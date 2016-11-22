小棉花大格局 — 全棉时代“新零售”模式引爆单日交易2.6亿

深圳2016年11月22日电 /美通社/ -- 2016“双十一”狂欢的余温还未散去，天猫销售排行榜上全棉时代的数据依然亮眼。5分钟，十余万件爆款纯棉柔巾售罄；25分钟销售额破亿；一小时追平去年双十一总销售额。最终，全棉时代“双十一”全天销量达2.6亿元，蝉联母婴用品“双十一”销量三连冠。

从2013年1874万，到2014年6666万，2015年的1.26亿，直至2016年的2.6亿。每一年都几乎在前一年的基础上实现了销售翻番，品牌的影响力和销售规模不断扩大。而探究一个品牌之所以快速发展，其背后必然有坚定的品牌价值观和独到的品牌战略，更有领先于时代的市场嗅觉。

线上线下融合 紧贴消费者需求开发产品

线上线下相互依存、协同发展，始终是全棉时代的经营之道。从2009年成立至今，全棉时代在全国25个一二线城市及各省会城市建立了100家直营门店，并且门店数量和总销售额每年都在稳定增长，应季商品的售罄率达到85%-90%。

2010年，全棉时代电商平台上线，随后逐渐搭建起了官方商城、天猫旗舰店、京东店等销售架构。今天，“新零售”大有取代“纯电商”的趋势，全棉时代创始人、总经理李建全表示：“目前移动端销售已经占电商销售的90%，消费者喜欢更便捷的购物，但随之而来的却是缺乏产品体验，物流的弊端、产品质量问题都是影响消费者心理的因素。如果能实现线上购物、线下门店配送，而门店与消费者本身就很熟悉的话，既有便捷的购物方式，又有可靠的产品体验，那么体验感就会大不同。而这，就对品牌线上线下融合、一体化营销模式等提出了更高的要求。”



全棉时代线下门店

“在实体商业出现下滑的今天，全棉时代的线下销售仍然逆势增长，”李建全表示，“我们抓住老百姓消费升级换代的需求，响应了供给侧所要解决的矛盾。坚持门店体验与线上平台同步发展，为消费者提供‘优质+平价’的产品，并且让消费者能够便捷地享受到这种优质服务和产品，正是全棉时代正在做的事情。”

作为传承医疗用品品质基因的全棉生活用品品牌，全棉时代有着最朴素的追求：秉承质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值的核心原则，不管外界如何变化，只专心于以精选好棉做对消费者有价值的好产品。

每年，全棉时代的研发设计团队对全国范围的门店至少走访3至4次，进行顾客沟通与信息收集；产品设计师更是走近会员，走近消费者，从需求、体验、反馈来倒推设计，从而不断改善与完善产品结构与功能。这种贴近消费者的思维和开发模式，令全棉时代这些年积累了良好的市场口碑与越来越庞大的用户群，预计2018年，全棉时代核心会员将达到500万。

带着医疗行业的严苛标准制造生活用品

全棉时代的核心竞争力在于对棉的理解。多年来，李建全不放过任何机会宣传“棉花的十大好处”。他说：“不管是国际品牌还是国内同类型品牌，对棉花的喜爱、对棉花的理解，都没有全棉时代透彻。我们希望更多的人了解棉花，了解棉花对人类生活中保护环境、维护生态可持续发展是最有益的。正因为了解棉花这么多的优点，我们始终在棉花的优点上去开发产品，在产品上实现良好的体验感，生态上，实现对环境和资源的保护。”

医疗背景、全棉理念、品质基因是全棉时代的三大核心价值。作为全国唯一一家拥有医疗背景的全棉高端生活用品品牌，全棉时代母公司稳健医疗集团拥有超过25年医用棉制品行业的专业技术和生产经验，这些都成为了全棉时代的核心竞争力。严苛精选全球优质棉花作为产品的主要原材料，以独创的“全棉水刺无纺布”专利工艺为核心技术载体，全棉时代成功实现了医用产品向民用产品的拓展。传承母公司医学制造的社会责任感和质量意识，全棉时代将一丝不苟、精益求精的专业精神融入每一道工序和每一件产品，在高度净化的生产环境中生产出更安全、更舒适、更环保的全棉生活用品。无甲醛残留、不允许添加荧光增白剂等方面，更是有着高于国家标准、近乎严苛的要求。

未来，全棉时代仍将坚持以棉为核心的产品开发，即“全棉+全品类”。同时，由于棉的柔软特质给棉制品带来了易皱、不够挺括等不足，下一步全棉时代团队将与武汉纺织大学、东华大学等高校合作，运用基因改造调整棉纤维的属性，在制造、加工领域让棉纤维也能兼顾挺括有型的外观和特性，在舒适、健康、环保以外，做到时尚和多功能，全棉生活方式越来越普及，全棉时代也必将迎来更广阔的前景。