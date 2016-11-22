继跻身亚洲百强之后 天旦再登“2016红鲱鱼全球100强”榜单

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 美国西部时间11月15-17日，2016年《红鲱鱼》全球100强名单揭晓，天旦继在今年9月获得了亚洲100强后，再次获得了全球100强的殊荣。



天旦荣获红鲱鱼全球一百强

天旦北美地区销售副总裁Barry表示，天旦能在全球众多参评企业中突围而出，在16家中国大陆地区企业中占得一席，天旦深感荣幸。

《红鲱鱼》（Red Herring）诞生于美国硅谷，是全球知名的互联网投资、技术媒体，在投资界有“硅谷圣经”之称。

在过去的17年中，《红鲱鱼》一直以对全球技术创新企业及企业家、领导者的专业报道著称。每年，它都会分别在北美、欧洲、亚洲等地区的私有未上市企业中评选出最有潜力的科技百强公司予以表彰。其评选标准非常苛刻，主办方用了近20余个评选标准来分析入围公司，其中包括社会影响力、品牌影响力、财务表现、创新性、管理水准等。《红鲱鱼》评选从创办至今为避免利益冲突，从不接受赞助，因此公开公正公平的过程吸引了全球的创新企业对这个极具含金量的奖项心之向往。Facebook、Twitter、谷歌、阿里巴巴、京东等都曾荣获此殊荣。

此次入选《红鲱鱼》全球100强的中国企业，涉及新农业、云计算、智能机器人、移动医疗等新兴行业，恰如其分地体现了中国科技企业强劲的发展势头。其中，天旦在9月和11月连续登上《红鲱鱼》亚洲百强和全球百强双榜，更是展现了天旦在IT性能管理领域的技术实力。



天旦北美地区销售副总裁Barry接过奖状

正如Barry在现场主题演讲中所提及的，当今的IT系统越来越复杂，企业对IT系统的管理和控制能力经常受到复杂性和变更的挑战。在此前提下，企业要维护系统可靠稳定运行、管理新技术带来的新风险时往往显得无所适从，就好像在丛林里行进时迷路了一样。因此，当今企业需要IT运维的导航系统。

今年3月全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的一份研究报告指出，相对于未经处理的系统原始数据，网络真实数据（Wire Data）（以下简称“网络真实数据”）将在未来的数据分析环节扮演越来越重要的角色。在未来几年内，网络真实数据将被证明是监测系统性可用性和性能管理最重要的数据来源。

面对着至关重要的网络真实数据，怎么更全面更准确地对其进行分析解读就成为了检验相关科技企业技术实力的试金石。目前，行业内大多数科技企业对网络真实数据的处理能力只停留在较低层面的“传输层”，没有充分挖掘出其真正的价值，仅极少数企业能达到较高水平的”业务层”。天旦业务性能管理产品（BPC）和网络性能管理产品（NPM）将网络真实数据作为客观实时的数据源，经处理后，呈现出的高价值的业务可用数据源crossflow互联数据，天旦对网络真实数据的解读准确率可以达到99.9995%，远远领先于同类企业。

经过高性能计算挖掘引擎处理，BPC能帮企业准确发现IT应用的服务路径并展现出来，同时BPC还运用了机器学习、推理引擎等技术，能实时精确地对交易性能指标进行自动对焦式的快速故障定位和深入分析。就像使用导航系统一样，天旦用户可以从整体的IT运行状况鸟瞰图逐层查看到交易分类、分段组件性能，甚至追踪单笔交易。

在今年“双十一”的银行极端交易量前，天旦的核心技术“crossflow 互联数据”显示出了实时、全量、客观的优势，天旦的技术支持团队与全国十几家大中型银行的工作人员彻夜奋战，为今年的“双十一”提供坚实的保障。

目前，大量企业的IT管理手段已经跟不上业务部门和市场变化的需要，需要建立高效稳定的IT管理体系。在越来越复杂的IT架构中，“导航”的重要性日益凸显。另外，IT运营帮助现代企业塑造发展和提高竞争优势。这给天旦这样有显著技术优势的IT运维产品提供商带来了广阔的发展前景，也是天旦在《红鲱鱼》评选中一再上榜的根基所在。