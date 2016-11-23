HEVC Advance宣布免版税HEVC Software计划

重大计划旨在加快HEVC (H.265)/UHD在移动设备和个人电脑上的普及

波士顿2016年11月23日电 /美通社/ -- 独立的许可管理方HEVC Advance今天宣布一项重要的软件政策计划，旨在加快HEVC/UHD在消费者移动设备与个人电脑上的普及。根据这项软件计划，在设备首次售出后，HEVC编码或解码在通用CPU上的软件内全面执行时，HEVC Advance不会因下载至移动设备或个人电脑的应用层软件内的HEVC功能收取许可费或版税。政策涉及的各类软件包括浏览器、媒体播放器和各种软件应用。

HEVC Advance首席执行官Peter Moller表示：“我们很高兴推出这项计划。HEVC Advance的主要目的是推动HEVC/UHD技术在消费者设备中的普及。当专业硬件电路中的HEVC技术提供最佳、最高效用户体验时，数百万现有移动设备和个人电脑没有HEVC硬件功能。我们的计划是让软件应用和浏览器供应商在软件产品中加入HEVC功能，这样人人都能享受HEVC/UHD视频。我想要特别感谢MulticoreWare的Tom Vaughan为我们制定这项计划提供了指导。”

MulticoreWare视频总经理兼副总裁Tom Vaughan表示：“我们在开发HEVC编解码器和相关数据库方面投入了大量的资金。从一开始，HEVC Advance就很认真聆听和了解用户的需求，并开发解决方案来解决市场对于HEVC普及的顾虑。我们十分感谢他们的努力，相信这项计划将鼓励和推动软件开发商、网络服务和内容供应商、移动设备生产商和其它厂商尽快利用HEVC提供的巨大竞争优势。”

取决于部分免责条款/条件。软件政策计划的详情，请参见HEVC Advance 网站：http://hevcadvance.com