易生金服CEO陈启彰：跨境支付将迎来产业融合与升级

北京2016年11月23日电 /美通社/ -- “2016第六届中国航空及旅游 -- 支付及防欺诈论坛”近日在上海成功举办，本次会议吸引了国内外多家航空公司、旅游企业、支付机构等前来参会。易生金服CEO陈启彰应邀出席并就中国跨境支付市场现状与发展趋势进行了主题分享。

高速发展的跨境支付市场

从2010人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》开始，到去年国家外管局正式发布跨境外汇支付相关的通知，经过6年的发展，中国跨境支付市场政策逐渐放宽，支付市场参与者逐渐多元化。

随着人民币国际地位的不断提高和跨境电子商务的蓬勃发展，线上及线下跨境人民币业务市场交易日益旺盛，企业和消费者对跨境支付的需求也呈几何级数增长，2015年中国跨境电子商务交易额达到了5.4万亿元。在海外代购、跨境电商、留学教育、出境游（航空机票、酒店）等产业的推动下，中国大陆地区跨境“2016第六届中国航空及旅游 -- 支付及防欺诈论坛”在上海举办，本次会议吸引了国内外多家航空公司、旅游企业、支付机构等前来参会。易生金服CEO陈启彰应邀出席并就支付清结算需求增长强劲进行主题分享。

行业痛点愈发凸显

目前跨境支付已经形成了包括银行电汇、线上/线下刷卡、快汇公司、现金/旅行支票、第三方跨境支付在内的五种主要成熟营业模式，主要满足航空、旅游、B2B付款支付结算及跨境电商这三方面需求。在这个过程中，跨境支付也面临着几个重要的壁垒和行业痛点。

首先是牌照方面，陈启彰表示，从2011年至今，央行每年发放牌照已收紧，易生金服在前期牌照资质的积累方面做了大量基础工作，这个积累为金融业务的后续开展创造了有利条件。作为海航旗下核心金融服务公司，易生金服旗下拥有5家成员企业，其中易生支付是拥有全支付牌照的金融支付专业机构。公司利用现有的牌照资源及支付网络为包括海南航空在内的多家国内外航空公司提供境内外收款的服务，帮助航空公司及旅行社在国际航线、境外旅游目的地等方面提供金融支付等服务支持，牌照资质是能够支持我们提供服务的前提。

另外在运营方面，第三方跨境支付服务业务链条复杂，涉及多方利益主体，跨境支付必须要处于避免非法资金洗钱、欺诈交易等多种合规法律要求内去操作。

跨境支付迎来产业融合与升级

中国互联网不断成熟，跨境支付参与者也不断发生着变化。航空公司或者旅行社选择支付合作伙伴时，会逐渐考虑到平台多样化的选择，风控管理、交易监控工具同时也是重要衡量因素。与此同时，国外的金融机构也逐渐在上下游产业链整合方面下功夫，例如原来仅仅做平台的公司，现在也希望能够获取收单资质，掌握更多支付工具。

陈启彰说：“从航空公司、旅行社角度考虑，选择变多了，这使得我们做支付的公司去仔细分析研究，如果我们不够了解他们的实际情况，在运营中容易产生偏差，也是支付风险管理的痛点。中国航旅市场的迅速崛起，市场上风控工具有大量可供选择，将国际风控工具以及成熟的风控体系有效地融入我们的国内市场，是跨境支付研究的一个重点。”

易生支付目前已拥有全支付牌照；通汇香港刚获得香港SVF牌照，国内外跨境支付牌照的覆盖正在不断扩张中。在跨境支付交易过程中，易生金服提供科技支持，优化电子支付流程软件，降低系统的复杂性，实现安全可靠的快速支付，为航空公司、酒店、贸易公司提供可行风控方案。

未来，跨境支付国际化趋势加快，跨境支付的境内外融合将愈加凸显，境外支付平台运营与风控管理将形成合流。在这个过程中，基于账户的第三方支付公司，未来将向大而全的平台化方向发展；而基于行业支付解决的第三方支付机构如易生支付，将在旅游领域提出更为个性化的专业解决方案。传统支付工具将遇到冲击，新型支付工具的国际扩张将满足更多的区域差异化需求。

陈启彰表示，新型支付工具的风控设计思路，运营管理与传统支付工具差异大，我们要做的就是用技术提供商解决方案，配合这个趋势变化发展去调整产业升级，实现共赢。