英利牵头推动首个国家光伏行业清洁生产评价指标体系获三部委发布

中国保定2016年11月23日电 /美通社/ -- 英利绿色能源控股有限公司今日宣布，其与中国标准化研究院牵头，联合行业其它领军企业共同编制的国内光伏行业首个清洁生产评价指标体系 -- 《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》近期已由国家发展和改革委员会、环境保护部及工业和信息化部正式联合批准发布。这是英利作为全球首家可再生能源领域企业，以及中国首家企业，加入世界自然基金会(WWF)碳减排先锋项目时，所作出的减排承诺之一。

在世界自然基金会的大力支持下，英利联合中国标准化研究院和行业其它领军企业和机构，于2013年9月开始启动国内光伏行业首个清洁生产评价指标体系的编制工作。历经3年，多方不懈努力，基于英利及其他国内一线光伏企业的清洁生产经验，并结合大量针对清洁生产现状的调研，最终完成指标体系的编制。

该体系从生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等六个方面，建立起了一套针对光伏电池生产的综合性指标，对指导光伏电池企业深入推广清洁生产，提高节能减排和污染防治水平，促进光伏电池行业可持续发展和环境友好具有重要意义。

中国光伏行业协会秘书长王勃华表示：“行业标准建设是推动产业供给侧结构性改革、促进产业结构调整和优化升级、提升自主创新能力的重要方式，已成为国际经济、科技竞争的制高点。《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》的正式发布,对指导我国光伏电池企业推广清洁生产、提高节能减排、促进光伏行业可持续发展和建设环境友好型社会具有重要意义。”

世界自然基金会（WWF）气候与能源项目联合署理总监陈欣强调：“此次《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》的发布，是由企业自主推动行业的清洁生产政策出台，具有示范性意义。WWF碳减排先锋项目的目标之一，就是推动更多的行业领军企业参与气候能源事务，充分利用自身的技术优势，对市场、行业及政策走向产生积极的影响。”

中国标准化研究院资源与环境分院高东峰主任认为：“《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》的建立和实施，对于光伏行业绿色转型、做大做强将发挥重要的意义，希望行业以此标准发布为契机，加快工艺和产品的绿色化改进，努力做大中国光伏行业的国际绿色引领。”

英利首席技术官宋登元表示：“该评价指标体系设置了光伏电池行业国际领先清洁生产的指标等级，企业达到这个指标后，太阳电池生产能耗将降低20%，COD产生量和氮氧化合物产生量均将降低14%，从而能够使光伏组件的能量回收期由1.17年缩短到1年，必将推动光伏绿色制造的深入发展，把清洁生产、节能减排理念推广到整个光伏行业。”

英利绿色能源简介

英利绿色能源控股有限公司（纽约证券交易所股票代码：YGE）（简称“英利”，产品商标为“Yingli Solar”）是全球领先的光伏组件制造商。英利的生产线覆盖了整条光伏产业链，包括多晶硅生产、硅锭铸造、硅片切割、光伏电池生产以及光伏组件封装。英利的总部位于中国保定，在全球范围内拥有30多个分支机构及办公室，已经在全球范围内销售了超过17吉瓦的光伏组件。欲了解更多信息，欢迎访问www.yinglisolar.com，或通过微博、脸书和推特联系我们。

世界自然基金会 碳减排先锋项目

碳减排先锋是世界自然基金会（WWF）发起的全球企业合作旗舰项目，旨在与行业领军企业建立全球范围的战略合作关系，推动工商界力量参与气候能源事务的国际平台。碳减排先锋企业通过两个方面的承诺体现其在气候变化方面的领导力：一是成为行业中温室气体减排的领跑者；二是通过积极推广宣传其可持续发展的商业模式和气候问题的解决方案来影响市场、行业及政策走向。截至2015年，该项目拥有30家全球知名企业成员，包括英利、惠普、强生、万科、可口可乐、沃尔沃集团等。

中国标准化研究院资源与环境分院简介

中国标准化研究院资源与环境分院致力于资源与环境标准化研究、相关节能减排政策支持和技术服务工作，主要负责节能、低碳、资源循环利用、环保产业、节水、可再生能源等领域的标准化工作，牵头起草《清洁生产评价指标体系编制通则》等300多项国家标准，归口管理相关领域的标准化技术委员会秘书处；承担能效标识管理中心、节能产品惠民工程管理办公室及百项能效标准推进办公室；承担全国工业绿色产品推进联盟，中国绿色设计与制造产业创新联盟秘书处；承担质检总局能效水效工程实验室的建设和运行，负责用能产品能效检测、用水产品水效检测等。经过三十多年的发展，资源与环境分院已逐步成为集标准化科研、实验、管理、咨询及服务为一体的综合性资源与环境标准化科研开发基地，为我国走可持续发展道路提供了全方位的标准化支持和服务。今后将继续为我国建设资源节约型和环境友好型社会、促进循环经济发展做出积极的贡献。

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