青年大使宣传世界海啸意识日

东京2016年11月21日电 /美通社/ -- 来自29个国家的中学生将应邀参观日本宫城县和歌山县。他们将与日本学生一起实地参观地震灾区，学习防灾减灾相关知识。在高知县，学生们还将参加在黑潮举办的“世界海啸意识日”中学峰会 (High School Summit) 。

这些学生将了解有关海啸的历史和日本的灾后恢复/重建工作，以及针对可能出现的南海海槽地震的灾害风险预防和减少工作。这项计划的目的是：培养将负责减少地震和海啸所带来的影响和应对未来的全国性灾后重建工作的领导人。

*黑潮“世界海啸意识日”中学峰会

这一国际性青年会议将在高知县黑潮町举行，旨在宣传世界海啸意识日（联合国大会2015年12月将每年的11月5日定为世界海啸意识日），提高人们的自然灾害意识。来自日本等30个国家的中学生将参加这次峰会，该峰会的主题是“新一代年轻人如何通过自救、合作和公共救援在自然灾害中生存下来”。

1．活动概述

参加黑潮“世界海啸意识日”中学峰会

宫城县游学团（实地参观日本东部大地震灾区）；与日本学生开展交流会和小组活动等

和歌山县游学团 （实地参观 Inamura-no-Hi no Yakata 等地，与日本中学生开展交流会等）

（实地参观 Inamura-no-Hi no Yakata 等地，与日本中学生开展交流会等） 日本综合了解计划等

2. 游学团概述