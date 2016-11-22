盘点：宝洁品牌双十一的直播间奇招

广州2016年11月22日电 /美通社/ -- 正在忙着收快递的各位，刚刚过去的双十一，买得够嗨了没？各位的手还安好吗？相比起往年，今年一边围观直播间，一边跟明星网红聊天，一边抢福利顺便购物的感觉是不是更加好呢？惊人的数字早已给出了答案。

作为网红直播时代的首个双十一，从媲美超级碗的双十一晚会直播，到明星车轮战在线站台吆喝，从未有过的直播狂欢开启了，不仅让酝酿了一年购物热情的消费者们买得停不下来，更让人们前所未有地感受到了人人参与的狂欢气氛。

早就抢先各种尝鲜直播营销的宝洁，此次更是率领一众明星网红占领N个直播间，各种奇招引爆关注，把直播营销花式玩出了新高度。

花式直播之 -- 不服来战专区

任直播间网红和明星齐飞，对于那些精明的购物教主们来说，敢于让产品质量“眼见为实”才是让他们心甘情愿掏出钱包的真实力。曾多次通过直播发起产品挑战的宝洁此次双十一就发起了一系列更虐更脑洞大开的“极限挑战”。



花式直播之 -- 不服来战专区

潘婷 x 艾克里里：3分钟搞定艾克里里

潘婷此次超接地气地请来了当红的“表情包承包户”之一艾克里里。提到他，大家脑海通常都是立刻冒出他的“粗暴造型”。这一次，走进直播间的艾克里里粗暴对待的对象不再是自己的脸蛋，而是模特的头发。化身“不虐发会死星人”的他在直播中开启3阶段“虐发挑战”：干冰从头倒、吹拉电烫无所不做，甚至拿头发作画。被强虐的秀发虽受损严重，但在潘婷3分钟奇迹(TM)奢护精华霜的奇迹修护下，瞬间重获健康闪耀光泽，征服了艾克里里和广大网友，更让“你负责美，潘婷负责你头发的伤”的主题深入人心。

护舒宝：解密液体黑科技之谜

在双十一前夕，护舒宝为液体卫生巾的上市专门在水立方开启了盛大的直播发布会，全程直播了“在水立方洗姨妈巾”疯狂大挑战。将护舒宝液体卫生巾扔进洗衣机并开启超高速运转，结果即便是在洗衣机中经过180秒的不间断挤压冲击，这款新一代卫生巾依然能够保持原形，甚至不见折痕。这逆天的实力让许多女性消费者直奔宝洁官方旗舰店，直播当晚这款卫生巾的销售额更创下历史新高峰。

沙宣 x 姜思达：造型的不专能让世界发疯

“感情的不专让对方崩溃，但造型的不专能让世界发疯。”

“‘型为不专’是在为大家打气，你不尝试永远不知道。”

“追求自由的前提做自己，不要害怕局限和封锁。”

前段时间，为双十一造势的沙宣携手《奇葩说》人气选手姜思达及沙宣美发学院的Stanley老师，为“GD型为不专限量礼盒”揭开亮相做了首场“即秀即买”大秀。“大美玲”姜思达化身模特欢脱走秀的同时，美发专家现场打造4款“不专型格”，让线上线下的观众亲眼见证沙宣产品的造型实力，真正“所见即所买”。

花式直播之 -- 最爱小鲜肉专区

在鲜肉经济时代，还有什么比小鲜肉更能吸引购物的绝对主力 -- 女性群体呢？这个双十一，宝洁旗下品牌就发动了一众小鲜肉走进直播间，各种卖萌发福利。逛天猫有机会遇到偶像当客服、买单，甚至有机会跟男神面对面约会……对于女粉丝们来说，这个双十一，又多了若干个必买不可的理由。



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舒肤佳 x TFBOYS：长城之上，分享“手护童年”的秘密

舒肤佳不久前不仅将全球洗手日盛典直播现场“搬”到了长城，将品牌“健康长城”理念呈现于千万观众眼前，品牌代言人TFBOYS更化身“未来守护家”帅气亮相。从演绎耳熟能详的歌曲《守护家》，到与萌宝共跳魔性小手舞，TFBOYS现场尽显国民哥哥魅力，更在天猫、一直播、美拍、映客等直播平台创下了1380万人围观、3837万次点赞的超高纪录。同时更在短短2天之内为宝洁官方旗舰店带来55799人的庞大粉丝群，再次验证了三位小鲜肉的圈粉实力。

汰渍 x 张艺兴：手把手传舞艺，为公益献爱心

汰渍也在双十一前夕联手汰渍“兴”帮手张艺兴线上线下联动，一起点亮“汰渍双净新生活”。除了现场组队做洁净试验，张艺兴大秀才艺还指导粉丝跳舞，线上也同步大发绵羊围裙礼盒、签名照等独家福利，让粉丝们在购买汰渍之余也能收获颇丰。而此次活动中，张艺兴更和汰渍一起献出公益爱心，为山区留守儿童带去更洁净无残留的呵护，通过直播将公益爱心传递给更多的人。

Olay大红瓶 x 马天宇：魔术挑战“惊天冻龄术”

