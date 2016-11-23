源信正式成为全球媒体数据情报协会FIBEP成员

美国华盛顿特区2016年11月23日电 /美通社/ -- 中国领先的媒体数据监测机构源信（Fountainfo），正式加入全球最大的媒体监测情报权威协会FIBEP。近日，源信出席了FIBEP在美国华盛顿特区举办的第48届世界媒体情报大会，并向大会介绍了源信公司历时八年的稳健发展及其极具潜力的业务表现。借此，FIBEP大会宣布，源信作为本年度大中华区唯一一家新晋入会企业，正式成为FIBEP会员，与超过60个国家及地区的逾120家会员企业紧密协作，共同分享并探索行业前景并助力行业发展。



源信正式加入全球组织FIBEP 其合伙人兼总经理吕晓宁在大会上发言 © FIBEP/Ingo Derschmidt

如今，中国媒体正在以惊人的速度发生着多个维度的变化与革新。事实上，当今媒体类型的丰富性、科技手段应用的复杂性以及信息传播手段的灵活性及创造性，加之中国媒体受众及互动者的庞大基数，都为公关的效果评估以及媒体监测数据的全面整合与洞察提出了巨大挑战。面对日益多元化的媒体环境，源信始终用心倾听客户需求，并以勇于创新的精神不断提升技术水平，加速产品迭代，至今更形成了以服务目标不同，产品内涵和形式各异的三条主营产品线，即基于SaaS的自助式账号产品源信云知、高端定制化企业级产品源信智讯以及专门面向政府舆情监控需求的产品源信政通，力求在为客户进行全方位媒体数据需求诊断的基础上，为客户提供量身定制最为贴合的产品服务解决方案。

对于此次源信成为全球性媒体情报信息协会的一员，FIBEP协会秘书长Florian Laszlo先生表示，“我们非常欢迎源信能够加入FIBEP大家庭，这不仅进一步扩充了我们在亚太区域，特别是中国市场的会员网络，对于我们的会员企业在这一地区的有力互动，促进彼此间业务往来有非常好的助益；而源信在大中华地区所提供的形式灵活多样的产品与服务，其数据产品所覆盖的丰富媒体类型，更让我们看到了媒体数据监测分析行业在该地区的活跃发展与广阔前景。”

源信合伙人兼总经理吕晓宁则表示：“能够加入FIBEP令我们感到很兴奋亦非常荣幸，这个高水准的平台不仅可以让我们与全球多个国家及地区的专家级同行互动学习，更是一个巨大的知识信息库，可以让我们获取最新最前沿的行业信息。由此，作为FIBEP的一员，源信将有更多机会在全球框架下拓展业务，并不断精进专业技能。与此同时，我们也很乐于发挥自身能量，与大家分享我们在大中华地区所积累的宝贵业务经验，并为我们的客户提供更有价值且更具前瞻性的媒体监测数据分析解决方案及服务。”

事实上，源信自成立起就致力于为客户提供涵盖传统媒体以及社交媒体在内的全网监测服务，至今已为包括汽车、体育、金融、地产、医疗健康、B2B行业、乃至奢侈品及消费品等领域在内的200余家知名品牌以及公关机构提供服务。此次加入FIBEP，是源信业务的又一次拓展和飞跃，这无疑将帮助源信更进一步打开视野，引领其走向更广阔的世界，并将其精良的，和不断优化的服务和产品，服务于全球领域内的更多客户。