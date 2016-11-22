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OGT公布2016财年商业活动和财务业绩亮点

2016年11月22日 22:00 编辑： 经理人网编辑
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- 高度集成的分子遗传学产品组合录得大幅营收增长和可持续盈利

英国牛津2016年11月22日电 /美通社/ -- 分子遗传学公司 Oxford Gene Technology（牛津基因技术公司，简称 OGT）宣布，该公司高度集成的分子遗传学产品组合的销售继续表现强劲，录得可持续的盈利性增长。截至9月30日的2016财年，该公司在商业活动和财务业绩上均表现突出，产品销售额达1840万英镑，较2015财年上升29%。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160909/406091LOGO

  • 总营收增长15%至1970万英镑（2015财年为1710万英镑）
  • 产品营收增长29%至1840万英镑（2015财年为1430万英镑）
  • 全集成产品组合实现可持续的盈利性增长

OGT 亮眼的财务业绩验证了该公司开发高成长型创新分子遗传学产品的发展战略。OGT 首席执行官迈克-埃文斯 (Mike Evans) 博士这样说道：“过去几年来，我们作出的战略性决策使公司得以成功转变，发展起更加精简并能带来实际利润的业务，同时全力专注于开发创新型分子遗传学产品。以高度集成的分子遗传学产品组合为重点，推动了强劲的销售增长以及商业活动利润的大幅提升。”

商业活动亮点：

Cytocell®荧光原位杂交 (FISH) 探针（用于检测与遗传病和癌症相关的基因重组）超过市场增速

  • 保持两位数增长，超出市场增速；市场份额提高（市场增速为7%）
  • OGT继续保持市场领先的FISH提供商的地位，拥有市场上种类最丰富的 FISH 探针
  • 进一步扩大 Cytocell FISH 探针组合，推出超过14款血液病学探针以及用于检测肺癌和神经胶质瘤、已通过CE-IVD（体外诊断设备）认证的病理学探针

CytoSure™种类广泛的芯片产品（用于分子细胞遗传学、癌症和生殖健康研究）增长迅速，在全球赢得更多新客户

  • 客户队伍快速壮大，这归功于以外显子为重点的战略成功执行，包括研发分子芯片，以增强具备金标准拷贝数变异 (CNV) 检测功能的新一代测序技术 (NGS)
  • CytoSure Constitutional v3 芯片的市场采用率继续提高，并推出 CytoSure Constitutional v3 +LOH 芯片，这些是唯一采用最新循证内容以加强发育障碍检测的芯片产品
  • CytoSure Affirm 无创产前检测 (NIPT) 即将提交 CE 标志申请，英国政府已批准将NIPT作为国家产前筛查计划的一部分

SureSeq™：不断扩大的 NGS 文库制备产品组合（用于精确检测遗传变异），销售增长不断加快并注重灵活的定制服务

  • 对新产品研发的投资推动了销售增长的加快和销售管道管理的加强
  • SureSeq myPanel™ 新一代测序定制肿瘤基因组合库的推出加强了该公司灵活定制的战略，简化了重要的肿瘤基因变异检测流程
  • 癌症和罕见病产品组合不断扩大，新的定制基因组合库内容和以疾病检测为核心的基因组合库即将推出或正在开发

埃文斯博士在展望2017年时说道：“我们的业务目前以追求可持续的盈利性增长为重点。接下来的战略就是进一步锁定不断增长的分子医学市场。为此，我们会继续开发并扩大我们广受欢迎的定制产品，包括 Cytocell myProbes®SureSeq myPanel 和定制型 CytoSure 芯片内容，让我们能够真正地对客户需求作出快速回应，并帮助OGT从激烈竞争中脱颖而出。”

CytoSure™ 和 SureSeq™：仅用于研究，不用于诊断程序。Cytocell®：部分产品在您的地区可能不供应。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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