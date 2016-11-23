魏文斌：论中国酒店业新时期发展的挑战与机遇

中国深圳2016年11月23日电 /美通社/ -- 近日，深航酒店管理有限公司副总经理魏文斌就我国酒店业的发展发表文章《论中国酒店业新时期发展的挑战与机遇》，原文如下：

近年来，随着我国的经济实力不断增强与发展，我国的酒店业投资在近十年以来，更是雨后春笋般的在一线、二线、三线甚至四线城市涌现。而且，我国的饭店业生态圈，已经从最初典型的“哑铃型”结构，逐步向均衡方向发展。当今中国的酒店业，从海外管理集团的兼并收购，到行业巨头的跨界合作，可谓风起云涌，众多的国际、国内酒店业集团加剧布局中档品牌、开启特许经营模式、精品酒店、客栈名宿、酒店公寓、养生酒店等新兴的业态也在大量的资本的介入下风生水起，中国的酒店业正在步入多元化的发展格局。当然，其中也包括了很多奢侈品牌的跨界进军酒店业态，以及充满着各种个性的非标准住宿的业态进入到我国的酒店业。为了进一步的应对市场竞争，酒店业的管理方已经从最初的单打独斗的形式，演变为更多的生态圈的联合或者资源的共享。酒店的管理者也借助不同领域的专业公司来强强联合，发挥各自的优势，形成利益的最大化与多赢的局面。我国饭店业的百花齐放，丰富了消费者更多的体验经济下的选择机会，同样，给酒店业的经营与管理者带来了更大的挑战与机遇。

当然，中国酒店业近十多年的发展，除了行业生态圈的变化，现代科技与新技术的进步，也在逼迫酒店从业者必须转变思想、应对市场的变化、应对消费者消费习惯的变化，从而做出快速的反应。我们面对的互联网+酒店，酒店+互联网、智能化在客户的体验上更加人性化或者推陈出新、IT信息技术到DT数据技术，已经需要酒店的职业经理人改变传统的经营思维。所以，我国新时期酒店的管理，不仅仅需要从酒店发展的战略层面来考虑，而且需要对行业的趋势了解、集团化的投资与运作、资产的管理与资本的运作的更多的解读。因此，现代酒店的职业经理人应该冷静的看到我国酒店业在新的时期的发展过程中出现的挑战与机遇。

笔者认为：我国酒店业的发展，不论是历史推动着酒店业的进步，还是酒店人的努力来推动酒店的创新，亦或是新的技术带动行业的变革；我国的酒店业经历了三十多年的发展后，出现了一定的问题与挑战；当然，作为一个职业经理人更应该看到作为一个朝阳产业的酒店业，将给我们带来更多的机遇与发展。



深圳市深航物业酒店管理有限公司副总经理魏文斌

【挑战一】：我国部分区域的酒店过渡与无序开发以及投资盈利能力的下降已经呈现。

客观上讲，我国饭店业在近十多年来的建设得到了突飞猛进，特别是高端奢华酒店的建设，更是比其它档次的酒店发展更为快速。这里面，不仅仅是房地产开发商单方面的利益考虑和战略投资规划，更多是很多的地方政府在官员的任内政绩、面子工程等的“功劳”，特别是目前我国的二、三线城市正在如火如荼开发建设的高星级豪华酒店。其实，一个城市到底需要多少酒店，应该根据该城市的实际年度接待能力、城市的人员流动量、会展规划、当地经济状况和消费水准、交通与物流、经济发展态势等综合因素来评估和建设；应该要有合理的规划和审批或控制，而不是任由开发商进行盲目或者无序的开发和建设。

同时，部分的酒店管理集团、不论是国际酒店管理集团还是国内的酒店管理集团，为了占有市场份额，降低对项目的标准与要求，出现了根据业主的要求来挂上并不匹配的酒店品牌，出现了很多国外往往是中端品牌、甚至是经济型的品牌，到中国来摇身一变成为了高端品牌。同时，近年来我国出现的特许加盟方式，由于运作体系需要逐步完善和加强监管，均在一定程度上影响到酒店的实际盈利水平。而且，部分的酒店管理公司由于过度的扩张，导致真正符合品牌标准的合格人才越来越少，出现开业后的酒店经营不善，盈利能力下降只能是必能的结果。

所以，只有在国家及地方政府相关部门摈弃局部利益，统筹、规划星级酒店的合理建设与开发，才能切实的保障饭店业自身的合理经营收入和利润水平，才能确保酒店业的开发和建设是健康发展和良性竞争。

【挑战二】： 民族本土酒店的品牌发展，仍然任重而道远。

中国酒店业的发展是随着我国改革开放的大门开始了全面的引进外资、市场化的开发与发展，在酒店业的发展初期，国际酒店集团确实给我国的酒店业的规范化运作带来了很多的宝贵经验，同时，也培养了一大批的懂得经营与管理的专业酒店人才，已经成为了当下我国酒店业发展的中流砥柱。

