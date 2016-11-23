国民游戏《开心消消乐》一月内连获三项大奖

北京2016年11月23日电 /美通社/ -- 11月18日，由全球移动游戏联盟 (GMGC) 举办的第五届全球游戏开发者大会暨天府奖盛典在成都圆满落幕。这是一场被誉为国内移动游戏领域的“奥斯卡”盛会，在全球游戏行业精英们的见证下，乐元素出品的国民游戏《开心消消乐》成功摘得天府奖“2016年度最佳移动游戏单机奖”。

一年一度的天府奖，旨在发掘国内优秀移动游戏产品及厂商加以鼓励和表彰。本届天府奖经过两个多月的作品征集和网络公示，根据百度指数和大众投票评选出入围名单，并先后由行业特邀媒体初评，行业资深专家终审，具有极高的专业性、权威性和代表性，深得业内各界认可。

此次摘得“2016年度最佳移动游戏单机奖”的《开心消消乐》，由国内知名互动娱乐公司乐元素独立研发制作，是一款深受玩家喜爱且具有极高知名度和品牌辨识度的消除类休闲游戏。其移动版自2014年上线以来，长期占据 IOS 和安卓各平台畅销榜前列。在近日，App Annie 发布的2016年10月游戏报告中，上线2年多的《开心消消乐》仍旧占据中国区iOS游戏下载榜第6位，并持续稳步上升。最近几期 Quest Mobile 发布的有关手游数据报告显示，《开心消消乐》月活跃用户 (MAU) 早已破亿，并以绝对优势持续占据榜首。



App Annie 2016年10月游戏报告 -- 中国区游戏下载榜

经过乐元素的持续健康运营与独具匠心的广告投放宣传，消消乐不仅在大众群体中打造了极高的品牌效应，在业界与媒体中也收获了好口碑与高评价。在最近一段时间里屡获殊荣：11月6日，由《南方都市报》主办的“2016年度新世代权力榜”中，乐元素《开心消消乐》与网易游戏《梦幻西游》手游、腾讯互娱《王者荣耀》同获“国民游戏”大奖；在刚刚公布的2016金翎奖获奖名单中，《开心消消乐》也连续两年蝉联“玩家最喜爱的移动单机游戏”。短短一月内《开心消消乐》收获三项重量级大奖，不管是由权威媒体评审，还是由数千万热情玩家投票产生，这些荣誉与支持都是对《开心消消乐》S 级游戏品质的高度认可，也是对消消乐品牌成功运营的充分肯定。