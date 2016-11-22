2016凰家嗨玩节精彩落幕，林枫松刘惜君燃爆现场

北京2016年11月22日电 /美通社/ -- 2016年11月19-20日，由凤凰时尚、识装APP主办，凤凰号、凤凰新闻、一点资讯联合主办的东风悦达起亚2016凰家嗨玩节在北京的中国电影导演中心举行，吸引了近两万人次的驻足。现场，除了时尚、科技、美食、生活四大展区28个展商带来的前沿体验，本杰明、斑马、丁克森等多位人气作家的温情签售，还有“鬼才”设计师胡社光带来的精彩大秀，更有林枫松、江若琳、BEJ48、刘惜君、简迷离等数十位新生代潮流明星的倾情表演，近距离与粉丝互动，引爆嗨玩气氛。

四大展区惊喜多，年轻就要多元的嗨玩

年轻人的生活方式的到底有多少种？无论是时尚达人，资深吃货，科技宅，还是乐享生活家，嗨玩节满足了现场网友对多元时尚生活方式的想象。

科技区，不明觉厉。科技现在已经成为年轻人生活甚至最为核心的一部分。不仅有老牌科技媒体果壳网的展台，还形成了无人机、交互式游戏机、VR、智能手表等从硬件到软件以及科普知识的全覆盖，科技不再是一组枯燥难懂的图文数字，它们带来的变革在这里浓缩成一场场最有趣的体验游戏。其中，VR虽然多有媒体报道，但确是不少年轻人第一次尝试。全身心投入的场景令现场不少粉丝惊叹连连。

生活区，潮物多。从多肉植物到创意家居、从丙烯画艺术到手账周边，嗨玩节为“恋物癖”们提供一个全新的世界。其中，探索年轻人亚文化的先锋 -- 公路商店的展区因其在微信公号界的名声引来不少粉丝的关注与交流。其设计的主舞台环节更是好玩，印度特色街头文化体验 -- “鼻烟”让不少观众体验了脑内细胞全开的快感。公路商店负责人说：“商品是在年轻人生活里占据很大情怀的点，所以我们想找一些好玩的东西介绍给大家，他要是想买就顺便买了就好。”

美食区，好吃的太多。美食也是当下年轻人生活富有情感的一部分，嗨玩节覆盖的美食从甜点、果汁到健康的沙拉，吸引了众多吃货。荤与素、果汁与红酒、中式撞西式，舌尖的体验里也有满满的美食小心思。作家安意如创立的卤味品牌-王小卤现场人气足，充斥满满文艺味的风味猪蹄，更引来资深吃货的购买。

时尚区，明星潮流看这里。从范冰冰御用造型师卜柯文的服装潮牌，到草根原创纹身品牌、到英国高科技时尚口罩，再到高级定制旅行体验……时尚展区诠释了不一样的潮流表达方式。参展的独立设计师品牌兆三负责人表示：“每件服装都是有特殊情绪的，穿有感情、有生命的衣服，希望通过服装，让我们的的用户做真正的自己。”



时尚展示区

识装搭配大赛潮人多，千人搭出多面明星范儿

除了潮流风向标时尚体验区，作为解析明星穿搭解析社区 -- 识装APP，在嗨玩节现场来9大明星品牌亮相，汇集高圆圆、胡军、戚薇、吴昕等明星创始的多个潮牌以及一些广受明星时尚博主认可的高端定制设计品牌。现场同时联动线上“识装搭配大赛”，激发网友时尚创意，现场挑选搭配这些明星潮牌，拍照上传识装赢千元定制大奖，引来千人搭出了自己的明星范儿。

凤凰网时尚中心总经理、识装APP创始人孙莹表示，“穿什么、怎么穿，是我们每天都面对的问题，识装APP希望围绕这个问题给用户提供一些解决方案。明星怎么穿？达人怎么搭？平时我们网购时，可能对于明星同款和潮牌是否适合自己存在一些疑虑。而这次嗨玩节识装展位正解答了这一问题，让到场的年轻人更加直观的感受到明星同款的魅力，同时实现看到即可买到的愿望。”



凤凰网时尚中心总经理识装APP创始人孙莹女士

明星逛展气氛燃，林枫松的迷妹们现场沸腾了

演员林枫松帅气亮相嗨玩节，阳光活力的大树与粉丝们现场游戏PK，歌曲互动，欢乐满满。在接受凤凰时尚专访时，林枫松也说出自己的时尚态度：“喜欢颜色搭配丰富拼接感强的衣服，最在意的时尚单品是鞋，喜欢小白鞋！”逛展期间，林枫松对荷兰口罩品牌FREKA爱不释手，也对无人机、VR影像兴趣盎然，亲民有爱的互动引发一路跟随逛展的迷妹们激动尖叫，现场气氛燃到爆。同时，作为嘉宾为此次嗨玩节活动抽奖嘉宾刘学义、董维嘉则对美食、生活潮物表现出喜爱。董维嘉表示，自己是标准的吃货，喜欢嗨玩节这种边逛边看的感觉。

明星表演嗨翻了，刘惜君现场粉丝千人大合唱

香港明星江若琳演唱新专辑的三首歌《星星之火》、《勇敢爱》、《原来我还爱着你》给现场带来浓浓爱的气息。现场签售新专辑给现场带来不少活力，也给了众多粉丝一个近距离接触明星的机会。现场更有不少展商将江若琳签售的专辑放在展台上，可见江若琳的吸引力。

不只是江若琳，刘惜君的到场也引来了众多粉丝的尖叫，一口唱足三首，《怎么唱情歌》更引得现场粉丝大合唱，气氛好到爆！

不只这些，歌舞表演中，无论是青春女团BEJ48的元气开唱还是韩国气人女团4X的性感唱跳，都以当下年轻人喜欢的方式引发现场粉丝尖叫。而中国地区首支中法音乐组合 -- 简迷离乐队更以独特的电子摇滚嗨翻全场。

人气作家签售情谊浓， 年轻最珍贵的就是奋斗

嗨玩节是年轻人的狂欢节，年轻人的地盘就要听年轻人的故事。作家现场签售也是本次嗨玩节具有特色的一部分。丁克森、匡靖、徐嗖、斑马等作家的现身引得不少书粉的激动，更有粉丝在见到自己喜欢的作家时喜极而泣。

但总结几位签售的作家作品，《当你听到世界为你叫好的声音》、《女王的战争》、《从今天起，不活在别人的期待里》都表现出了当下年轻人奋斗、勇敢的气质，更是本次嗨玩节的主题之一的体现。

年轻，最珍贵的是奋斗，年轻，也要够嗨。2016东风悦达起亚2016凰家嗨玩节就是最好的代表。本届嗨玩节联动百家社群新媒体，通过各类前沿好玩潮物宣扬多元跨界时尚生活方式，传递日常生活有趣有爱的一面，感召网友享受积极快乐的嗨玩魅力。