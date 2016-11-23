博德维气膜谢幕高交会，场馆建造黑科技引关注

深圳2016年11月23日电 /美通社/ -- 在刚刚结束的第十八届高交会上，黑科技层出不穷，智能机器人、VR、无人船、机器鱼等等，让人们眼花缭乱的同时感叹科技发展的日新月异。而在当下大热的体育产业领域，一项用于快速建造体育场馆的黑科技同样引起高度关注，它就是不用一砖一瓦，仅耗时10天就可以建成一座室内体育馆的气膜技术。

致力于以气膜技术为人们营造高品质生活环境的国内气膜领导者深圳博德维在此次高交会上，主打“快速普及大众体育场馆”概念，向观众展示了真正的气膜黑科技以及这项黑科技为促进大众体育发展做出的贡献。



第18届深圳高交会深圳博德维展台现场

气膜建筑建造快速、可以移动搬迁、节能环保的诸多优点已经得到普遍认可，但在中国，人们更希望气膜场馆作为永久性建筑来使用，针对这一需求，博德维主要通过以下几个独有技术来实现气膜场馆的永久性和安全性。独有的专利技术“斜向正交网状钢缆系统”，能保护气膜建筑抵御高达16级的台风和超过250公斤/平米的积雪，这项技术能使气膜场馆从一个临时建筑变成一座永久性建筑。远程智能控制系统，能让客户仅仅通过手机APP知晓气膜场馆运行的各项数据情况并适时调整，保障气膜处于安全稳定的运行状态。三级安全保障技术，通过建立三层防御机制，全面保障气膜场馆在遇到任何突发状况都能安全运行。

除此之外，博德维还通过空调分置技术，降低气膜场馆运营能耗，通过“蓝色天空”空气净化系统，使得气膜场馆具备防霾功能。气膜建筑并不是一个单纯的膜材和空气增压装置的组合，更不同于传统建筑钢筋水泥堆砌式的建筑方式，博德维更愿意将气膜定义为一个具备了大脑和心脏的智能建筑系统。在这个智能建筑系统中，每一个环节都需要强大的技术作为支撑。

过去十多年，博德维用气膜技术持续地为中国体育事业发展添砖加瓦。分布在全国各地的博德维气膜体育馆已涵盖绝大多数的大众体育项目，从羽毛球馆到篮球馆，从北方的水上乐园到南方的游泳馆，并且在北京即将承办2022年冬奥会之际，博德维将范围扩大到了冬季冰雪项目，一批批建造快速、经济节能的气膜冰球馆、冰壶馆的落成将为我国的冰雪事业发展夯实基础。

气膜这股黑科技力量的注入，给“全民健身”时期下的中国体育产业带来希望，恐怕没有哪一种建筑形式能像气膜一样，能如此快速普及低成本、易于经营的大众型体育场馆，在不久的将来气膜球馆很可能会出现在每一个校园、每一个社区和每一个人的身边。