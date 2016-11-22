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凯迪拉克创意呈现《蓝人秀》火热公演上海滩

2016年11月22日 14:08 编辑： 经理人网编辑
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- 敢创不同 蓝人“突袭”豪华车工厂

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 近日，位于上海金桥的上汽通用汽车凯迪拉克工厂迎来了三位“特殊”的客人 -- 他们黑衣搭配全蓝装扮，新奇的造型在流水线旁十分抢眼。其实，这群“蓝朋友”是来自美国《蓝人秀》表演团队的成员。11月16日至12月4日，由凯迪拉克品牌创意呈献的《蓝人秀》在上汽-上海文化广场开启中国巡演的最后一站。大SHOW火热公演之际，蓝人们也借机拜访了向往已久的凯迪拉克工厂。从生产到下线，创意无穷又好奇无比的三位“蓝人”目睹了一辆辆凯迪拉克新车诞生的全过程，玩心不止的他们也让往日机械川流的生产装配线显得“与众不同”。

上汽通用汽车凯迪拉克工厂迎来了三位“蓝朋友”
上汽通用汽车凯迪拉克工厂迎来了三位“蓝朋友”

在工厂车间的休息区，三位“蓝人”为员工们派发精致小点，大玩“抛接棉花糖”的游戏，午休时间顿时充满欢乐；尔后，“蓝人”们跟随专业人员展开车辆检查，好奇心旺盛的他们将两部凯迪拉克CT6与XT5里里外外探究了个遍；最终车辆正式下线，“蓝人”们更带领着员工们大跳古怪、逗趣的舞蹈，凯迪拉克工厂也因这独特的美式幽默焕发出别样活力。

自1991年剧团成立以来，这是《蓝人秀》首次造访中国大陆展开巡演。此前，广州、北京两站共40场截然不同的新奇演出座无虚席，火爆异常，其独特的美式幽默与震撼的感官体验，感染每位到场观众。此次三位“蓝人”空降魔都，除了“突袭”凯迪拉克工厂之外，他们也将继续把默剧、摇滚乐、打击乐、喜剧、舞蹈、多媒体装置乃至行为艺术，融合成一场颇具达达主义色彩和前卫剧场气氛的奇妙演出，为沪上观众带来创新多变、不可思议的艺术体验。

《蓝人秀》从全新的视角来重新审视我们自身和我们所处的生活
《蓝人秀》从全新的视角来重新审视我们自身和我们所处的生活

作为“拉斯维加斯必看”的演出之一，《蓝人秀》以其开创性的戏剧演出而闻名，其创新的呈现方式、乐器演奏和超强的观众互动为不同年龄层次的观众带来的生动体验。《蓝人秀》开拓了人们想象力的极限，从一个全新的视角来重新审视我们自身和我们所处的生活，勇于创造不同。“胆识、格调、创新”是凯迪拉克的品牌主张，也是新美式精神的最佳诠释。创新源于“敢于不同”的胆识和实力。凯迪拉克品牌与《蓝人秀》的跨界联手，将为中国观众带来一次空前绝后的艺术体验，不仅有“不拘一格”的表演形式，更带来“不可思议”的观剧乐趣。

凯迪拉克品牌联袂呈献《蓝人秀》中国首演跨界演绎美国文化符号
凯迪拉克品牌联袂呈献《蓝人秀》中国首演跨界演绎美国文化符号

今年恰逢《蓝人秀》成立25周年。25年来，因为不断的创新和自我的突破，《蓝人秀》的表演已经成为美式娱乐标杆，不仅获得格莱美奖、艾美奖的提名，并且在今晚秀、艾伦秀等一线美国电视节目中出现。此番，凯迪拉克品牌联袂呈献《蓝人秀》中国首演，正是源自彼此对于“敢于创新”的不断追求，也是跨界演绎美国文化符号的全新尝试。

《蓝人秀》于11月16日至12月4日在在上汽-上海文化广场连演24场，体验一场超越想象的感官盛宴你准备好了吗？敢创不同的风范，从这里开启！

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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