随着酒店业的进一步发展，不仅仅是商务酒店、度假酒店、主题酒店等传统型的酒店得到了快速的发展，而且，客栈、帐篷、集装箱、民宿、公寓等非标准住宿业态也是蓬勃发展。近年来，我国的部分房地产商、部分酒店管理集团也通过投资、控股、品牌输出、资本运作、资产升值等方式来介入国际酒店业态。我国的民族品牌酒店在通过自身的努力下，在酒店的管理市场份额与品牌的美誉度方面，逐步得到了大众的认可。

但是，不论是在国际酒店市场还是国内酒店市场，特别是在代表酒店业档次的高端奢华酒店市场份额，目前仍然是国际品牌酒店占据着主流。一方面，部分的房地产开发商及当地政府的崇洋媚外心理，导致国际酒店集团与国内民族品牌酒店管理集团在竞争时已经处于劣势地位；另外一方面，本土的酒店管理集团在中央预订系统、中央采购系统、人才培养与储备、会员体系的建设、品牌的内涵与细分等方面确实需要进一步的完善。所以，在我国的酒店业一片繁荣的热闹景象下，我国的民族本土酒店品牌仍然需要很长的时间来发展与提升自己，仍然是任重而道远。

【挑战三】：目前我国酒店业的创新精神与工匠精神，依旧难以支撑行业可持续性的长远发展。

2016年的全国两会上，李克强总理在政府报告中提出了要培育精益求精的“工匠精神“，让”追求卓越、崇尚质量“成为全社会、全民族的价值导向与时代精神。因此，“工匠精神”也就引发了各行各业的热议。

中国旅游研究院院长戴斌在其《旅业最本质的工匠精神》一文中指出：在我国新的经济发展时期，从国家战略上提出的工匠精神，目的是要从高水平、高质量的劳动角度，重塑制造业与服务业的竞争力。而在全民旅游时代，工匠精神的提出，是当下劳动力水平积淀到一定程度的产物。

在国外有着几十年，甚至一、两百年的酒店品牌或者酒店比比皆是，但是，如果要想成为一家百年老店，必须是酒店从业人员对酒店行业的情怀、信仰、敬业、始终如一的执着。所以，“工匠精神”对于我们酒店人来讲，应该是“中国式服务”的灵魂与精髓的体现。但是，目前我国大多数高等院校培养的酒店管理专业的毕业生都流向了其他的行业，行业的从业人员大量的流失到其它产业现象颇为严峻，从业者中的管理者缺乏沉淀与积累的现状，仍然制约着这个行业的长远发展。

保利商业地产投资管理有限公司总经理肖徐哲先生指出：中国酒店的投资市场依旧风起云涌，而酒店的整体运营效率却不断的下滑，酒店的运营是提供服务与引领新的生活方式，而酒店业的创新不足则是酒店经营困难的核心因素。

虽然说，酒店业作为劳动密集型的传统产业，主要以产品与服务为主。但是，随着科技的进步，酒店业的竞争已经不仅仅是靠传统的思维与管理方式来取胜，需要的是酒店人的不断创新精神。虽然传统意义上的OTA实现了营销渠道的创新，但是，没有完成营销内容与形式的创新。所以，要保持酒店行业的持续竞争力，必须保持酒店行业的持续创新：对产品的创新、对服务的创新、对文化的创新、对管理的创新、对营销方式的创新等等。

【挑战四】：具有复合型能力的酒店优秀职业经理人才匮乏，以及我国目前的人才培养机制仍然滞后行业的快速发展。

近年来我国的酒店业高速的发展，需要更多的优秀的人才，特别是具有复合型能力的优秀的职业经理人来支撑行业的发展。但是，现实的情况却是，很多的酒店职业经理人仍能依靠自身的传统的经验、缺乏终身学习的能力、管理知识没有及时的更新，没有跟上现代科技、现代新技术的发展步伐，以至于酒店的经营与发展不断的出现诸多新的问题，更谈不上保持良好的竞争力。现阶段，具有“能讲、能写、能做”的复合型能力的酒店优秀职业经理人是非常匮乏的。

同时，目前我国很多的大学高等院校虽然均设有旅游管理、饭店管理课程等专业来培训饭店业的专业人才，但是，很多高等院校刚刚毕业的大学生，虽然经过了大学3-4年的理论知识的学习，却在饭店的实习期结束后，毅然决然的选择了与饭店行业无关的保险、银行、房地产或旅行社等其它看似更体面和薪酬更高的行业。一方面，造成该现象的原因是，目前我国高等院校所涉及的课程理论性过强、不像美国的康奈尔大学、瑞士的洛桑酒店管理学院等国外大学都有自身的教学酒店，学生理论课程与实操课程是同步的；这样他们的学生的就业压力更小，同时，能更快融入到饭店的运营管理中去；另一方面，造成该现象的原因为酒店基层人员的从业价值不太被目前社会的主流价值观认可，从而直接导致饭店基层从业人员薪酬起点较低，受社会的尊重程度较低。

