Followme荣获2016新传播论坛“年度创业传播先锋奖”

深圳2016年11月23日电 /美通社/ -- 11月17日，美通社 (PR Newswire) 2016年新传播年度论坛在上海JW万豪酒店专场举办。16位来自国际国内媒体的行业大咖分享了“数据技术内容推动未来传播发展”等热点议题，600多位跨国企业、中国大型企业管理人出席了本届论坛。作为美通社的战略级合作伙伴，Followme 以创新性的产品，优质的服务，极致的用户体验，受到了广大用户认可，也因此荣获了美通社2016年新传播论坛“年度创业传播先锋奖”。

创业源自创新，先锋昭示成长

“新传播年度大奖”由美通社于2013年发起并创立。它旨在增强企业、机构和媒体以优质内容为核心的传播理念，并通过优秀案例推进相关实践，帮助企业提高传播内容的质量。本届新传播论坛正式公布了2016“新传播年度大奖”的最终获奖名单。“年度创业传播先锋奖”这一含金量极高的奖项，最终由 Followme 社区交易获得。

“Followme 创始人 Marco 先生带着成为最受用户关注的公司使命创建了Followme。Followme社区帮助用户提取市场关键信息，站内微博和聊天室为用户提供交流的舞台。创业传播先锋奖授予他们是基于他们在大中华地区所展现出来的业务增长以及由该公司创造出来的社区典范。”组委会说。

“在授奖的考察过程中，我们发现加入到 Followme 社区中的 60000+ 用户在这个平台拥有着惊人的忠诚度。截至2016年11月份，用户在 Followme 社区内共停留了1亿小时时间。”美通社表示 Followme 获得这个奖项实至名归。对于 Followme 在今年新传播论坛上的获奖，美通社负责人也表示这是该奖项首次授予一家成长型的创新公司。

传播先锋基因之独特科技创新

30年前，计算机技术变革造就了微软、甲骨文和 SAP 等软件巨头。如今社区交易模式和技术变革在外汇领域再次重演，抓住机遇的用户将获得前所未有的发展机遇。

Followme 副总裁雷晓云表示，Followme 社区交易拥有帮助用户提取市场关键信息、接入最强合经纪商产品的能力。同时全面开放的 Followme 平台，将安全交易、信息筛选及智能跟随等技术赋予用户。目前，在 Followme 平台上已涌现出了10多位年跟随交易总额突破百万美元的优秀交易员，一个又一个“创富”神话在 Followme 平台上产生。

在传播内容上，Followme 副总裁万振民先生在接受UP创投电台采访时则表示，“Followme不会像一些企业一样硬做品牌推广，Followme 将针对社区产生的元素来生产自己的内容。例如，针对当下市场基本面信息，结合交易员对基本面信息的解读，这是其一。其二是在信息提供上，对当下热门事件能引起交易机会及大量用户关注的，Followme 都将分析这个事件所引发的交易行为,并提供一系列的深度报道。Followme希望社区传播的内容是能够直接给用户进行交易操作建议的。”

这也正是 Followme 荣获2016新传播论坛“年度创业传播先锋奖”的主要原因。Followme 正重新定义外汇交易与社区方式，在未来，大部分外汇交易都将通过社区交易这个信息及数据传播的超级入口。Followme 将与用户一起在外汇领域盛造一个全新的舞台。