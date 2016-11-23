您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

HEVC Advance宣布免版税HEVC Software计划

2016年11月23日 05:45 编辑： 经理人网编辑
0

重大计划旨在加快HEVC (H.265)/UHD在移动设备和个人电脑上的普及

波士顿2016年11月23日电 /美通社/ -- 独立的许可管理方HEVC Advance今天宣布一项重要的软件政策计划，旨在加快HEVC/UHD在消费者移动设备与个人电脑上的普及。根据这项软件计划，在设备首次售出后，HEVC编码或解码在通用CPU上的软件内全面执行时，HEVC Advance不会因下载至移动设备或个人电脑的应用层软件内的HEVC功能收取许可费或版税。政策涉及的各类软件包括浏览器、媒体播放器和各种软件应用。

HEVC Advance首席执行官Peter Moller表示：“我们很高兴推出这项计划。HEVC Advance的主要目的是推动HEVC/UHD技术在消费者设备中的普及。当专业硬件电路中的HEVC技术提供最佳、最高效用户体验时，数百万现有移动设备和个人电脑没有HEVC硬件功能。我们的计划是让软件应用和浏览器供应商在软件产品中加入HEVC功能，这样人人都能享受HEVC/UHD视频。我想要特别感谢MulticoreWare的Tom Vaughan为我们制定这项计划提供了指导。”

MulticoreWare视频总经理兼副总裁Tom Vaughan表示：“我们在开发HEVC编解码器和相关数据库方面投入了大量的资金。从一开始，HEVC Advance就很认真聆听和了解用户的需求，并开发解决方案来解决市场对于HEVC普及的顾虑。我们十分感谢他们的努力，相信这项计划将鼓励和推动软件开发商、网络服务和内容供应商、移动设备生产商和其它厂商尽快利用HEVC提供的巨大竞争优势。”

取决于部分免责条款/条件。软件政策计划的详情，请参见HEVC Advance 网站：http://hevcadvance.com

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/32824.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号