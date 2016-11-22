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平潭海洋企业有限公司宣布开始在印度洋海域捕捞

2016年11月22日 21:00 编辑： 经理人网编辑
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中国福州2016年11月22日电 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克代码：PME）（以下简称“平潭”或“公司”），一家在中国的全球渔业企业，今天正式宣布其属下13艘船只已经到达印度洋海域并开始捕捞作业。

13艘渔船是根据公司2016年8月的运营计划而印度洋海域捕捞。公司预计于2016年的第四季度开始渔货销售。

公司目前拥有135艘渔船，其中12艘在印度孟加拉湾，另外十三艘船舶在印度洋海域。截至今日，公司25艘渔船已全面运作，并已恢复约20％生产能力。 根据公司2014年的业绩，每艘渔船的年收入约为300万美元，年净收入约为80万至100万美元。

公司的董事会主席和首席执行官卓新荣先生表示：“我们非常高兴能在渔产丰富的印度洋海域捕捞，我们将充分利用公司的优势，为满足中国市场持续增长的需求作贡献。我们将继续致力于寻找新的捕捞区域，增加我们的产量，为我们的客户提供高质量的产品。”

平潭的渔船到达印度洋海域
平潭的渔船到达印度洋海域

关于平潭海洋

PME 是一家海洋企业集团，通过其全资子公司 -- 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（简称“平潭远洋”）从事远洋渔业。 

经营风险和前瞻性描述 

本新闻稿的前瞻性描述符合1933《证券法》和1934《证券交易法》规定的安全港协议。读者需注意，实际结果可能与此稿中的前瞻性陈述存在重大差异。  另外，请查阅公司提交给 SEC 的文件中的风险因素，具体可访问 www.sec.gov，包括公司提交的10-K 的最新的年度报告、10-Q 的季度报告以及 S-3中的招股说明书和注册说明书。因本稿中的前瞻性描述日期只截止于其发布之日，请读者勿过度依赖于此。对以各种原因对前瞻性描述进行任何更新或修改的，平潭海洋不承担任何责任。

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