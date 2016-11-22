赵薇蜡像亮相重庆杜莎夫人蜡像馆，展现现代女性优雅风采

重庆2016年11月22日电 /美通社/ -- 11月22日下午，重庆杜莎夫人蜡像馆迎来了赵薇蜡像的入驻。在英国驻重庆总领事馆艾佩诗总领事和现场“薇迷”的陪伴下，赵薇女士与默林娱乐集团重庆地区总经理潘骞先生一起揭幕了自己的蜡像，并以全新的现代优雅女性造型为重庆杜莎再添一抹璀璨星光。



重庆杜莎夫人蜡像馆赵薇蜡像揭幕仪式

拥有百年历史的杜莎夫人蜡像馆始终坚持严格的名人蜡像甄选标准，不仅着眼于活跃在各个领域的翘楚，同样关注名人本身在当地的时代影响力。早在2006年，赵薇的首座蜡像便入驻上海杜莎夫人蜡像馆，是首批经历了杜莎严格筛选标准并被大众认可的中国巨星之一。赵薇此次的新蜡像经过长达四个月的精心制作，以简洁现代的黑白流线条纹礼裙华丽登场，其标志性的大眼睛清澈明亮、炯炯有神，闪耀着她作为现代女性典范的智慧光芒与优雅气质。



重庆杜莎夫人蜡像馆赵薇蜡像揭幕仪式

活动现场，赵薇与粉丝们分享了自己关于平衡事业和家庭的心得，感叹作为一名现代女性责任重大，而置身于当今的时代背景下，现代女性贵在拥有坚持与独立、坚强与自信的精神品质。对于此次进驻重庆杜莎夫人蜡像馆，赵薇表示非常开心且荣幸，也希望借此次全新造型蜡像揭幕为契机，以自身为表率，为现代女性传达积极能量。作为酒庄庄主的她在蜡像揭幕典礼中特意带来了自己酒庄的红酒与嘉宾们向所有在事业和家庭生活中努力奋斗的现代女性们致敬。

与此同时，英国驻重庆总领事馆艾佩诗总领事也应邀而来，用其自身奋斗经历阐述了对现代女性的理解，并激励大众对现代女性的关注。艾佩诗女士表示：“不论个人还是团队都可以做得更好，为我们的女性 -- 母亲、姐妹、女儿在生活中创造更多的机会和选择，并且更好地实现自我。感谢赵薇女士对女性成长话题的关注和努力贡献。”

以著名华语影视女演员身份而广为人知的赵薇，二十年间在荧屏上为观众塑造了无数经典角色，其不但以敬业认真的态度和不凡表现深得观众和业界认可，更不断突破自我，不仅在事业上取得斐然成就，也收获了一个美满幸福的家庭。



重庆杜莎夫人蜡像馆赵薇蜡像揭幕仪式

对于此次赵薇蜡像的入驻，默林娱乐集团重庆地区总经理潘骞先生表示：“赵薇女士是一位非常杰出的女性，她在事业和生活上追求完美、精益求精的态度与杜莎夫人蜡像馆的匠心精神和始终坚持的高标准不谋而合。重庆杜莎夫人蜡像馆很高兴此次能邀请到赵薇女士莅临现场为她的蜡像进行揭幕，我们欢迎大家到重庆杜莎来亲眼见证这尊优雅美丽的蜡像。同时，我们也希望大家到重庆杜莎时，可以通过我们的作品感受到这些优质偶像所散发出的魅力，获得更多样化的体验。”

之后，赵薇蜡像将在重庆杜莎夫人蜡像馆“星秀南滨”主题区与大家正式见面。重庆杜莎从即日起至11月28日还将推出“母子同行，孩童免费”等惊喜超值活动，为那些跟赵薇一样的现代女性们加油。届时，各位粉丝们也可以到场馆与这位国民偶像“近距离接触”，多方面感受女神魅力。