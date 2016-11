新发布病例系列:Stretta是治疗肥胖患者胃食管反流病的不错选择

康涅狄格州诺沃克2016年11月22日电 /美通社/ -- 胃食管反流病 (GERD) 治疗系统 Stretta 疗法生产商 Mederi Therapeutics Inc. 宣布发布病例系列,证明 Stretta 疗法可用于治疗腹腔镜缩胃手术 (LSG) 术后慢性胃食管反流病。病例系列发布在同行评议期刊《Bariatric Times》11月刊。

题为《A Case Series of GERD in the Bariatric Patient: Stretta Therapy as a Treatment Option》(肥胖患者胃食管反流病病例系列:Stretta疗法是一项不错的治疗选择)的文章分析了在Duke University Health System(杜克大学健康系统)使用 Stretta 治疗慢性胃食管反流病的四个腹腔镜缩胃手术患者的结果。文章的作者是外科助理教授、医学博士 A. Daniel Guerron 以及代谢和减重外科部主任、Minimally Invasive and Bariatric Surgery Fellowship(微创减肥外科协会)联合主任、外科助理教授、医学博士 Dana Portenier,列出了患者面临的挑战以及 Stretta 成为患者喜欢的疗法的原因所在。

注意到腹腔镜缩胃手术在想要减重的患者中越来越受欢迎,作者解释了为何低创腹腔镜缩胃手术很受患者欢迎,但也指出了腹腔镜缩胃手术并不能像胃旁路手术一样总是消除胃食管反流病症状。腹腔镜缩胃手术后的胃食管反流病可能会导致需要进行修正手术。需要对腹腔镜缩胃手术在胃食管反流病方面的作用做出更多研究,减重手术后有胃食管反流病的患者需要有一个非手术选择。

病例系列仔细研究了定期复查次数各不相同的四位患者的结果。在使用 Stretta 进行治疗之前,所有患者都有药物无法控制的胃食管反流病症状。治疗后8个月,两位患者症状消失。另外两位患者的症状也明显减轻,余下的症状可在1至3个月后通过有所减少的药物成功控制。Stretta 手术没有任何并发症。

Guerron 博士总结说:“我们使用 Stretta 治疗这群颇具挑战性患者的胃食管反流病的经验非常有用,使大多数使用 Stretta 疗法的患者不需要进行修正手术。病例系列证明,Stretta 可安全有效地为肥胖患者治疗胃食管反流病。”

Stretta 是一种治疗胃食管反流病的非手术疗法,使用非烧蚀射频能量治疗胃和食管之间的肌肉。研究显示Stretta可为慢性胃食管反流病患者消除反流症状、减少或排除药物需求以及减少酸暴露。经口的Stretta疗法不需要解剖,是接受过减重手术的胃食管反流病患者的理想选择。

今年早些时候,Mederi 公布了一项多中心注册研究,目前正在招募患者,将研究 Stretta 治疗腹腔镜缩胃手术后胃食管反流病患者的好处。此外,Stretta 还出现在动手实验室以及近期医学会议 IFSO(肥胖与代谢外科联盟)和肥胖周 (Obesity Week) 的教育会议上。