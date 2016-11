2016 ONE SHOW中华青年奖获奖作品赏析

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 2016 One Show 中华青年奖终极提案大赛及颁奖典礼于11月10日在上海1933老场坊举办。作为2016 One Show 中华创意节最后也是最精彩的环节,此次提案大赛和颁奖典礼除了近400位参赛选手和数位国际导师参与之外,更是吸引了众多行业资深创意人及品牌客户前来观摩。奥美集团大中华区董事长宋秩铭、BBDO & Proximity 大中华区主席兼首席创意官梁伟丰出席活动并担任了颁奖嘉宾。



2016 One Show中华青年奖颁奖典礼

2016 One Show 中华青年奖海选阶段共接收作品1800组,经过严格地海选落地评审后,有近400位优秀的创意青年成功入围,并在11月4日来到上海,参与2016 One Show中华创意节。在聆听了One Show 中华创意峰会上来自国际大师的创意演讲和来自决赛品牌代表的命题解读之后,入围选手于11月6日正式进入了青年奖的创新营阶段,在国际导师的带领下为腾讯QQ和士力架创作线上线下整合创意传播 Campaign。在不到一周的创新营阶段,所有入围选手都完成了从创意概念到作品拍摄和制作的整个过程。

除了国际峰会和创意课程之外,One Show 在此次创新营期间还安排了包括青年面试日及饕餮之夜等活动。为期一周丰富多彩的创意活动让这些优秀青年与梦想中的创意偶像一起工作,亲身体验到了国际化的创意工作方法和思维模式,获得了一个终身难忘的比赛经历。

11月10日,24支优秀的团队进入到决赛的终极提案大赛,他们通过各种新奇的表演形式和国际化的提案方式展现了自己的创意作品并接受国际评审和品牌客户代表的现场评审打分。值得一提的是,除了这24组在创新营班内提案阶段表现优异的团队可以上台进行提案演讲之外,One Show 也将这个机会给到其他创新营的团队,让他们可以在正式提案大赛之后有机会上台向到场观众展示自己的作品,获得一个站在国际舞台上锻炼自己和与在场来宾分享创意的机会。One Show 大中华区首席代表马超在接受采访时提到:“我们希望 One Show 可以给予所有热爱创意的青年一个展示的机会,这些来自全国各地的青年创意人才用他们的才华和创意为真实的品牌出谋划策,他们的创作激情让在场的所有广告人都为之感染。”

“同学们的作品紧贴时代潮流资讯和最新的产品概念,我们能从这些作品中看到他们对QQ未来产品功能的憧憬。他们的作品对我们来说是非常具有启发性的。我们希望能有越来越多的创意青年加入我们,和我们一起做更好的产品和创意!” 腾讯SNG产品中心总监刘丹在提案大赛后接受采访时提到。

2016 One Show中华青年创新营的参赛选手通过一周的努力,得到了专业知识和实践能力的提升,获得创新营金奖(Gold)或全场大奖(Best of the Show)的团队,还会获得 One Show 提供的赴美签证邀请函以及价值1500美元的One Show国际创意节通票。

创意是用来影响消费者的内容与想法,创新则是新的技术手段与媒介革新,它就像一把枪,把子弹打进受众的心里,让人们受到影响,被你的创意所感动。相信参与创新竞赛和创新营的经历,会成为这400位优秀青年的宝贵记忆,并助力他们未来的职业生涯。而这些来自青年人的创意 idea,将会影响更多与他们一样对世界充满好奇心的年轻人。

2016 One Show中华青年奖海选金奖作品

腾讯QQ命题:《QQ厕所逆天功能抢先曝光》

学校:暨南大学

团队成员:陈淑云、黄文平、蔡展鵬、吴俊霖、张悦

类别:产品创新

作品视频链接:http://v.qq.com/x/page/p0338k3hjud.html

腾讯QQ命题:《I say in my way 对世界说我》

学校:武汉传媒学院

团队成员:郭瑶、杨宇皓、何燚、杨碧怡、吴冕

类别:广告创新

作品视频链接:http://v.qq.com/x/page/a03381p071k.html

腾讯QQ命题:《开班会》

学校:湘潭大学

团队成员:孙誉天、边云蕾、潘林芳

类别:产品创新

作品视频链接:http://v.qq.com/x/page/y03382x8jg8.html

腾讯QQ命题:《熟悉的界面与熟悉的界面 --- QQ》

学校:上海工艺美术职业学院

团队成员:罗冰洲、章志鹏

类别:广告创新

平面作品:

士力架命题:《横扫饥饿,保持饥饿》

学校:湖北美院

团队成员:陈思尧、雷雨薇、邱纯、虞琬璐、赵瑞琪

类别:广告创新

作品视频链接:http://v.qq.com/x/page/g0337zoqljl.html

士力架命题:《啃文具》

学校:华南农业大学艺术学院黑天工作室

团队成员:苏国中、李炳林、徐君仪、丁旭敏、叶谦

类别:广告创新

平面作品: