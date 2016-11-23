2016年德州仪器中国教育者年会在湘举行

长沙2016年11月23日电 /美通社/ -- 2016年德州仪器（TI）中国教育者年会暨大学计划20周年纪念大会于11月19日至20日在长沙顺利召开。来自全国100多所高校的约300位老师参加了本次年会。TI亚太区市场传播总监乐大桥先生、TI亚太区大学计划总监王承宁博士以及来自清华大学、上海交通大学、东南大学、浙江大学、西安电子科技大学、天津大学、南京大学等国内知名高校的教学名师、大学联合实验室主任、教学和实践一线教师、各级电赛核心专家和美国加州大学圣迭戈分校的教授代表在本次年会中共同回顾了TI大学计划20年来的发展历史，并就TI如何利用最新的高性能模拟技术和嵌入式技术促进高校教学改革和创新人才培养进行了探讨与交流。作为电子工程教育领域的年度盛事，TI中国教育者年会为国内外电子工程教育者提供了一个分享教学实践经验和展望未来合作前景的良好平台。

2016年是TI大学计划进入中国的第20个年头。今年7月，TI与教育部再次签署了支持中国高校开展创新创业教育改革的十年合作备忘录，包括冠名支持下个十年全国大学生电子设计竞赛、继续支持产学合作协同育人项目等，为TI今后十年大学计划的发展奠定了坚实的基础。TI亚太区市场传播总监乐大桥先生在开幕辞中表示：“创新是德州仪器的立业之本，而教育是激发创造力的起点。TI大学计划的初衷是希望通过企业的参与和努力实现产学结合，致力于推动国内高校培养创新创业型电子工程人才，满足产业对于专业人才的需求。”

TI亚太区大学计划总监王承宁博士在大学计划20周年历史回顾中介绍道：“德州仪器目前在国内600多所大学中建立了超过3,000个数字信号处理、模拟及微控制器实验室，每年有超过30万名学生通过TI的实验室和各类活动进行实践。同时，TI已累计向中国高校捐赠各种软硬件开发工具30余万套，免费样片240余万片，总共出版了超过500本TI产品和技术相关的中文教材，包括模拟、MSP430和DSP等。此外，本着以学科竞赛推动专业建设和培养大学生创新能力的目标，TI每年还会面向全国高校大学生开展各式各样的电子竞赛，吸引了上千个院校的数万名学生参加。大学计划二十年来所取得的成就得到了教育部、高校和公司的支持，希望继续和高校深入合作，为培养未来工程师不懈努力，共同开创共赢的未来。”

2016年TI中国教育者年会除了经验分享和历史回顾，还为广大教师和学者带来了不同主题的技术培训，包括TI嵌入式处理器前沿技术更新、TI高性能模拟器件在工业中的应用、无线连接产品及物联网生态系统介绍以及TI微处理器业界最新趋势与新技术分享等。在TI技术专家的分享和介绍下，来自不同高校的老师们不仅能够及时了解业界最先进的半导体技术与趋势，还共同探讨了中国电子工程专业未来的教学改革趋势，以及如何真正的将产业趋势和课程教学进行结合。

在TI的全球战略中，大学计划是极为重要的组成部分。多年来，TI不遗余力地在全球范围内推行大学计划，通过面向大学这个科技摇篮，采取多种手段与措施，培养出了大批掌握世界先进技术的高级专业人才。TI中国大学计划于1996年正式启动，由模拟技术（Analog）大学计划、单片机（MCU）大学计划以及数字信号处理（DSP）大学计划三部分组成。