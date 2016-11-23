让中国了解苏格兰之美

苏格兰爱丁堡2016年11月23日电 /美通社/ -- 旅游运营商与苏格兰企业面对面交流

苏格兰旅游企业上周前往中国，开启了苏格兰旅游局2016年中国业务拓展行动。这个新兴市场每年为苏格兰旅游业创造的价值已经高达3400万英镑。

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161118/441106LOGO)

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161118/441107LOGO)

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161118/442042)

前往中国的十家苏格兰公司包括皇家爱丁堡军乐表演 (The Royal Edinburgh Military Tattoo)，它计划在不久的将来将其壮观的军乐表演带到中国，以及包括去年迎来超过160,000名中国游客的爱丁堡城堡 (Edinburgh Castle) 的所有者苏格兰历史环境局 (Historic Environment Scotland)。

其他公司的代表于上周四、周五和本周一在北京和上海与众多旅游运营商进行了面对面的交流互动。

上周五晚，苏格兰旅游局、苏格兰政府和苏格兰国际发展局 (SDI) 在北京举行了“Spirit of Scotland Showcase Evening”（苏格兰精神展示夜）活动，为旅游运营商、旅游贸易、航空公司和其他合作伙伴提供机会，与一些重要人士交流，并且品尝苏格兰传统美食和欣赏苏格兰传统娱乐，度过美好的夜晚。

苏格兰旅游局本周将与众多合作伙伴一起参加英国旅游局组织的为期三天的英国旅游推荐会“Destination Britain China”。之后，他们将前往首尔参加“Destination Britain South Korea”旅游推荐会。

近年来，中国和苏格兰通过卡塔尔航空 (Qatar Airways)、阿提哈德航空 (Etihad Airways)、土耳其航空 (Turkish Airlines) 和芬兰航空 (Finnair) 等航空公司增强了两国之间的联系，这些航空公司分别通过卡塔尔、阿联酋、土耳其和芬兰将两国联系起来。

苏格兰旅游局首席执行官 Malcolm Roughead 表示：“苏格兰旅游局为旅游业提供支持，帮助行业实现国际化，并且吸引更多来自全球市场的业务和收入。中国是苏格兰旅游十分重要的新兴市场，这项业务发展使命使旅游企业能够在上海和北京与旅游经营商进行面对面的交流，为我们合作伙伴提供了一个展示产品的卓越平台。我们期待着迎接更多中国游客来到苏格兰。”

苏格兰国际发展局大中华区总裁大卫-里文( David Leven) 表示：“中国和苏格兰之间的贸易与投资关系还存在巨大的上升空间。除了提供独特的游客体验，苏格兰还是5个位列世界大学排名前200名榜单的顶级大学所在地，通过安全、整洁且经济的环境提供卓越的教育。”

皇家爱丁堡军乐表演销售总监 Susan Lawton 表示：“今年，我们看到中国游客猛增了600%，我们的观众总人数中约2000名是中国游客。这表明中国观众喜欢我们的表演，我们为将来有望把这个世界上最知名的军乐表演带到这个美好的国家感到无比激动。”

苏格兰历史环境局 (Historic Environment Scotland) 销售主管 Lindsay Robertson 表示：“目前，中国游客占我们售票点游客总数的5%，苏格兰顶级旅游景点爱丁堡城堡仅在去年一年便迎来了160,000多名中国游客。这个活动为我们提供了一个宝贵的机遇，在这个市场进一步发展和增加我们的贸易，同时提高人们对苏格兰传统旅游的认识和了解。”

中国苏格兰事务处首席秘书 John Somers 表示：“得益于军乐表演到我们美丽的乡村景观以及我们城市的蓬勃发展等一系列推动因素，越来越多的中国游客把苏格兰作为他们首选的旅游目的地。”

参加此次前往中国的苏格兰旅游局中国业务拓展活动的合作伙伴包括：