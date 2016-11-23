卓越职场研究所连续五年发布“大中华区最佳职场”榜单

今年，卓越职场宣布进入#gptw4all年代；大中华区共有超过21万名员工接受调研

香港2016年11月23日电 /美通社/ -- 卓越职场研究所大中华区将于12月8日在香港尖沙咀凯悦酒店举行年度会议暨第五届颁奖典礼。本届会议主题是“吸引、留任和发展人才”，诸多行业翘楚级公司高管，例如希尔顿、倍耐力等，将出席会议，并发表主题演讲，分享业界最新资讯、最佳管理实践等。

为了提升业绩和超越竞争对手，管理层及人力资源部门求贤若渴，因此，“人才在哪？”成为了他们经常会面对的难题之一。然而，企业在不断外求未知“人才”的同时，却可能一直忽略了企业里的已有“人才”。这些人或许已经迷失在反复无常、令人困惑的职场文化中而不能展现他们的最佳一面。面对这个情况，雇主应该做什么来团结他们，让他们与公司共同发展？

而为了增强公司人才储备、在市场的激烈竞争中获得胜利，企业绞尽脑汁，希望增加知名度，从而觅得合适的人才。那么，怎样才能确保他们不单在工作能力上合乎职位要求，也能融入公司文化，以促进公司长远的发展呢？

另一个棘手的问题是：如何留住这些得来不易的人才？一队值得信赖而又拥有管理技巧的领导自然是必须的，与此同时，企业也要让员工看到自己置身于一个卓越职场 -- 自我实现、社会贡献、为职业规划感到兴奋和为工作感到自豪。

2016年卓越职场会议将通过专题演讲、专题讨论等环节来探究以上一连串的问题。今年，卓越职场邀请了来自各个行业的首席执行官、副总裁、人力资源经理等，这些部分来自全球最佳跨国公司的领导层将在“吸引、留任和发展人才”的会议主题上带来一系列精彩的演讲。在这独一无二的会议上，与会者除了能收获知识和聆听成功案例，更能和其他出席者互相分享彼此经验，建立庞大的人际网路。

卓越职场也在此次会议宣布下年的服务推广方案。卓越职场来年的目标是积极鼓励更多公司选用她们的专业服务，提高市场占有率。“无论您是希望维持领导地位、还是想在发展业务上取得突破，打造一个卓越职场都是达到以上目标的不二之选。而为了让各行各业、各种规模的公司和机构都能受惠，我们在新一年将简化评估过程，务求让所有人都能打造最佳职场。”大中华区业务发展经理 Mirley Perez 满怀期盼地说。

同时，一场特别庆典将紧接着会议隆重举行。“我们将延续传统，颁发2016年大中华区最佳职场，适逢今年是颁发这个奖项的五周年，我们实在为这个特别的时刻感到十分兴奋。”大中华区业总裁 Jose Bezanilla 充满喜悦地分享。

“今年参加评估的公司数目持续录得增长，共有137家，比去年多了25家；另外，这些公司的行业和发源地亦比去年更多样，其中包括了不少以中国为基地的公司。”大中华区数据分析师辛济云评论。

以上让人振奋的消息来自卓越职场研究所® -- 评选世界知名“财富100强”(Fortune’s Best 100) 的咨询公司，他们与南华早报及 Classified Post 携手呈献这个年度盛事，诚意邀请业内人士参与和见证这个持续改善职场的过程。