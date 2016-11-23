特灵中国节能项目获评“中美合同能源管理优秀示范项目”

北京2016年11月23日电 /美通社/ -- 日前，英格索兰旗下全球领先的采暖、通风、空调和楼宇自动管理系统供应商特灵宣布，其两大节能项目——烟台市高新区创业大厦能源托管项目和广东大厦节能改造项目，在中国国家发展改革委员会、美国能源部主办的第七届中美能效论坛上，成功入选“中美合同能源管理示范项目计划”，并被评为“中美合同能源管理优秀示范项目”。

中美能效论坛是中美能源和环境十年合作框架下双方开展能效务实合作的重要平台。“中美合同能源管理示范项目计划”是中国国家发改委、美国能源部、美国国务院共同发起的合作项目，是“中美战略与经济对话框架下气候变化工作组”的能效合作项目之一，旨在通过推广创新性示范项目来释放深层节能潜力，促进合同能源管理机制和节能服务产业的发展，促进中美相关产业的交流和合作。

论坛上，特灵向与会代表们重点介绍了烟台高新区创业大厦能源托管项目。特灵为该项目提供了整套机房节能解决方案，成功帮助大厦实现年节能量20%，并为中美未来的合同模式及融资等方面起到了创新的示范意义。特灵专业的节能技术与能源管理方案受到了中美两国专家的一致认可和高度好评。此外，特灵中国的广东大厦节能改造合同能源管理项目，更是凭借高达44.58%的年节能量被评为“中美合同能源管理优秀示范项目”。特灵的这两大项目在项目设计、能源审计、节能保障、第三方融资方式、合同方式、节能量评估和验证（M&V）等方面均具有创新性，并通过一体化的解决方案释放了巨大的节能潜力，帮助客户实现能源资源节约与价值最大化。

特灵中国区控制、节能及系统解决方案业务总经理张振军表示，“很荣幸入选‘中美合同能源管理优秀示范项目’，这是对特灵持续进行节能产品和技术的研发，不断完善节能解决方案，以及卓越的合同能源管理能力的高度认可。我们将继续致力于提供更高效的商用楼宇节能产品、解决方案和服务，帮助客户提高能源利用率、实现节能减排目标，同时持续践行公司在全球范围内推行的气候承诺。”

特灵中国自成立以来始终致力于发展高效节能、舒适环保的空调产品和解决方案，为新建及节能改造项目提供完整的规划设计与施工服务。特灵的节能客户遍布各行各业，包括零售业巨头家乐福、乐购、华润万家等；制造工厂如华虹NEC、超威半导体、吴泾化工厂等；商业建筑如上海豫园商城、深圳香格里拉酒店、重庆瑞安天地等，以及各类功能性建筑，如上海静安中心医院、可口可乐灌装厂等。凭借专业的节能技术和管理理念，特灵中国将一如既往地为更多客户提供定制化的整体节能解决方案，在设备、系统和控制三方面不断创新，从而实现最佳的能源管理。

英格索兰的“气候承诺”

2014年，英格索兰发布了在2030年前减少公司产品和运营所产生的温室气体排放的“气候承诺”。该承诺保证：

到2020年，减少产品中制冷剂的温室气体足迹50%。到2030年，在公司的产品系列中采用低全球变暖潜能值（GWP）的替代品；

在未来五年内，投资5亿美元开展产品相关的研发，以实现减少温室气体排放的长期目标；

到2020年，减少35%与公司运营相关的温室气体排放。

截至目前，英格索兰的“气候承诺”已减少了约200万吨二氧化碳的排放，这相当于超过27万户家庭每年因能耗而产生的二氧化碳的排放量，或相当于超过9.45亿公斤燃煤产生的二氧化碳排放量。到2030年，公司预计将减少5000万吨的碳排放足迹。

关于英格索兰

英格索兰(Ingersoll Rand，纽约证券交易所代码：IR)通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌：Club Car®、英格索兰(Ingersoll Rand®)、冷王(Thermo King®)和特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度，运输和保护食品及易腐品安全，并提高工业领域的生产率和效率。特灵致力于室内环境的优化，主要包括商用楼宇和民用住宅的高效暖通空调系统、楼宇空调工程服务、零配件支持及楼宇自控系统。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司，英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息，请访问www.irco.com.cn或www.china.trane.com。