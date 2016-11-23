药明生物与Prima签署合作备忘录 开展生物药研发生产战略合作

上海和悉尼2016年11月23日电 /美通社/ -- 药明康德集团旗下企业药明生物与全球领先的肿瘤免疫公司Prima Biomed（ASX:PRR; NASDAQ:PBMD）今日宣布，双方正式签署合作备忘录，建立紧密的生物药研发、生产战略合作伙伴关系。

在此次战略合作中，药明生物将成为 Prima 公司创新肿瘤免疫候选药物 IMP321 含港澳台的中国地区之外全球市场的临床生产独家合作伙伴（IMP321中国地区开发权益已授权给亿腾医药），同时还将成为 Prima 公司未来所有创新生物药的首选合作研发及生产伙伴。

IMP321为可溶性 LAG-3 Ig 融合蛋白，是首款APC（抗原呈递细胞）活化剂，与化疗药物联合使用时能增强T细胞对肿瘤的应答反应，目前正在欧洲开展II期临床试验。

Prima BioMed首席执行官 Marc Voigt 先生表示，“确保 IMP321 的未来供应是我们商业化发展战略合作的关键部分。药明生物为 Prima 生产的高质量产品为 IMP321 临床试验的顺利开展提供了强有力的支持。此次签署合作备忘录将进一步深化双方的重要战略合作伙伴关系。”

药明生物首席执行官陈智胜博士表示，我们很荣幸药明生物世界水准的生物制药研究、开发及生产一体化服务平台正全力支持全球制药公司和生物技术公司实现商业生产。药明生物致力于为合作伙伴研发、生产高质量的创新生物药，造福全球广大病患。

关于药明康德

药明康德是国际领先的开放式能力与技术平台公司，为全球制药、生物技术以及医疗器械等领域提供从药物发现、开发到市场化的全方位一体化的实验室研发和生产服务。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，药明康德通过高性价比、高效率的服务平台帮助全球客户缩短药物及医疗器械研发周期、降低研发成本。药明康德的小分子药物研发及生产平台、生物制剂研发及生产平台、细胞疗法与基因疗法研发生产平台、医疗器械测试平台以及分子检测与基因组学平台，正承载着来自全球30多个国家的2000多家创新合作伙伴的数千个研发创新项目，致力于将最新和最好的医药和健康产品带给全球病患，实现“让天下没有难做的药，难治的病”的梦想。请访问公司网站：www.wuxiapptec.com

关于药明生物

药明生物是药明康德集团企业，专注于打造开放式一体化的能力和技术平台，为全球生物制药公司和生物技术公司提供全方位的研发生产服务，帮助任何人、任何公司实现生物药研发的梦想。作为生物药合作研究开发生产（CDMO）的领军企业，药明生物致力为全球客户提供专业化的一站式生物制药研发生产服务，加速全球生物药从创新想法到商业化生产的研发进程，降低研发成本，造福病患。