全球美肌领导品牌Olay则以美妆界首次魔术秀直播，炫美开启剁手季。Olay花样男神马天宇在直播现场不仅各种耍帅引得迷妹纷纷尖叫，更携手Olay旗下王牌产品Olay大红瓶与23万在线观众共同完成“挑战冻龄笑容”的美丽任务。而马天宇在直播中亲身为粉丝涂上Olay产品后的“美肌大变身”，更是让一众女粉直奔Olay官方旗舰店，火速创下了Olay产品预售额新高。

Olay x 宋茜：全能女神的“美丽滤镜”

Olay全能女神宋茜登上天猫狂欢夜前夕预热“花式挑战冻龄术”直播，邀请一众爱美之士与Olay一起挑战花样冻龄术。宋茜现场还原冻龄时刻，教观众如何拍出最美大片，展现冻龄笑容。全能女神在直播过程中将大神级美颜神器毫无保留的透露给观众，那就是给肌肤增加一道“美丽滤镜”的Olay多效修护霜。提前与粉丝一起以冻龄舞蹈挑战为剁手节造势，收获1600万点赞。

博朗 x 魏晨：型男化身店长，速来调戏

双十一前夕，宝洁旗下德国精工男士理容品牌德国博朗携手全能偶像魏晨，玩了一把“跨界”。魏晨首次公开“型男秘籍”，晒出型帅私密好物，大秀同款灵动贴面的5030s剃须刀；更化身博朗天猫旗舰店店长，通过旺旺和消费者零距离语音互动。网友们不仅可以趁着超值福利购物，还有机会在旺旺上邂逅魏老板，跟他聊聊私房话。

吉列 x 王子文：独家揭秘曲筱绡式“湿撩大法”

对于单身汪们来说，脱单可是比购物更重要的人生大事。欢乐颂中曲筱绡饰演者，吉列新一任代言人王子文在京东直播中现场开课，亲自传授殿堂级脱单教程 --“湿撩大法”。一把剃须刀竟能拉近与TA之间的距离？曲小妖言传身教，任性“施法”让邋遢小助理分分钟变身帅气男神。这套曲式独门“湿撩大法”安全简单、包教包会，直降冰点价的吉列爆款产品速速被秒杀一空。

海飞丝 x 张翰：宣布人生“新阶段”

海飞丝则带着张翰在双十一之际作客天猫直播“探秘明星家”。一身毛衣造型的张翰在直播中尽显暖男本色，不仅畅谈自己事业上的新动向，更和观众分享起个人的日常生活。张翰360度无死角的颜值和无时无刻散发的迷人欧巴气息，引得一众粉丝弹幕连连。当然，他现场发起福利来也是毫不手软，尽显“霸道总裁”范。

花式直播之 -- 户外真人秀专区

跟着明星突袭KTV、男神带你游日本……宝洁在双十一直播中加入了户外真人秀的元素，从特定空间进入真实的生活情景，在拥有更多即兴、不确定性的同时，对网友们也更具吸引力。



花式直播之 -- 户外真人秀专区

飘柔 x 薛之谦：寻找真女神

11月8日，飘柔新晋代言人、“情歌小王子”薛之谦携好友知名主持人朱桢空降长沙某KTV，突袭KTV寻找飘柔真女神，完成了史上最好玩的直播。在这场俨然明星真人秀的直播中，薛之谦尽显段子手本色，与素人同场K歌，全程笑料不断。天猫直播、一直播双平台全程直播，仅一直播单平台就创下了峰值同时在线观看人数近100万的超高人气。“用飘柔，保持清爽柔顺一整天，让你‘上班是女神，下班不变路人’”，这一“薛式Slogan”亦瞬间刷屏。

SK-II x 陈柏霖：探访原产地，男神带路PITERA(TM)寻秘之旅

拥有一众忠实拥趸的护肤品牌SK-II在双十一前夕则专程邀请品牌创意师陈柏霖前往日本开启寻秘挑战。从神户的酒心馆到SK-II研发中心，陈柏霖一路发挥优质型男的高智商，轻松闯关识别通关密语“黄金比例”，还最终找到秋冬护肤秘诀：神仙水+护肤精华油的黄金搭配，鼓励观众开启SK-II润泽模式。

Oral-B x 范湉湉、马薇薇：夜袭宝洁，解锁牛人专业加班姿势

双十一前夕，宝洁旗下品牌Oral-B携奇葩说两位犀利辩手夜袭宝洁广州总部。不少想一窥世界500强办公室的观众们早已准备就绪，在《奇葩说》中就暗战不断的范湉湉和马薇薇搭档做起直播势均力敌，尽显犀利本色。从解锁宝洁牛人专业加班姿势开始，在段子层出不穷的同时自然带入品牌，令Oral-B牙膏产品的“加班止血神器”形象深入人心。她们给广大网友派发百万加班豪礼的桥段瞬间拉升了在线观看量。

6分58秒，100亿；不到19小时，超千亿……双十一开启的全球狂欢新速度，很大程度上也宣告着网红经济与电商融合所开启的新零售时代的来临。在新的消费情境下，品牌究竟该如何借力直播成功为电商引流？当直播营销成为“电商标配”，究竟如何突破以往以便更个性化、更深入地与消费者建立链接？毫无疑问，双十一一役，宝洁已经交出了漂亮的成绩单。

明年双十一，还要一起玩起来哟！