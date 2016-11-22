领先的北欧一级运营商选用Symsoft SS7防火墙

斯德哥尔摩2016年11月22日电 /美通社/ -- Symsoft（隶属于CLX Communications）已经与一家欧洲一级运营商就在6个市场部署基于SS7防火墙的综合保护服务签订了一项合约。这种解决方案所具备的功能将有助于这家运营商通过智能拦截和主动监控信号网络的方式，预防针对用户隐私的攻击和大规模欺诈。该解决方案所提供的保护完全符合全球移动通信系统协会(GSMA)和监管当局的推荐。

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继近期曝光移动用户面临包括呼叫与信息篡改、服务被免费使用或完全无法使用在内的一系列隐私威胁之后，SS7网络的缺陷已经被广泛地讨论。

为了保护用户及其业务，一家欧洲一级运营商将在其所服务的6个市场部署Symsoft SS7防火墙。Symsoft解决方案将通过实时智能跟踪各个环节和实时监测信号流量，阻断各种攻击。非法的信息和可疑的通信模式将被立即阻断，从而确保第三方无法获取用户信息或篡改用户资料。流量数据也会被记录下来，以便用于分析，从而提供有关入侵攻击的信息，并收集全新潜在攻击方式的相关信息。

对SS7防火墙的需求最近成为热门话题，这得益于美国标准组织美国国家标准与技术研究院(NIST)发布了一项决议草案，即反对将手机短信服务(SMS)用于双重身份验证，因为这有可能产生漫游拦截欺诈，而这种欺诈会使攻击者通过将手机漫游至国外网络来拦截手机短信服务。不过Symsoft SS7防火墙能够实时拦截这种欺诈及其它众多方式的欺诈，从而确保用户隐私不受侵犯。

Symsoft产品管理副总裁彼得-尼斯伦(Petter Näslund)表示：“客户相信他们的移动通信是安全且对外保密的。选择Symsoft和Symsoft SS7防火墙表明该运营商对我们能够帮助他们保持这种信任充满信心。我们在实时监测与过滤方面的长期从业经验使我们有望开发一种可以提供实时强大保护的产品。我们期待帮助这家运营商为客户提供一种安全且可靠的服务。”

在部署SS7防火墙并在商业网络中启用保护之后，相关详情将会予以公布。