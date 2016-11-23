光辉睿程获选为2016亚太区综合实力排名第一RPO服务商

上海2016年11月23日电 /美通社/ -- 近日，光辉睿程 (Futurestep) 作为光辉国际旗下为全球客户提供卓越招聘流程外包解决方案的子公司再次荣获Baker’s Dozen评选认可。

11月9日，在HRO Today欧洲论坛上，HRO Today杂志公布光辉睿程在本年度亚太地区RPO服务供应商中名列第一，欧洲、中东及非洲区域位列第三。

作为全球最权威的RPO服务商评选，Baker's Dozen每年度评选出全球范围内的13家最优秀服务供应商。此榜单由《HRO Today》联合全球RPO客户、业内专家评选而出。榜单针对超过300家RPO服务商、供应商，评选围绕服务品质、服务范围（广度）和交易规模等维度展开。

光辉睿程亚太区总裁Chong Ng先生表示：“我们非常自豪，亚太地区的团队再次获得HRO Today授予的殊荣。光辉睿程多年来如一日地致力于优化流程和搜寻优秀人才，持续为亚太地区的客户创造价值。我们的辛勤工作和持续努力，获得区域乃至全球的认可，是我们团队令人激动的成就。”

“随着RPO在亚洲市场越来越为组织所熟悉，光辉睿程也一直致力于为客户提供卓越服务提升人才方面的竞争优势。被选为亚太地区最佳招聘流程外包服务商，反映了我们在区域内不断扩大客户群、提高服务品质和探索创新解决方案等方面获得了成功。”光辉睿程亚洲董事总经理Sue Campbell女士补充说。“这是了不起的荣誉，很高兴我们RPO服务的质量，再次被客户认可。”

“光辉睿程（Futurestep）荣获多项HRO Today 殊荣证明了其作为高影响力人才招聘和RPO解决方案全球提供商的持续成功，也证明了创新和高品质服务专注的重要性。”HRO Today杂志首席执行官Elliot Clark说。“我们对结果感到高兴并期待看到光辉睿程（Futurestep）将在未来新一年的发展。”

光辉睿程作为光辉国际（Korn Ferry）旗下为全球客户提供卓越招聘流程外包解决方案的子公司，致力于为全球企业提供极具影响力的招聘解决方案。从招聘流程外包(RPO)、专业人才搜寻、人才测评到雇主品牌，我们提供全方位定制的人才战略以满足企业和人才的需求。

今年9月，光辉睿程荣获HRO Today Baker's Dozen 2016年度评选全球最佳综合服务商及最佳服务品质两项殊荣。