罗技推出C925e网络摄像头和罗技C922PRO网络主播摄像头

刷新数字沟通体验 倡导“绿色会议”模式

上海2016年11月22日电 /美通社/ -- 作为一家有着35年历史的IT巨擎，罗技从未停止创新的步伐，致力于缔造一个多元化、不断成长、可持续盈利的资产组合，以新业务推动高速增长。罗技全球CEO Bracken Darrell先生表示，“作为增长引擎之一，视频协作业务的持续增长前景让人兴奋。借力主流媒体的发展风口，罗技将视频协作业务不断创新，把产品延伸到视频社交、小型日常会议，大型商务会议等每一个场景。”

今日罗技举行新品发布会，推出C925e网络摄像头和C922 PRO网络主播摄像头。罗技中国董事总经理蒋志兴先生在发布会上表示，“罗技旨在利用自身技术实力和创新能力推动和倡导‘绿色会议’模式，为‘绿色地球’献出企业的一己之力。”



罗技中国董事总经理蒋志兴先生

以专业、创新领跑行业发展

无论是在世界各地的机场，还是在网络直播、政府、银行、税务、工商、证券、远程会议、远程医疗和教育等各种应用场景，处处可见罗技摄像头家族的身影。在国内很多资深IT人士看来，罗技作为一家久负盛名的科技公司，其网络摄像头全球第一，占据全球市场百分之九十。殊不知罗技在视频会议摄像头，出货量同样是世界第一位的（数据来源：Wainhouse Research，国际知名多媒体视频和通讯领域权威市场调研机构）。

在市场整体趋势从传统的硬视频会议向基于云的软视频转型之际，罗技紧扣市场趋势和时代脉搏，在宽带普及、网络会议和直播流行这三大趋势形成的合力下，凭借自身研发实力及技术积淀，实现从传统优势品类向高速增长品类的不断升级和进化，领跑行业发展。

从旗下首款网络摄像头“VideoMan”问世到为个人、企业提供的多种产品和解决方案，罗技视频品类齐整的产品线，见证了从文字沟通时代到视频沟通时代的演变升级，为消费者不断刷新数字沟通体验。

商务更高效、生活更互联、环境更低碳

罗技倡导“绿色会议”

每年数以亿计的乘客乘坐飞机或搭乘其他交通工具往返于各种会议之间，仅旧金山和纽约之间单程飞行产生的碳排放就近1.2吨。罗技视频协作业务倡导“绿色会议”，凭借自身研发实力及技术积淀，在应用品质上，大幅提升现有产品使用体验，同时以颠覆性的价格为企业及个人用户提供视频沟通解决方案。高品质、亲民价格，辅以带宽等基础设施在中国的全面升级，使得罗技推崇的“绿色会议”模式可复制性强、便于大规模推广，更大限度地节约能源，减少碳排放，保护我们的生活环境。



罗技C925e网络摄像头

“绿色会议”让工作更高效，减少差旅，让你有更多时间陪伴家人、轻松享受工作与生活的平衡；让我们的生活更互联、生活环境更绿色，同时也极大的降低了企业的运营成本。这也是罗技一直以来付诸努力、全力践行的企业社会责任。

罗技推出C925e网络摄像头&罗技C922PRO网络主播摄像头

罗技推出C925e网络摄像头和C922PRO网络主播摄像头，继续为公司和个人用户刷新数字沟通体验。

C925e以安全，高速，高清三个方面，为视频协作解决方案提供坚实的硬件基础，1080p30fps鲜活生动、清晰可辨，同时以720p60fps的设置可以完成高速拍摄，画面无拖影，确保视频的流畅性。并且适配Skype for Business、ZOOM、钉钉等几乎所有的视频应用软件，即插即用。C925e还配备了一个手动可关闭/打开安全镜头盖，为使用者提供隐私保护。对于企业而言，C925e适用于3-5人的小型会议，选择罗技C925e进行视频会议几乎不需要专业技术人员维护即可实现一次性完成全部部署，大幅降低企业沟通成本。

罗技C922 Pro主播网络摄像头，针对直播进行了优化，尤其是需要高帧速的游戏直播，它的表现更是如鱼得水。在1080P的全高清视频拍摄中，它支持30帧/秒的速度，让画面既清晰又流畅。在必要的情况下，罗技C922 Pro还能以60帧/秒的高速拍摄720p的高清画面，即使再激烈的游戏操作，也能被捕捉得丝丝入扣，流畅不跳帧。在网络直播时，主播身后杂乱无章的背景，会为节目专业性减分。罗技C922 Pro Stream支持Personify的动态背景替换软件，即使主播身后是复杂的背景，它也能准确识别并剔除，这样网络主播就可以发动想象力，利用OBS等推流软件，把自己的形象和其他画面结合起来推送，甚至可以创建属于自己的虚拟演播厅。除此之外，该摄像头还附送支架，可以让网络主播以更专业的角度进行拍摄。



罗技C922PRO网络主播摄像头

天下武功，唯快不破。而在这个瞬息万变的时代，要做到随需而变，既快又精，是对内功的重大考验。罗技聚35年领先技术和经验之丰，以既传承了高性能、可靠性，又凝聚了快速创新、精益求精的视频产品线，全力倡导“绿色会议”，让工作和生活都更绿色、更环保。