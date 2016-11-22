2016海南国际海洋旅游博览会将在海口盛大开幕

海口2016年11月22日电 /美通社/ -- 作为2016（第十七届）海南国际旅游岛欢乐节开幕式的主体活动，2016海南国际海洋旅游博览会（以下简称CIMTF）将于11月26日-28日在海口国际会展中心隆重举行。

CIMTF由海南省旅游发展委员会、国家海洋局宣传教育中心、中国太平洋学会共同主办，中国海洋学会、海南省商务厅作为支持单位，海口市会展局、中国太平洋学会、海南共好国际会展股份有限公司具体承办。展会得到了来自国外知名海洋旅游目的地、国内沿海省市的支持、海南市县政府和旅游管理部门的重视，吸引了国内外海洋旅游目的地、海洋装备制造企业、海洋旅游OTA等的参与。

本届展会迅速扩容提升，从参会企业、观展嘉宾、板块分区、专题活动、互动体验、现场组织管理等方面彰显出 CIMTF 已发展为我国海洋旅游板块内独具规模与特色的国际性展会，其平台的市场化、专业化均呈现出全新风采。

展会品质快速提升，国际化影响力突显

参展企业来自全产业链，包含美国关岛、突尼斯、菲律宾等海洋旅游目的地，国内沿海省市区旅游主管部门，海南沿海各市县，海洋设施装备企业、服务商、海洋旅游互联网企业及行业协会将亮相展会现场。

在展示产品方面，涵盖钓具、冲浪模拟器、户外千平泳池、滑翔伞、VR体验产品、低空飞行器等亮点产品；其中，中国唯一用于海洋旅游开发的“海洋牧场”的三亚蜈支洲岛5A级景区也将隆重登场。

定向观众邀约，串接行业更多商机

本届展会更精准地划分观众群体，面向国际国内定向邀约业内优质采购商。从产、学、研、销的方面着手，通过与多家行业协会合作邀约，组委会重点邀约了国际国内沿海旅游目的地相关机构、星级酒店、旅行社、旅游电商、海上休闲运动俱乐部等作为专业观众参会。今年在主办单位的大力支持下，目前已邀约多名境外专业采购商、领事馆商务官员、国外旅游管理部门到会参观。

10场配套活动，满足不同群体的需求

（1）一大专题活动领略帆船运动魅力

“中国海洋公益形象大使”、“单人无动力帆船环球航海中国第一人”翟墨先生，作为第二届海南国际海洋旅游博览会的形象代言人，将在展会现场启动“太平洋杯国际帆船赛”海南专场发布会，与观众分享其对海洋旅游以及对航海的理解，并将把赛事精彩预告、翟墨先生历年跨海竞帆的精彩记录等第一时间呈现给现场观众。

（2）两大专业活动聆听前沿之声

“2016中国（海口）海洋旅游论坛”将围绕“海洋旅游可持续发展与南海模式”的主题，分享全球海洋旅游产业发展的先进经验，推进我国海洋旅游产业的发展。届时国家海洋局领导、权威专家、各地旅游局及海南省领导、媒体、旅游院校及企业代表等将出席论坛，发表观点，互动对话，共谋行业发展。与此同时，由各地旅游局牵头、重点企业参与的推广洽谈会，不求规模，注重实效，以政府商业旅游合作、优质项目、产品推介及企业品牌推广为宗旨，介绍海南旅游市场及开发机遇，实现精准对接和项目落地，利用国内外资本助力本地企业转型升级。

（3）四大互动活动体验刺激之旅

现场萌态百出的海狮互动表演将展现海洋生物的奇妙；1500㎡超大型户外水上冲关及冲浪活动让观众尽享水上冲关体验；VR体验区以虚拟现实技术让观众从视觉，听觉，触觉上融入到海底探险中；还有精彩刺激的夺宝奇兵线上线下互动游戏，让观众在展会现场处处“摇”惊喜。

（4）三大展示内容感受海洋生命之美、海洋运动之魅

展会现场静态展示各类飞机模型，以海洋保护为主题的演讲及主题展，以海洋生态为主题的图片展，旨在提升人们对于海洋的认识，激发人们对于滨海度假以及海洋旅游的热爱。

海洋旅游博览会的举办，不仅丰富了欢乐节期间的活动内容，而且有助于提升海南省“一带一路”战略构想中的战略节点作用，对于促进海南省海洋旅游产业的发展具有深远的意义。

详情请点击海洋旅游博览会官网：http://www.chinaimtf.com/