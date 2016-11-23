BSI携手CSA共同助力中国云安全产业发展

北京2016年11月23日电 /美通社/ -- 2016年10月25日，2016云安全高层论坛暨云安全联盟大中华区（简称CSA）峰会在京隆重举办。英国标准协会（简称BSI）作为CSA的重要合作伙伴，出席大会并发表演讲。

此次会议由云安全联盟大中华区及中国网络空间安全协会联合主办，围绕云计算的安全生态环境、网安前沿科技、云服务与解决方案最佳实践、网络安全标准与学术研究、安全攻防与检测等安全热门话题，与国际合作，广泛深入探讨，奉献给与会者一场安全盛宴。

云计算2.0时代，随着云计算商用化的程度越来越高，云服务商云安全保障能力的提升及证明的需求也越来越大，云安全作为信息安全领域的重要一环不断面临挑战。作为标准领域的引领者，BSI于2013年在ISO 27001的基础上与CSA强强联手，在云计算安全领域引入其云控制矩阵（CCM），推出国际范围内的第一个针对云安全水平的权威认证 -- STAR（Security Trust & Assurance Register）认证，旨在应对与云安全相关的特定问题，协助云计算服务商展现其服务成熟度的解决方案。

希望获得云安全认证的组织，必须通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证，并满足CCM所规定的控制要求。目前在国际范围内，最权威的第三方认证便是由CSA以及BSI联合推出的STAR认证。

对于云服务提供商来说，STAR认证资质的导入及实施可以协助云端服务提供者展现资讯安全及落实状态、成熟度，并可更有效地差异化所提供的云端服务并强化云端服务用户的信心和信赖度，从而提高自身竞争力。

对于云服务的客户来说，STAR认证可以有效地证明其所得到的服务得到了监测和评估，并将能够自行评估检查供应商满足服务水平协议的能力。

此次盛会，BSI携手5家已获得BSI颁发STAR认证的先锋企业，包括华为、苏宁、普华永道、上海优刻得及获得全球首张金牌证书的阿里云等，共同出席了下午的标准与学术研究分论坛。BSI中国区董事总经理林劲先生，与CSA亚太区执行副总裁张润才先生共同为企业代表进行了颁证仪式。

随后，云安全标准与技术最佳实践专家及CSA研究工作组专家，分别为来宾们进行了实践经验分享。BSI ICT资深技术经理万鑫老师，也在会上发表了《云环境下信息安全与隐私保护国际标准研究与实践》主题演讲，收获来宾积极好评。

会后，林劲先生接受采访表示：“BSI见证了全球标准的巨大变革。随着云计算服务运用的日益普及，我们期待与行业客户分享最新的云计算安全认证经验，帮助企业强化内部信息管理，同时增强其客户信心，最终提升竞争优势。在未来，我们也希望与这些获证企业以及云安全联盟保持良好的合作关系，共同开拓国内云计算安全发展之路。”

代表STAR认证获证企业，来自华为消费者云服务安全与测试部的卢亚青部长表示：“BSI的国际权威认证，为用户选择使用华为云服务提供信心和放心的保障，更从第三方角度证明了华为云服务的安全能力。华为云服务深刻理解网络安全建设需要持续不断投入，并且需要不断加强与业界交流沟通，我们愿意同像BSI，CSA等业界领袖继续携手并进，共同为网络安全建设贡献自己的力量。”

背景：

“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”。随着网络空间地位的日益提升，网络空间已成为各国家、地区间安全博弈的新战场。世界各国为确立在网络空间中的优势地位，不断加强网络空间攻击能力，国家级网络冲突爆发的风险不断增加。

在我国，随着“互联网+”、智能制造等新兴业态的快速发展，云计算大数据等新兴技术带来的网络安全风险进一步加大，黑客组织和网络恐怖组织等非国家行为体发起的网络安全攻击将持续增加，影响力和破坏性显著增强，更是给网络安全带来极为严峻的挑战。