空客与GEDC宣布2016工程教育多样化大奖获奖者

韩国首尔2016年11月23日电 /美通社/ --

美国摩根州立大学的Yacob Astatke博士荣获奖项。

空中客车集团(Airbus Group)与GEDC（全球工程学院院长理事会）已经将2016年GEDC-空客多样化奖(GEDC Airbus Diversity Award)授予美国摩根州立大学(Morgan State University)的Yacob Astatke博士，表彰他在工程学教育方面的杰出贡献。颁奖仪式在韩国首尔举行的GEDC与WEEF（世界工程教育论坛）会议期间举行。

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该奖项旨在提升全球工程领域从业人员的多样化，表彰基层计划以及计划执行人员。这些计划将使不同背景和水平的学生学习工程学并取得成功。

Yacob Astatke博士击败来自17个国家的40名候选人，赢得奖项。他在埃塞俄比亚多所大学中致力于推广技术和培训计划，以便提高非洲的工程学教育。过去13年，他传授研究生课程、分享最佳实践并开展培训工作。他引导埃塞俄比亚五所大学实施了Mobile Studio Technology和教育，并鼓励人们捐赠设备和其它资源。

除了奖项提供的全球关注力，Astatke博士已经获得一笔重大的资金捐赠，支持他继续开展自己的工作。

Astatke博士与其他两位优秀的决赛选手向杰出人士组成的国际陪审团展示了自己的项目。陪审团由空客工程部执行副总裁查尔斯(Charles Champion)以及GEDC主席兼美国圣母大学工程系主任Peter Kilpatrick领导。

查尔斯表示：“多样化已经融入空客的血液中。我们未来的成功将继续得益于员工多样化，因为创新、创造力和表现都由多样化推动。2016年获奖者的成就表现了他们在工程领域付出的努力和坚定的承诺。我们希望全世界的工程学领导者受到鼓励，并推广这些项目，从而建立一个更多样化的全球工程学行业。”

空客和GEDC都坚信，工程行业和学术界都需要积极鼓励更多不同背景的学生学习和从事工程学工作。评审团根据入围选手的能力来评估他们的陈述，通过可在其它地方实施的计划来实现工程学领域多样化的切实显著改善就是能力评估标准。

GEDC的Peter Kilpatrick表示：“三位决赛选手已经在应对巨大的挑战，鼓励更多的年轻人成为工程师，从而解决我们在21世纪面临的最大难题。我们想要传达的讯息就是我们决赛选手的工作将鼓励我们携手并进，也将成为成功的榜样，我们共同努力就能做出改变。”

评审团成员包括ISIKUN University校长兼GEDC领导人Sirin Tekinay博士；中国工程教育专业认证协会理事长、清华大学主任、联合国教科文组织国际工程教育中心(ICEE)主任兼国家自然科学基金委员会管理科学部主任吴启迪教授；以及韩国仁荷大学(Inha University)（KAL集团旗下）校长Soonja Choe教授。

详情，请访问：http://www.airbusgroup.com/diversityaward。