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维也纳：2016年11月18-19日举行的WestLicht周年拍卖会创世界记录

2016年11月22日 22:40 编辑： 经理人网编辑
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现存最早的尼康相机拍卖成交价高达384,000欧元！

维也纳2016年11月22日电 /美通社/ -- 尼康现存最早的相机Nikon One起拍价为90,000欧元，最终成交价高达384,000欧元，创下这家日本老牌相机生产商历史上最高拍卖价记录。这个世界记录于11月19日在维也纳举行的第30届WestLicht相机拍卖会上实现。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161121/441659

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161121/441660

这款创下记录的拍品是已知现存最早的尼康相机，于1948年4月生产，是尼康生产的第三部相机。这个记录将成为尼康2017年成立100周年的早期贺礼。

当然，来自生产商Leitz/Leica的多款拍品也拍出高价：知名摄影师Herbert List使用过的Leica M3黑漆相机的拍卖价高达78,000欧元。 

E. Leitz New York出厂的两台徕卡来复枪式 (Leica Gun Rifle)摄影套装拍卖价为168,000欧元每台。
在687件拍品中，1895年出厂的首款摄影机Lumière Cinématographe的拍卖成交价为90,000欧元

《胜利之吻》拍出48,000欧元高价

阿尔弗雷德-艾森施泰特(Alfred Eisenstaedt)的传奇作品《胜利之吻》(V-J Day Kiss) (起拍价为8,000欧元) 最终被一名收藏家以48,000欧元拍得，创下记录，这张标志性的照片捕捉到1945年第二次世界大战终战庆祝期间一位水兵和一位护士在时代广场接吻的瞬间。这位奥地利出生的护士名叫格瑞塔-弗里德曼(Greta Friedman)，今年9月去世，原先居住在维也纳新城，1938年移居美国。

所有价格均包含保险费

下一次拍卖将于2017年春天举行，WestLicht Auction House将在2月份之前接收要拍卖的物品。

有关WestLicht Auction House的更多详情，请访问http://www.westlicht-auction.com

WestLicht Photographica Auction
地址：Westbahnstraße 40
A-1070 Vienna
电话：+43(0)1-523-56-59
电邮：auction@westlicht.com
网址：http://www.westlicht-auction.com

联系人：
Stefan Musil
电话：+43(0)676-931-66-65
电邮：musil@westlicht.com

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