平潭海洋企业有限公司宣布开始在印度洋海域捕捞

中国福州2016年11月22日电 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克代码：PME）（以下简称“平潭”或“公司”），一家在中国的全球渔业企业，今天正式宣布其属下13艘船只已经到达印度洋海域并开始捕捞作业。

13艘渔船是根据公司2016年8月的运营计划而在印度洋海域捕捞。公司预计于2016年的第四季度开始渔货销售。

公司目前拥有135艘渔船，其中12艘在印度孟加拉湾，另外十三艘船舶在印度洋海域。截至今日，公司25艘渔船已全面运作，并已恢复约20％生产能力。 根据公司2014年的业绩，每艘渔船的年收入约为300万美元，年净收入约为80万至100万美元。

公司的董事会主席和首席执行官卓新荣先生表示：“我们非常高兴能在渔产丰富的印度洋海域捕捞，我们将充分利用公司的优势，为满足中国市场持续增长的需求作贡献。我们将继续致力于寻找新的捕捞区域，增加我们的产量，为我们的客户提供高质量的产品。”



平潭的渔船到达印度洋海域

关于平潭海洋

PME 是一家海洋企业集团，通过其全资子公司 -- 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（简称“平潭远洋”）从事远洋渔业。

经营风险和前瞻性描述

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