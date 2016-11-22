澳大利亚成立规划和设计团队推动中国在昆士兰州的投资

布里斯班2016年11月22日电 /美通社/ -- 今天，澳大利亚副总理 Jackie Trad 宣布成立一个致力于推动中国在昆士兰州投资的新团队。

2015年，中国开发商在澳大利亚地产界的投资额是50亿澳元，昆士兰州只占据其中的1%。普利斯设计集团国际投资团队的建立将着重在能提升昆士兰州的投资份额的策略。董事 Beth Toon（常驻布里斯班）和联席董事王筝（常驻上海）将领导该团队，推动中国开发商在昆士兰州地产市场的投资机会，特别是在旅游休闲、健康养老和基建行业。

普利斯设计集团董事 Beth Toon 谈到整个集团都非常兴奋，迎来该团队的成立。这个团队不仅能提升昆士兰州的投资，还能给予集团中国客户在澳投资高附加值的指导和服务。

“我们在上海和布里斯班都有团队成员，这样我们能与那些寻找离岸投资机会的现有中国客户，以及目前在澳大利亚的中国投资者紧密合作，”Beth 提到。“我们的经验和调研发现中国开发商认为住宅市场增长趋缓；因此，他们正重点关注一些长期的项目，将住宅和商业项目综合考虑衡量。”“而且，中国在澳投资增长约为全球均值的2倍，这的确是一个值得我们团队跟进的好机会。”“今天，在上海、在参加澳大利亚教育活动的朋友们的见证下，我很高兴的宣布该团队的成立。同时，我也感谢教育界的合作伙伴 -- 我们一起获得了能帮助我们业务发展的调研成果；同时，这也能帮助昆士兰州的投资提升。”

普利斯设计集团的国际投资团队的成立也是复旦大学和昆士兰大学商学院合作完成的咨询课题（iLab咨询项目）的成果。

昆士兰大学商学院高管教育执行董事 Richard Kennerley 提及，2015年由10位MBA学生和他们的指导老师组成的咨询团队与普利斯设计集团一起制定了集团在中国的业务三年策略发展路线图。

“我们的MBA学生和他们的指导老师用了9个月的时间与普利斯设计集团一起确定其在中国业务增长的策略，我们也很高兴的看到咨询建议付诸实施，”Kennerley提到。“这类项目提供了一个教育参与商业活动，协助其在中国发展壮大的极好案例。”

普利斯设计集团是规划和设计领域的领导者，在策略规划、开发协助、城市设计和景观设计领域享有盛誉。我们在澳大利亚、中国和东南亚的团队隶属于澳洲总部。在其领导下我们与众多中国投资者在昆士兰州及其它澳大利亚市场合作发展。