因此，我国饭店业的相关产业链的政府、高等院校、行业协会及饭店自身的诸多的综合因素影响，我国饭店业的人才培养机制，仍然制约着行业的高速发展。目前，我国酒店业的人才断层现象已经显现，将一定程度上制约着我国旅游与饭店业的进一步的发展。

【挑战五】：目前中国酒店业的各类协会与论坛组织，仍然缺失对行业未来发展的指导和引领作用。

国家及地方的饭店协会应该统筹资源、在政府与当地的酒店行业搭建一个很好的桥梁作用，解决酒店行业发展过程实际出现的经营、税务、人才等一系列的困难与问题。特别是，应该建立当地饭店业的各类人才库和人才培养基地和培养体系，通过人才库的分析和管理，让饭店与人才实现双赢的选择和发展；通过饭店协会组织当地人才的系统和规范培训、交流、论坛、考察等多种形式来实现当地人才的培养和人才的阶梯建设，为当地快速发展的饭店业做好有力的人才保障，从而保障当地饭店业的健康和良性发展。但是，现实的情况是，大多数的各地区的饭店协会仍然是非专业性的运作，缺乏统筹资源的能力，更谈不上对行业的专业性指导与引领。

近年来，作为我国酒店行业的产业链中出现的各类论坛组织，每年数十个各类的论坛，你方唱罢我登场，却没有真正和实际解决行业的痛点和实际问题，年复一年的重复着“昨天的故事”。饭店管理作为一个专业性极强的领域，在我国的论坛行业中却存在“官本位”的思想，部分的论坛主办方邀请的所谓行业的“大咖”，很多都是长期脱离企业战略规划与酒店实际运作的真正的职业经理人，靠着所谓的“官位”大小而行走酒店江湖，说着“空话、虚话、套话”，却不能给行业的职业经理人予以任何实际的指导作用，已经严重的影响着论坛产业的权威性和行业的发展。

当然，我们在看到我国的饭店业的发展进程中存在的一些问题与挑战的同时，更应该看到酒店业在我国的希望与机遇及发展。不论是从国家的战略层面，还是从我国的经济发展及消费层面，酒店业都将面临着巨大的机遇与发展。

【机遇一】：新时期的全域旅游将带动中国酒店业的新一轮的发展机遇。

随着我国经济的不断发展、国民经济实力的不断增强；普通大众已经不仅仅是满足于温饱问题，旅游消费已经在几年前随着国家的“黄金周”的推波助澜下，极大的带动了旅游产业与酒店业的发展。

国家旅游局局长李金早在2016年9月10日在宁夏中卫举行的“2016年中美旅游高层对话及第二届全国区域旅游推进会”上指出：强调务实推进全域旅游工作。李金早局长指出：我国全域旅游是按照习近平总书记提出的五大发展理念，系统总结中国旅游30多年来的发展实践，分析未来35年乃至更长时间中国旅游发展的大趋势所做出的战略选择。每一位公民都是旅游的参与者、受益者，也是旅游的推广者。

中国酒店投资人联盟主席、教育部旅游管理教指委副主任、湖北大学旅游管理发展研究院院长马勇教授在2016年10月28日深圳举行的“粤港澳酒店创新与发展高峰”论坛上也指出：全域旅游将会给酒店的发展带来很好的投资并购机会和创新发展机会，它是一个中国酒店业发展的利好的区域及职业经理人需要值得关注的地方，全域旅游将对中国的酒店业的发展带来积极的影响。

全域旅游的国家战略，将覆盖包括景点、旅游、酒店业、航空业、交通业等多个领域的联动，而酒店业就是其中非常重要的一环。笔者相信，我国的全域旅游在新的时期，必将带动酒店业的新的一轮的发展机遇。

【机遇二】：互联网等新技术的运用，将改变酒店传统的营销与经营模式与思维。

新时期的优秀职业经理人应该拥有互联网思维。互联网犹如无形的磁铁，把几乎所有的人聚集在一起。而互联网经济，将成为酒店业未来发展的趋势，优秀的酒店职业经理人只有拥有互联网的思维和掌握互联网知识，才能更好的把握未来与酒店经营的竞争优势。

