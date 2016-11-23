飞利浦与华为签署“健康全程关护”战略合作协议

在数字化个人健康和专业医疗关护领域开展全方位合作

深圳2016年11月23日电 /美通社/ -- 日前，飞利浦（中国）投资有限公司与华为公司正式签署战略合作协议。双方将在健康医疗和云服务市场结为产业联盟，在覆盖健康的生活方式、疾病预防、诊断、治疗到家庭护理的“健康关护全程”开展全方位合作。飞利浦大中华区首席执行官何国伟，飞利浦互联医疗及健康信息化事业群首席执行官 Jeroen Tas，华为公司轮值 CEO 徐直军，华为企业云业务部总裁杨瑞凯等出席签约仪式。

飞利浦是全球健康科技行业的市场领导者，凭借富有前瞻性的先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，致力于为从健康的生活方式、疾病预防、诊断、治疗到家庭护理的整个健康关护全程提供整合硬件、软件和服务的创新解决方案。例如，飞利浦正在构建连接健康关护全程的健康和疾病管理系统，旨在将互联的个人健康设备、移动设备、数字化诊断影像设备、患者监护、临床数据库等各种软、硬件产品全部搭载在该门户上，并基于该系统的大数据集成整合和结构化分析能力，进而为医疗机构、医护人员、患者、消费者开发更多覆盖全生命周期的健康医疗护理解决方案，包括医疗信息管理系统、影像处理、精准诊断、引导治疗、院后管理、个人健康管理、家庭护理、人口健康管理等。

华为作为全球领先的信息与通信技术 (ICT) 解决方案供应商，在云计算、大数据领域、物联网一直保持非常高的核心技术研发投入，华为企业云专注于打造专业、安全、可信的云基础设施服务，致力于为客户提供全面高效的IT基础设施建设和云计算服务，覆盖国内三甲医院、省市级政务平台等广泛的客户群体。

2016年6月，国务院办公厅发布《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，进一步明确将规范和推动“互联网+健康医疗”服务。围绕着医疗大数据的上下游众多业务范畴，智慧医疗、远程医疗以及医疗信息化等“互联网+健康医疗”相关的商业模式都将得到有力推广和扶持。

基于这样的战略背景，双方将整合飞利浦在个人健康关护和疾病诊疗、管理领域的专业经验和系统平台以及华为成熟、完备的 IT 基础设施构建、物联网技术和云服务能力，通过相互开放市场、共享客户资源、产品联合开发和推向市场等协作方式，在“健康关护全程”开展全面合作，包括：数字化医院建设、慢病院后管理、居家养老、医疗级可穿戴设备、医院云服务、省市级医疗云平台推广和应用等。

例如，在关注健康生活方式和疾病预防的消费者领域，飞利浦拥有丰富的个人健康产品、个人健康管理、慢病管理、居家养老等针对不同人群的健康关护解决方案。双方将整合飞利浦在消费者健康领域的深刻洞察和创新能力和华为强大的连接家庭各种电子设备并采集信息的互联系统、物联网和云技术，联合打造数字化智能的健康居家环境，通过人与设备的互联互通和数据信息的实时传输，使人们在家中、医院、或其他任何场所，都能获得持续的关护服务。此外，双方还将结合飞利浦医疗级别的可穿戴技术与华为在消费者市场的优势，加快可穿戴设备和远程健康管理的创新、推广和应用。

在专业医疗领域，双方将从医院客户的痛点、需求和现实状况出发，依托飞利浦在诊断影像、患者监护、病理研究、临床数据等方面的资源，发挥华为强大的互联互通、数据存储、高性能计算等优势，通过患者、设备、数据的连接，联合打造数字化医院解决方案，推动数字化医院试点建设，提高医疗机构的服务质量和效率。

飞利浦全球执委会委员、大中华区首席执行官何国伟代表飞利浦签约，并表示：“在健康科技领域，飞利浦正在积极推动‘互联网+健康医疗’的生态融合和增值服务。与华为的战略结盟，不仅加强了飞利浦在健康关护全程为客户提供整合解决方案的技术创新能力，而且这种跨领域的合作，也推动了医疗健康行业本地生态系统的构建。在‘IT 技术+健康’的层面，双方的优势资源将实现最大程度地融合，通过共同探索创新的合作模式，使客户需求得以最大化地满足，从而加快数字化健康医疗解决方案在中国市场的普及应用，帮助医疗系统应对挑战，使得更为广泛的人群能以更低的成本，获得覆盖全生命周期的更好的健康保障和医疗关护。”

华为公司轮值 CEO 徐直军表示：“华为具备的技术、能力、经验与飞利浦有高度的互补性。特别是华为企业云已经在中国构建了一张覆盖国家-省-地市三级的云服务网络，让企业像用水、用电一样使用 ICT 服务，并承诺‘上不做应用，下不碰数据’。华为与飞利浦的合作能共同打造面向消费者的健康全程关护云。”

双方将组建联合团队，在健康科技和信息技术领域加强协作，专注于飞利浦根据自身优势、疾病普遍性和重要性以及市场需求定义的四大健康领域 -- 心血管、肿瘤、呼吸和母婴护理，旨在利用移动互联等数字化技术，融合个人健康消费和专业医疗，实现医院和家庭的互联，通过数字化智能设备连接医护人员、患者和消费者，不仅使人们任何时间和空间都能获得持续的关护服务；也使得健康医疗数据的采集持续而全面。飞利浦与华为将在健康医疗行业作为战略合作伙伴，展开深入广泛的合作，推动健康医疗行业从“经验即决策”到“数据辅助决策”再到“数据即决策”的变化，不仅协助医护人员以高效率、低成本的方式提供精准诊断，还能为个人提供更有效的个性化健康医疗关护服务。