创始人王宁

多彩饰家高级副总裁温馨

8H床垫创始人李勇

开心丽果创始人何绍杭

乂学教育联合创始人/总经理周伟

58赶集集团HRG创新事业部总监宋国政

三、“餐饮的破局之路”：

论坛主持： 连锁EMBA班导师/元一连锁创始人铁丁老师



论坛嘉宾： 木屋烧烤联合创始人王乐武

武圣羊杂割董事长王刚

精悦蓉品牌联合创始人陆荣庆

皇家鸡排创始人欧阳德一

支付宝口碑京津大区总经理蒋青

四、“消费连锁投资人专场” -- 资本寒冬期？投资人眼中的连锁行业