VR、AR等新技术在酒店的应用将会是一个方向与趋势，可以进一步的提升客户的体验。例如：如家全国首推VR虚拟实景旅行创意体验房，华侨城酒店集团的深圳蓝溪精品酒店部分客房推出住客戴上虚拟现实装备，可以在客房体验“虚拟的现实画面”。甚至可以带来客户的4D体验感受，体验虚拟现实的旅行服务。 AR技术、蛋壳机、互联技术展示产品、游戏体验、360度、IPTV，打造全景式酒店体验模式。部分的酒店运用机器人来提供的个性化服务来让客户有新的服务体验。酒店通过新的传媒技术运用，为酒店自身导入大量的粉丝，促成酒店的营销事件或者粉丝经济行为等等。

因此，笔者认为：对于任何酒店从业者而言，继续迷茫的等待，意味着走向灭亡。在互联网的时代，很多传统的做法与思维已经被颠覆，酒店管理者要想取得竞争的优势，唯一的出路就是抓住时机颠覆自己、改变自己、不断的学习新的知识。将自身传统的经验与新的技术知识，进行有机的结合与转化，才能转化为经营过程中的竞争优势和价值。

【机遇三】：共享经济下的跨界经营与合作，将是酒店业未来发展的趋势。

2016年是中国酒店业快速发展最为明显的一年，也是酒店与科技快速结合与联手更为突出与明显的一年。由此，也进一步的促使了酒店行业的跨界合作与变革最为明显的趋势。

阿里旅行未来酒店2.0方案中，“刷脸自助入住”将会使酒店的操作变得可能。自助入住与退房一体机，需要公安部门、银联、PMS、身份信息读取、护照扫描等的合作，突破技术的壁垒已经变得没有任何悬念，关键是利益的壁垒和我国的法律法规的现实性考量。

笔者认为：在越来越强调共享经济下的今天，为了实现资源的整合，实现企业与个人利益的共赢。跨界的经营与合作，首先是整合各方的价值驱动，共享和互利才能保障跨界与合作各方的长远利益，它必将是我国酒店业未来发展的必然趋势。

【机遇四】：低碳、绿色、环保，将是中国酒店业未来可持续发展的永恒主题。

中国的酒店业在2006年至2009年期间非常盛行绿色饭店的概念，很多的酒店争先评选绿色饭店的荣誉。现在，随着全球大气的污染、空气质量的日趋严峻，PM2.5指数甚至成为了很多度假型酒店的卖点，前段时期，柴静自费拍摄雾霾的调查影片《苍穹之下》更是引起了我国一段时期热议的社会话题。

笔者认为：一个真正强大的酒店，不仅仅是它的经营收益与品牌的成功，更重要的是对社会的责任和贡献。企业、酒店本身就是社会的一部分，不论是外资还是内资或国有或私有，不论是公司还是酒店，就像人类是地球的一部分一样，均要去爱护和主动承担环境保护和社会责任；一个真正伟大的酒店品牌，一个全球性或国际化的品牌企业或酒店，环境保护和社会责任承担，是使其公司或酒店迈向成功的关键部分和值得尊重的核心要素。

酒店的绿色理念、绿色意识、绿色运营、绿色环境、绿色文化、绿色收益一定是中国酒店业的未来可持续发展的永恒主题。因此，酒店的低碳、环保、绿色不仅仅是对社会的贡献，而且也将会对企业及人类予以回报。

【机遇五】：酒店与所在社区的进一步融合，将是酒店发展的未来风向标。

中国在旅游快速崛起与城市化进一步加快的双轮驱动下，酒店业的发展需要更加的开放、打开壁垒，融合和包容更多的消费的群体。很多的房地产商可能最初投资酒店业，是为了给经营回报更快的房地产带来配套，或者是应当地政府的要求下的配套产业，而在今天来看，酒店业的发展，却成为了带动区域产业经济的引擎，打造了一个消费者的商业生态圈。

笔者认为：未来酒店的经营思维方式，已经不是把酒店与所在的社区的隔离，不仅仅是为酒店住宿的客户服务，而是应该创造一个场所与条件，为更多的客户，包括酒店所在社区的人们创造一个消费体验与共融的社交场所。从而形成一个酒店的场所的体验营销与口碑营销。例如：酒店的宴会厅可以举办社区的艺术展览、酒店可以邀请住店客人与社区的居民一起举行自行车骑行活动、酒店的酒廊可以开办社区客人与住店客人的红酒品鉴等一系列的酒店客人与社区客人的互动，让酒店形成一个社区文化的交流场所。因此，酒店与所在的社区的进一步的融合，将一定是酒店发展的未来风向标。

笔者相信：在新的历史时期，我国酒店业的发展机遇与挑战并存。金融业的不断升温、工业化的不断升级、电子商务的不断趋势化、创新科技产业的不断叠加换代，将有效的推动中国酒店业的未来强劲的发展。总体上讲，中国的酒店业依然是一个朝阳产业，依然值得投资者与从业者期待的光明产业，只要认清趋势与形式，就能够在新时期的激烈竞争中取得优势。