北京瑰丽酒店演绎托斯卡尼美食美酒“三部曲”

呈现产自意大利托斯卡尼的白松露及源自当地的至尊美食美酒体验

北京2016年11月22日电 /美通社/ -- 2016年11月14日至27日，北京瑰丽酒店将与意大利托斯卡尼瑰丽酒店联袂呈现至尊意式美食美酒“三部曲”，为宾客带来源自意大利托斯卡尼地区的经典美馔及酿酒工艺。托斯卡尼地区是意大利景色最为秀丽的目的地之一，以其悠久的文化传统而闻名。



北京瑰丽酒店怡庭餐厅 Bistrot B

坐拥优美自然景致的意大利托斯卡尼瑰丽酒店位于托斯卡尼地区的蒙塔奇诺，酒店本身是一座拥有800多年历史的府邸。酒店拥有自己的葡萄园，出产 Brunello 及 Rosso di Montalcino 佳酿，为宾客呈现托斯卡尼葡萄酒的醇香魅力。11月14日至27日期间，莅临北京瑰丽酒店的宾客可尊享由北京瑰丽酒店和托斯卡尼瑰丽酒店携手推出的“美食三部曲”，享受由三位大厨精心烹制的美味佳肴，品尝风味独特的白松露时令美馔及意大利顶级葡萄佳酿。

继去年亲临北京以来，托斯卡尼瑰丽酒店的创始人马西莫·菲拉格慕 (Massimo Ferragamo) 先生将再度来到北京，于11月12日在北京瑰丽酒店联合主持私人晚宴，为历时两周的意大利美食季拉开序幕。届时，顶级美食家、明星名流与酒店宾客将共襄盛举，享用由托斯卡尼瑰丽酒店行政总厨 Enrico Figliuolo 先生，北京瑰丽酒店中餐行政总厨岑永安师傅以及饼房行政总厨 Florian Couteau 联手呈现的美馔，品鉴由托斯卡尼瑰丽酒店带来的自产葡萄酒。

菲拉格慕先生将在晚宴期间为来宾呈现由托斯卡尼瑰丽酒店酿造的全新“十二生肖系列”鸡年限量版。这款专为2017年推出的限量版2010 年份 Brunello di Montalcino Riserva 红酒仅发售688瓶，酒标上绘制的公鸡图案由我国艺术家邵帆先生精心设计。邵帆先生的当代艺术作品充分展现了中国日新月异的现代风貌。该系列红酒接受提前预订，每瓶红酒销售所得的百分之十将会捐献给国内的慈善机构。

北京瑰丽酒店11月将为宾客推出多款独家限量款葡萄酒，包括口感曼妙均衡、浓香馥郁，由 Sangiovese 葡萄酿制而成的 Brunello di Montalcino；产自卡帕纳地区顶级葡萄园、颜色鲜红艳丽、口感丰富的 Brunello di Montacino Cru 葡萄酒 Campo del Drago；以及口感丰富优雅、以细腻著称的“珍藏” 酒款 Millecento。

如宾客在11月14日至18日间莅临酒店的怡庭餐厅，便有机会享用由托斯卡尼瑰丽酒店行政总厨 Enrico Figliuolo 先生带来的意大利白松露套餐，品尝四道精致料理，啜饮精心搭配的葡萄佳酿，感受历时五天的“北京到意大利的美食之旅”。Figliuolo 大厨统管托斯卡尼瑰丽酒店的 Osteria La Canonica 及 Ristorante Campo del Drago 两家餐厅，同时监管意大利卡诺尼卡烹饪学校。由其悉心烹制的菜品不仅散发着精致之感，更蕴含着源自托斯卡尼地区的经典美馔及意式烹饪传统，定会为国内饕客带来愉悦的味蕾享受。

Figliuolo 大厨将采用极为珍贵的皮德蒙特白松露、举世闻名的意式帕尔玛奶酪，以及产自托斯卡尼地区的 Pecorino 羊乳干酪，搭配最新鲜的有机蔬菜，为宾客烹制各式珍馐美味。

这些优质的意大利食材将被烹制成为别具风味的特色料理，如佐以2015年产 Castiglion del Bosco Bianco 霞多丽葡萄酒的 “牛肉鞑靼配鹌鹑蛋，帕米臣奶酪蛋黄酱和白松露”；搭配2012年产 Castiglion del Bosco Dainero 梅洛葡萄酒的“意大利烩饭，烩香葱，白松露”或“南瓜意大利饺子，山羊奶酪，杏仁，白松露”。“蜂蜜白松露，山羊奶酪冰淇淋，法式绿茶酥”则是 Figliuolo 大厨在托斯卡尼瑰丽酒店附近的林间散步时迸发灵感而创的甜品，相信将令甜品爱好者趋之若鹜。这款由四道菜组成的套餐定价人民币1,380元，如需额外搭配葡萄酒则加收人民币420元。

北京瑰丽酒店怡庭法餐厅厨师长 Jarrod Verbiak 则将自11月19日起至27日，为宾客带来其亲自打造的意大利白松露套餐，呈现四道简约精湛的白松露美馔，如“意式帕米臣芝士烩饭”、“慢浸三黄鸡胸配嫩秋季蔬菜及鹅肝白兰地‘丝绒’白汁”，展现满溢自然真味的终极味觉享受；诱人的“法式白巧克力奶油酱、杏仁碎及白松露冰淇淋”则将为大餐划上甜蜜的句号。这道由四道菜组成的套餐定价人民币1,280元，如需额外搭配葡萄酒则加收人民币420元。



慢浸三黄鸡胸

此外，喜爱海鲜菜式的饕客更可于11月提前预订由岑永安师傅打造的奢华白松露佳肴，于11月14日至27日莅临酒店的龙庭中餐厅，品尝以意大利白松露烹制的各式汤羹、广式点心及主菜。白松露菜单中的招牌菜品包括白松露滑溜银鳕鱼、白松露澳洲鲍鱼配五常白米饭，以及作为甜品的白松露奶冻。套餐定价人民币2,988元，如需额外搭配葡萄酒则加收人民币420元。

宾客如在托斯卡尼瑰丽酒店美食季期间光临怡庭餐厅及龙庭中餐厅，可对菜品中的白松露加量，以人民币90元每克的价格，臻享更为醇厚的白松露美味。除上述套餐外，两家餐厅亦供应零点白松露菜式。

以上所有价格皆需加收15%服务费。上述酒类及意大利白松露套餐需提前预订。