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SGS受邀出席国际医药供应链峰会 共商中国医药物流发展

2016年11月23日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月23日电 /美通社/ -- 在中国“十三五”医改的开局之年，医药物流相关政策法规相继发布实施。如何更好地应对医药物流行业面临的重大机遇与挑战？近日，由中国物流与采购联合会、海口市人民政府主办，中国物流与采购联合会医药物流分会、海口市会展局共同承办，顺丰速运有限公司联合承办的2016年国际医药供应链峰会于海口隆重召开。海口市人民政府副市长孙世文，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付等领导出席开幕式并发表重要讲话，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS 医疗物流行业的资深专家亦受邀出席此次会议，并为与会嘉宾带来了以“GDP规范对医药供应链行业影响的新进展”为主题的精彩分享。

会上，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付在讲话中谈到了2016年是我国医药产业充满变革的一年，产业政策调整频繁，并重点谈到了第三方医药物流的发展、医疗器械物流和SPD以及医药商业企业间的整合扩张三个方面。他表示，专业的社会化第三方物流企业进入医药物流领域的窗口期已经到来，部分企业医药物流业务则呈现倍数增长；同时医疗器械物流的总量在逐年增加，监管也越来越严格。在SPD业务中，耗材的供应链服务是难度更高、更具市场前景的；此外，医药商业企业间的整合扩张，多仓协同、跨区域配送在集团性企业得到实践，是2016年的一个热点，一定也是未来医药供应链发展的一个趋势。

SGS是此次峰会唯一受邀的第三方认证机构，SGS医疗物流行业的资深专家就GDP对医药供应链产业的影响做了精彩的分享，GDP （优良的药品仓储配送规范）是由世界卫生组织（WHO）为了更好规范药品储存、运输、配送市场，最终保护消费者权益而颁发的通用性规范指引。SGS专家表示：“实现医药供应链产业健康有序的发展，硬件提升势在必行，但质量意识更需要植入人心，质量管理不能只停留在程序文件上，还必须落实于日常管理运作之中一方面WHO GDP 及其补充性技术指引文件为仓储配送行业提供了全面且可操性强的规范指引，另一方面GDP的合规性要求在新的行业发展和医药产业监管态势下是任何行业参与者无法回避的，建议企业应该早做准备。”

SGS医药物流行业资深专家应邀发表演讲
SGS医药物流行业资深专家应邀发表演讲

SGS是最早为医药行业提供国际化标准的认证、二方审核、培训服务的第三方机构之一，曾为欧盟及美国多家知名制药企业提供二方审核，并在15个国家为欧盟制药企业的原料药生产企业进行审核，承接多个政府项目。SGS能够提供基于WHO GDP标准的认证、审核、培训服务，并在标准的基础上创造性地开发了冷链运输的二方审核服务，主要针对冷链产品运输的各控制点（收货、储存、配送等），并结合其他常规管理体系，建立药品冷链管理体系，确保冷链储存、运输、配送等环节的安全。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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