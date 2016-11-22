Findo宣布完成700万美元种子轮融资

该公司获得福昕的投资并进行整合

由于获得了700万美元的投资，Findo将进一步开发其无人管理式深度学习技术，并且为福昕的用户提供语义搜索体验，从而帮助他们提升利用PDF文件的工作效率。

加州门罗帕克2016年11月22日电 /美通社/ -- 智能搜索辅助公司Findo宣布与PDF解决方案方面的领先软件提供商福昕达成一项战略合作，这包括对Findo和交互技术整合方面的60万美元投资。这笔投资是福昕和ABBYY（泰比）、Flint Capital，以及扫描仪和文件市场的相关投资者共同参与的700万美元种子轮系列融资的一部分。

交互技术整合将使福昕的4.25亿用户有望提高利用PDF文件的工作效率。用户将能按照主题进行分类，查找和对比相似的PDF文件，甚至可以在没有记住准确关键词或发件者姓名的情况下，进行快速的文件搜索。与此同时，福昕的用户还能在使用Findo的同时，编辑相关的PDF文件。

福昕首席技术官Steven Li表示：“我们希望为客户提供最佳搜索体验，并且重视Findo所开发的深度学习技术。PDF是当今商界最为广泛使用的文件格式。这项合作的主要目的是为市场引进创新技术，并为每个PDF用户开发更好的解决方案。”

PDF、文件、图片文件、电子邮件、短信、联系信息和记录等可搜索项目的数量每年都以惊人的速度增长，现在预计在未来几年内每个具有学识的人士将拥有超过1000万个可搜索项目。

Findo首席执行官兼联合创始人加里-福勒(Gary Fowler)则表示：“在电子邮件、文件、文件夹和联系信息方面，庞大的个人数据问题无法避免，并且我们相信只有先进的人工智能技术才能帮助人们管理激增的个人数据。”

目前，Findo以五种主要方式提供支持，分别为：网页应用、移动应用、聊天机器人、Chrome/Firefox拓展，以及近期新增的iMessage应用（用户可以在该应用上轻松查找并发送其电子邮件、文件、记录和联系方式详情）。Findo和福昕产品之间的整合将支持网页、云和移动平台，预计在2017年完成。